Выработка электроэнергии в Татарстане в июле выросла на четверть

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Потребление электроэнергии в Татарстане за июль 2024 года превысило 2,73 млрд кВт*часов. Рост к июлю прошлого года составил 4,2%. Об этом «Татар-информу» сообщил директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

По его данным, рост электропотребления продемонстрировали предприятия автопрома, производители электрооборудования и нефтепереработчики, также почти на четверть по сравнению с июлем 2023-го выросло и собственное потребление тепловых электростанций. Снизили – нефтедобыча, нефтетранспорт и производители шин.

Выработка электроэнергии электростанциями Татарстана за июль 2024-го составила более 2,6 млрд кВт*часов, это почти на 25% больше, чем было в июле 2023-го. По словам Большакова, в прошлом месяце нарастили производство Казанская ТЭЦ-1, Заинская ГРЭС, Набережночелнинская ТЭЦ, Лемаевская ПГУ «Нижнекамскнефтехима» и Нижнекамская ГЭС.

В итоге в июле переток мощности в энергосистему Татарстана составил всего 120,6 млн кВт*часов, что на 77,3% ниже уровня прошлого года.

За 7 месяцев этого года электропотребление в республике по сравнению с аналогичным периодом 2023-го выросло на 4%, а собственная выработка – на 11,1%. Рост спроса обеспечили, главным образом, автомобильная промышленность, производители электрического оборудования и нефтепереработка. Это позволило сократить переток из смежных энергосистем за январь – июль почти на 37%, до 1,8 млрд кВт*часов. «Причиной низкого перетока мощности в энергосистему республики является значительное увеличение выработки ТЭС с января по июль 2024 года, в основном за счет увеличения выработки Заинской ГРЭС на 53% относительно аналогичного периода прошлого года при относительно небольшом приросте потребления мощности», – объяснил Андрей Большаков.

Напомним, как ранее сообщал «Татар-информ», в июле в энергосистеме Татарстана также несколько раз бил исторические рекорды максимум потребления в период экстремально высоких температур. Итоговый результат, зафиксированный 5 июля, составил 4319 МВт.

Ранее «Татар-информ» сообщал о итогах функционирования энергосистемы в июне, мае, апреле, марте, феврале и январе 2024 года.