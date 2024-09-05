Электропотребление в Татарстане в августе выросло на 1,8% вслед за ростом промышленности

Потребление электроэнергии в Татарстане за август 2024-го превысило 2,75 млрд кВт*час, что выше уровня потребления за аналогичный период прошлого года на 1,8%. Об этом «Татар-информу» рассказал директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

По его словам, важная особенность – средняя температура наружного воздуха в этом августе составила 17,5 градусов по Цельсию, что на 2,1 градуса ниже, чем было в августе 2023-го. «Данный факт свидетельствует о том, что увеличение электропотребления на этот раз – точно не температурное, а промышленное, то есть обусловленное в первую очередь ростом индустрии, а не температурным фактором», – отметил Большаков.

Данные по индексу промпроизводства (ИПП) за август Татарстанстат объявит позже; пока есть цифры только за июль, свидетельствующие скорее о стагнации (рост всего на 0,1% месяц к месяцу). Но, возможно, в августе мы увидим другую динамику. Впрочем, ИПП как «средняя температура» по больнице не исключает рост в одних и снижение в других отраслях. По данным РДУ Татарстана, в последний месяц лета нарастили потребление электроэнергии предприятия автопрома (в особенности – КАМАЗ), нефтепереработка и химпром, а также производители электрооборудования. Снижали – нефтедобыча и нефтетранспорт.

После июльского скачка выработка электроэнергии в Татарстане в августе снизилась – на 5%, до 2,33 млрд кВт*час. Главным образом за счет Заинской ГРЭС, Лемаевской ПГУ «Нижнекамскнефтехима», Казанской ТЭЦ-2 и двух нижнекамских ТЭЦ (ТГК-16 и «Татнефть» соответственно). Дополнительной причиной, по словам Большакова, стала «более насыщенная по отношению к прошлогоднему августу ремонтная компания генерирующих компаний операционной зоны».

В итоге в августе внешний переток в энергосистему Татарстана увеличился аж на 69%, до 420,5 млн кВт*час (по словам Большакова, это было «связано с более обширной ремонтной компанией генерации и увеличением потребления в этом августе»).

За январь – август 2024-го электропотребление в Татарстане выросло на 3,7% к аналогичному периоду прошлого года (сравните с ростом промпроизводства, пока за январь – июль – на 1,5%). В плюс в этом году работают автопром, нефтепереработка и выпуск электрооборудования. Также растет потребление со стороны населения (примерно на 10%, очевидно, вслед за вводом жилья и под влиянием температурных факторов) и потребление электроэнергии со стороны ТЭС на собственные нужды (на 9,4%). Последнее обстоятельство напрямую связано с ростом выработки – за восемь месяцев года на 9%. По данным РДУ Татарстана, «увеличение выработки произошло по всем электростанциям, работающим на ОРЭМ, за исключением Нижнекамской ТЭЦ-1».

Переток мощности в энергосистему Татарстана за период с января по август 2024-го уже превысил 2,23 млрд кВт*час, хотя пока это на 28,3% ниже уровня прошлого года. «Причиной снижения величины перетока является значительное увеличение выработки тепловыми станциями энергосистемы и единственной ГЭС за восемь месяцев года при небольшом по отношению к цифре потребления приросте потребления мощности», – объяснил Большаков.

По его словам, за январь – август текущего года существеннее всех нарастили выработку Заинская ГРЭС – на 34,6% (в наибольшей степени это было с января по март, в июне и июле), а также Нижнекамская ГЭС – на 37,6% (явно проявилось в январе, феврале и в период с апреля по август – это связано с увеличением приточности в бассейн Камы).

Ранее «Татар-информ» сообщал об итогах функционирования энергосистемы в июле, июне, мае, апреле, марте, феврале и январе 2024 года.