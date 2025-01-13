Потребление электроэнергии в Татарстане в 2024 году выросло на 5,1%

Потребление электроэнергии в Татарстане в декабре 2024 года составило 3,37 млрд кВт*часов. Это выше уровня потребления за аналогичный период 2023-го на 4%. За весь прошлый год показатель по республике вырос на 5,1% к итогам предшествующего, сообщил «Татар-информу» директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

Напомним, по итогам 2023-го (в сравнении с 2022-м) была зафиксирована более скромная динамика – рост тогда составил всего 1,1%. А в декабре 2023-го (к аналогичному месяцу предшествующего года) электропотребление выросло на 2,1%.

По словам Большакова, средняя температура наружного воздуха в декабре 2024 года составила 5,2 градуса ниже нуля по Цельсию, что на 4,3 градуса выше, чем было в декабре 2023-го. Поэтому влияние температурного фактора, традиционного для зимних месяцев, на этот раз на показателе особо не сказалось. Как и ранее в этом году, по словам Большакова, повышение уровня электропотребления было обусловлено ростом промышленности. Данных за весь год пока нет, но за январь – ноябрь 2024-го, как сообщил Татарстанстат, промышленное производство в республике выросло на 4,1%.

В декабре, по данным Большакова, нарастили потребление электроэнергии предприятия автопрома, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, нефтедобычи, а также производители электрооборудования. Снизили – как и в течение всего прошлого года – нефтетранспорт и производство шин.

Выработка энергии электростанциями Татарстана за декабрь 2024 года составила 2,9 млрд кВт*часов, что сопоставимо с уровнем декабря 2023-го. Поэтому переток электроэнергии в энергосистему республики вырос на 51,9% к уровню позапрошлого года, до 444,9 млн кВт*часов.

Учитывая декабрьские данные, за весь прошлый год потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 5,1% к итоговому показателю 2023-го. По словам Большакова, драйверами стали предприятия автомобильной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, а также производители электрооборудования. Кроме того, в РДУ Татарстана зафиксировали серьезный рост по группе «Население», а также по тепловым электростанциям.

Последнее, впрочем, объясняется тем, что они сильно нарастили выработку – за год на 10,8%. Это привело к тому, что переток электроэнергии за год сократился на 26,6% к уровню 2023-го, до 3,75 млрд кВт*часов.

«Причины – значительное увеличение выработки тепловых электростанций энергосистемы и единственной ГЭС в период с января по декабрь 2024 года при относительно небольшом приросте потребления электрической энергии. Существенно увеличилась выработка Нижнекамской ГЭС – на 30,6%, что явно проявилось в январе, феврале и в период с апреля по октябрь (все благодаря увеличению приточности), а также Заинской ГРЭС – на 23,4% (в наибольшей степени это наблюдалось с января по март, в июне, июле, октябре и ноябре)», – объяснил Большаков.

Подробнее об «энергетических итогах» года читайте в интервью с директором РДУ Татарстана «Большаков: „Резервы энергосистемы Татарстана, созданные ранее, потихоньку выбираются“»

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал об итогах функционирования энергосистемы Татарстана в ноябре, октябре, сентябре, августе, июле, июне, мае, апреле, марте, феврале и январе 2024 года.