Потребление электроэнергии в Татарстане в ноябре выросло на 8,7%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Потребление электроэнергии в Татарстане в ноябре 2024 года выросло на 8,7% к аналогичному периоду прошлого года, до 3,15 млрд кВт*часов. При этом, как сообщил «Татар-информу» директор РДУ Татарстана Андрей Большаков, средняя температура наружного воздуха в прошлом месяце составила минус 0,7 градусов по Цельсию, хотя в ноябре годом ранее держалась на уровне нуля.

По словам Большакова, рост электропотребления был зафиксирован на предприятиях автопрома, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в нефтедобыче и выпуске электрооборудования. Но, как и в предыдущие месяцы, сократили спрос нефтетранспорт и производство шин.

Выработка электроэнергии в Татарстане за ноябрь 2024-го к ноябрю 2023-го выросла на 17,9%, превысив 2,82 млрд кВт*часов. Нарастили производство все электространции, работающие на ОРЭМ, кроме Нижнекамской ТЭЦ-1, а также Лемаевской ПГУ «Нижекамскнефтехима» (но она в принципе не работает на опте, напомнил Большаков). В связи с этим выросло и собственное потребление на ТЭС, что внесло свой вклад и в суммарный рост электропотребления.

В итоге в ноябре переток электроэнергии в энергосистему Татарстана составил всего 331,4 млн кВт*часов, это на 34,6% ниже уровня прошлого года.

За январь – ноябрь потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 5,2% (к аналогичному периоду прошлого года), выработка – на 12,2%, переток снизился более чем на треть, до суммарных 3,3 млрд кВт*часов. Как и ранее, Андрей Большаков объяснил такие особенности текущего года ростом выработки Нижнекамской ГЭС благодаря «увеличения приточности» и ТЭС, в частности, Заинской ГРЭС, «при относительно небольшом приросте потребления электрической энергии».

Ранее «Татар-информ» сообщал об итогах функционирования энергосистемы Татарстана в октябре, сентябре, августе, июле, июне, мае, апреле, марте, феврале и январе 2024 года.