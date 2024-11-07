Электропотребление в Татарстане бьет рекорды - в октябре рост превысил 11%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Потребление электроэнергии в Татарстане за октябрь 2024 года превысило 2,99 млрд кВт*час, что на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил «Татар-информу» директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

Напомним, в сентябре рост электропотребления также бил рекорды, составив 8%. Тогда это была самая быстрая помесячная динамика в текущем году. Соответственно, результаты октября оказались еще позитивнее.

Большаков, как и месяцем ранее, отметил, что средняя температура наружного воздуха за октябрь (5,4 градуса) осталась практически на том же уровне, что и годом ранее. «Этот факт, как и в предыдущие месяцы, свидетельствует о том, что увеличение электропотребления – промышленное и обусловлено ростом промышленности, а не температурным фактором», – отметил директор РДУ Татарстана.

По свежим данным Татарстанстата, промышленное производство в сентябре к аналогичному месяцу прошлого года показало рост на 12,7%, что коррелирует и с бурным ростом электропотребления, который фиксирует филиал «Системного оператора». Сильно прибавила в сентябре одна из наиболее энергоемких отраслей – нефтепераработка (на 40,4%). Также вырос индекс промпроизводства в автопроме (+10,8%) и химической промышленности (+5%).

По словам Большакова, в октябре снизили электропотребление предприятия нефтетранспорта (из-за «изменения маршрутов перекачки нефтепродуктов») и «Нижнекамскшина». В то же время нарастили предприятия автомобильной (в том числе КАМАЗ), нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, а также производители электрооборудования. Впрочем, существенные всплески на «Нижнекамскнефтехиме», «Казаньоргсинтезе» и на ПТФК «ЗТЭО» объясняются, прежде всего, эффектом низкой базы (в этот период в 2023-м на предприятиях шли ремонты). При этом за счет реализации планов по добыче рост электропотребления произошел и по «Татнефти».

Следствием всего этого стал рост электропотребления и по тепловым электрическим станциям, так как они наращивали выработку. В целом за октябрь рост составил 28,1% к аналогичному периоду прошлого года, до 2,67 млрд кВт*час. Благодаря этому переток в энергосистему в октябре удалось сократить на 47,3%, до 320,6 млн кВт*час.

За январь – октябрь потребление электроэнергии в Татарстане к аналогичному периоду прошлого года выросло на 4,8%, в том числе и за счет роста спроса со стороны населения, а также мелкомоторной нагрузки. Выработка за тот же период прибавила 11,6%. Причем увеличили производство все электростанции, работающие на ОРЭМ, за исключением Нижнекамской ТЭЦ-1. Наиболее существенно – на 35,8% – выросла выработка Нижнекамской ГЭС (явно проявилось в январе, феврале и в период с апреля по октябрь – это связано с увеличением приточности). Также рост зафиксирован Заинской ГРЭС – +28% (в наибольшей степени это было с января по март, в июне, июле и октябре).

В итоге переток в энергосистему Татарстана за 10 месяцев текущего года сократился более чем на треть, до 2,98 млрд кВт*час.

Ранее «Татар-информ» сообщал об итогах функционирования энергосистемы в сентябре, августе,июле, июне, мае, апреле, марте, феврале и январе 2024 года.