Потребление электроэнергии в Татарстане в январе выросло на 2,5%

Потребление электроэнергии в Татарстане за январь 2024 года составило 3,2 млрд кВт*часов, что выше уровня потребления за аналогичный период прошлого года на 2,5%. Об этом «Татар-информу» рассказал директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

По его данным, в первом месяце года нарастили потребление предприятия автомобильной промышленности и производства электрического оборудования, а также тепловые электростанции (на собственные нужды) и «Нижнекамскнефтехим». Снизили – предприятия трубопроводного транспорта, и по добыче и переработке нефти.

Выработка электроэнергии в Татарстане за январь 2024 года составила 3,194 млрд кВт*часов, что выше уровня выработки электроэнергии за аналогичный период прошлого года на 12,7%. Увеличение выработки в основном произошло по казанским ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Заинской ГРЭС, Нижнекамской ТЭЦ-1 и Лемаевской ПГУ. Переток мощности в энергосистему Татарстана оказался на 84,6% ниже уровня прошлого года.

Напомним, в январе 2023 года потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 3%, а выработка – на 6% (в обоих случаях – к январю 2022 года).