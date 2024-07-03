За первое полугодие потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 4%

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Потребление электроэнергии в Татарстане в июне составило 2,59 млрд кВт*часов, что выше уровня потребления за аналогичный период прошлого года на 4,4%. Об этом «Татар-информу» рассказал директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

По его данным, в июне нарастили электропотребдение предприятия автопрома, нефтепереработки и производства электрического оборудования. Снизили – предприятия нефтехимии, добычи и транспортировки нефти, а также производители шин.

Электростанции Татарстана в июне выработали 2,47 млрд кВт*часов, это больше, чем было в том же месяце прошлого года на 8,9%. В итоге переток в энергосистему республики в первом месяце лета составил 118,7 млн кВт*часов, на 44,3% ниже уровня прошлого года.

За первое полугодие 2024 года потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 4%, выработка – на 9,1% (в сравнении с январем – июнем 2023 года). В первом случае рост обеспечили также автопром, предприятия нефтепереработки и производства электрического оборудования. Во втором – практически все электростанции республики.

В итоге переток из смежных энергосистем за полугодие снизился почти на треть, до почти 1,7 млрд кВт*часов. «Причиной низкого перетока мощности в энергосистему Республики является значительное увеличение выработки ТЭС с января по июнь 2024 года, в основном за счет увеличения выработки Заинской ГРЭС на 55,7% относительно аналогичного периода прошлого года, при относительно небольшом приросте потребления мощности», – объяснил Большаков.

Ранее «Татар-информ» сообщал о итогах функционирования энергосистемы в мае, апреле, марте, феврале и январе 2024 года.