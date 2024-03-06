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В феврале в Татарстане резко выросло потребление и выработка электроэнергии
Потребление электроэнергии в Татарстане в феврале 2024 года чуть превысило 3 млрд кВт*часов, что выше уровня потребления за аналогичный период прошлого года на 8,4%. Правда, без учета високосного дня, 29 февраля, потребление составило бы 2,94 млрд кВт*часов, а это больше, чем было в феврале прошлого года, на 4,7%. Такие особенности «Татар-информу» раскрыл директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.
По его данным, в феврале нарастили потребление предприятия нефтепереработки, автопром и производства электрооборудования, но сильнее всех – сами тепловые станции (почти на треть, без учета високосного дня – на 25%, далее в скобках такие же данные). А сократили, в числе прочих, такие гиганты как «Татнефть» и «Казаньоргсинтез».
Выработка электроэнергии в Татарстан за февраль составила сопоставимые с потреблением объемы – и это выше, чем было в прошлом году, на 25,8% (22%). В итоге переток мощности в энергосистему РТ составил всего 21,3 млн (7,5 млн кВт*часов), что на 94,8% (или на 98,2%) ниже уровня прошлого года.
За январь – февраль 2024 года потребление электроэнергии в Татарстане выросло к аналогичному периоду прошлого года на 5,3% (3,5%), выработка – на 18,7% (17%). Абсолютных цифр в РДУ Татарстана не озвучили, но, как ранее сообщал «Татар-информ», за январь потребление в республике составило 3,2 млрд кВт*часов, в выработка – 3,194 млрд кВт*часов. В итоге, по данным Большакова, переток мощности за два месяца также оказался минимальным, составив 72 млн кВт*часов (58 млн кВт*часов), это на 90% (92%) ниже уровня прошлого года.
«Причиной низкого перетока мощности в энергосистему республики является значительное увеличение выработки ТЭС в январе и феврале текущего года, в основном за счет увеличения выработки Заинской ГРЭС соответственно на 61,3% и 171,8% (165,2%) относительно аналогичных периодов прошлого года, при относительно небольшом приросте потребления мощности», - объяснил директор РДУ Татарстана.
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