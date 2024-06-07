В мае в Татарстане выросло электропотребление, но сократилась выработка электростанций

Потребление электроэнергии в Татарстане в мае составило 2,7 млрд кВт*часов, что выше уровня потребления за аналогичный месяц прошлого года на 2,3%. Об этом «Татар-информу» рассказал директор РДУ Татарстана Андрей Большаков. Пока это самый скромный темп месячного роста, зафиксированный в текущем году.

По словам Большакова, в мае нарастили электропотребление, нефтепереработку, автопром и ОАО «РЖД». Снизили – нефтедобычу и нефтетранспорт, производство шин и электрооборудования.

Выработка электроэнергии в мае составила всего 2,1 млрд кВт*часов, и это меньше, чем было в таком же месяце годом ранее на 5,8%. Снижение зафиксировано впервые в этом году – все предыдущие месяцы собственное производство на электростанциях Татарстана работало в плюс к показателям 2023 года. Тем не менее, переток мощности в энергосистему республики в последнем весеннем месяце хоть и составил 612,5 млн кВт*часов, оказался ниже прошлогоднего майского на 45%.

За январь-май потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 3,9% к аналогичному периоду прошлого года, главным образом, благодаря спросу со стороны предприятий нефтепереработки, производства электрооборудования, автопрома и железнодорожного транспорта. Выработка за этот же период прибавила 9,2%.

Переток мощности в энергосистему РТ за период с января по май 2024 года превысил 1,57 млрд кВт*часов, это на 26,1% ниже уровня прошлого года. «Причиной низкого перетока мощности стало значительное увеличение выработки ТЭС с января по май, в основном за счет увеличения выработки Заинской ГРЭС на 42,7% относительно аналогичного периода прошлого года, при относительно небольшом приросте потребления мощности», – объяснил Большаков.

Ранее «Татар-информ» сообщал о итогах функционирования энергосистемы в апреле, марте, феврале и январе 2024 года.