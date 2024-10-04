Потребление электроэнергии в Татарстане в сентябре выросло на 8%, выработка - на 19%

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Потребление электроэнергии в Татарстане за сентябрь 2024 года превысило 2,6 млрд кВт*час, что выше уровня потребления за аналогичный период прошлого года на 8%. Это самая быстрая помесячная динамика в текущем году. Об этом «Татар-информу» рассказал директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

По его словам, так как средняя температура наружного воздуха в сентябре составила 14,8 градусов по Цельсию, практически как и год назад, это значит, что увеличение электропотребления «точно не температурное, а промышленное». В первом месяце осени снизили спрос нефтедобывающие компании, нефтетранспорт и производители шин, а также «Казаньоргсинтез». Нарастили – предприятия автопрома, нефтеперерабатывающей и химической промышленности (в том числе – КАМАЗ и «Нижнекамскнефтехим»), а также традиционно производители электрооборудования.

Выросло и собственное потребление тепловых электростанций. Последний факт – следствие стремительного роста выработки электроэнергии в самом Татарстане. В сентябре – до 2,24 млрд кВт*час, или на 19,2% к уровню прошлого года. В связи с этим переток в энергосистему республики в прошлом месяце снизился на 27,8%, до 427,2 млн кВт*час.

За январь – сентябрь 2024 года потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 4,2% (к аналогичному периоду 2023-го). Это, по словам Большакова, свидетельство роста промышленного спроса – от автопрома, нефтепереработки, производителей электрооборудования. Традиционно растет и электропотребление населения (на уровне 9%). Выработка за девять месяцев выросла на 10%, причем по всем электростанциям, работающим на ОРЭМ (за исключением Нижнекамской ТЭЦ-1).

В итоге переток в энергосистему Татарстана за три квартала составил 2,6 млрд кВт*час, это на 28,2% ниже уровня прошлого года.

«Причиной снижения является значительное увеличение выработки тепловых станций энергосистемы и единственной ГЭС в период с января по сентябрь 2024 года – при небольшом по отношению к цифре потребления приросте потребления мощности. Существенно, на 29,5%, увеличилась выработка Заинской ГРЭС (в наибольшей степени это было с января по март, в июне и июле), а также на 36,7% - и Нижнекамской ГЭС (явно проявилось в январе, феврале и в период с апреля по сентябрь - увеличение приточности)», – объяснил Большаков.

Ранее «Татар-информ» сообщал об итогах функционирования энергосистемы в августе, июле, июне, мае, апреле, марте, феврале и январе 2024 года.