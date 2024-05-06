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В апреле потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 2,5%
Потребление электроэнергии в Татарстане за апрель 2024 года немного не дотянуло до 2,7 млрд кВт·ч. Однако это больше соответствующего показателя за аналогичный период прошлого года на 2,5%. Об этом «Татар-информу» рассказал директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.
По словам собеседника агентства, увеличили потребление нефтеперерабатывающие предприятия, автопром, железнодорожный транспорт и производители электрического оборудования. Снизили потребление нефтедобыча, нефтетранспорт и шинные производства.
Выработка электроэнергии за апрель 2024 года оказалась выше уровня этого показателя за аналогичный период прошлого года на 5,8% (абсолютных цифр в РДУ Татарстана не привели, но годом ранее выработка превышала 2,17 млрд кВт·ч). Переток в энергосистему Татарстана в апреле составил 395 млн кВт·ч, что на 13,1% ниже уровня прошлого года.
За январь — апрель текущего года потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 4,2%, выработка — на 12,5% (в обоих случаях — к аналогичному периоду прошлого года). В итоге переток составил 958,8 млн кВт·ч, что на 43,9% ниже уровня прошлого года.
Ранее «Татар-информ» сообщал о итогах функционирования энергосистемы в марте, феврале и январе 2024 года.
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