В апреле потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 2,5%

Потребление электроэнергии в Татарстане за апрель 2024 года немного не дотянуло до 2,7 млрд кВт·ч. Однако это больше соответствующего показателя за аналогичный период прошлого года на 2,5%. Об этом «Татар-информу» рассказал директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

По словам собеседника агентства, увеличили потребление нефтеперерабатывающие предприятия, автопром, железнодорожный транспорт и производители электрического оборудования. Снизили потребление нефтедобыча, нефтетранспорт и шинные производства.

Выработка электроэнергии за апрель 2024 года оказалась выше уровня этого показателя за аналогичный период прошлого года на 5,8% (абсолютных цифр в РДУ Татарстана не привели, но годом ранее выработка превышала 2,17 млрд кВт·ч). Переток в энергосистему Татарстана в апреле составил 395 млн кВт·ч, что на 13,1% ниже уровня прошлого года.

За январь — апрель текущего года потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 4,2%, выработка — на 12,5% (в обоих случаях — к аналогичному периоду прошлого года). В итоге переток составил 958,8 млн кВт·ч, что на 43,9% ниже уровня прошлого года.

Ранее «Татар-информ» сообщал о итогах функционирования энергосистемы в марте, феврале и январе 2024 года.