Потребление электроэнергии в Татарстане в декабре выросло на 2,1%

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Потребление электроэнергии в Татарстане за декабрь 2023 года превысило 3,2 млрд кВт*часов, что выше уровня за аналогичный период прошлого года на 2,1%. Об этом «Татар-информу» сообщил директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

По его словам, в последний месяц прошлого года нарастили электропотребление предприятия автомобильной и нефтехимической промышленности, производства шин, трубопроводного транспорта и производства электрического оборудования, а снизили предприятия по добыче и переработке нефти.

Выработка электроэнергии электростанциями Татарстана за декабрь 2023 год составила 2,9 млрд кВт*часов, что ниже уровня декабря 2022 года на 2,1%. Снижение произошло по Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ-2. В итоге в декабре переток мощности в энергосистему Республики Татарстан оказался на 80,5% выше уровня прошлого года.

Ранее «Татар-информ» сообщал о динамике потребления и выработки в Татарстане за ноябрь, октябрь, сентябрь, август, июль, июнь, май, апрель, март, февраль и январь 2023 года.