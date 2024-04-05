Спасибо ЗайГРЭС: за первый квартал Татарстан нарастил выработку электроэнергии на 14,4%

Потребление электроэнергии в Татарстане за март 2024 года составило 3079,5 млн кВт*часов. Это выше уровня потребления за аналогичный период прошлого года на 3,5%. Об этом «Татар-информу» сообщил директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

По его словам, рост потребления обеспечили нефтеперерабатывающие предприятия, автопром и производители электроборудования. Но сокращался спрос в нефтедобыче, железнодорожных перевозках и шинном производстве.

Выработка электроэнергии за март 2024 года составила 2587,4 млн кВт*часов, это на 5,3% больше, чем было в марте 2023-го. Тем не менее переток из смежных энергосистем в энергосистему Татарстана в прошлом месяце составил 492,1 млн кВт*часов, это на 5,2% меньше уровня прошлого года.

За первый квартал 2024-го потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 4,7% к аналогичному периоду 2023-го. Главным образом за счет роста потребления предприятиями по переработке нефти, производству электрического оборудования и автомобильной промышленности. А вот выработка в республике за январь – март увеличилась на фантастические 14,4%, что позволило сократить перетоки за первый квартал 2024-го более чем на 55% к прошлогодним, до 563,5 млн кВт*часов.

«Причиной низкого перетока мощности в энергосистему республики является значительное увеличение выработки ТЭС с января по март 2024 года в основном за счет увеличения выработки Заинской ГРЭС на 79,8% относительно аналогичного периода прошлого года при относительно небольшом приросте потребления мощности», – объяснил «Татар-информу» Андрей Большаков.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал о итогах функционирования энергосистемы в феврале и январе 2024 года.