По итогам 2023 года потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 1,1%

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Потребление электроэнергии в Татарстане по итогам 2023 года выросло на 1,1% к показателям за 2022 год. Об этом «Татар-информу» рассказал директор РДУ Татарстана Андрей Большаков, не озвучив, впрочем, натуральный показатель. Напомним, по итогам 2022-го рост потребления электроэнергии в Республике Татарстан составлял 3,6%.

По словам Большакова, динамика в прошлом году была связана с увеличением потребления предприятиями нефтедобычи, производства электрического оборудования и автомобильной промышленности. В частности, КАМАЗ по этому показателю прибавил 2,4%, «ТАНЕКО» – 1,3%, а «Татнефть» – на 2,1%.

Выработка электроэнергии электростанциями Татарстана за 12 месяцев 2023 года осталась практически на уровне 2022 года – рост составил всего 0,4%. Годом ранее рост составлял 5,2%. В итоге с января по декабрь «переток мощности в энергосистему Республики Татарстан оказался на 5,1% выше аналогичной величины прошлого года», сообщили в РДУ Татарстана.