Новак заверил, что российский рынок будет полностью обеспечен дизтопливом
Возобновление поставок дизельного топлива другим государствам не скажется на российском внутреннем рынке, его полностью обеспечат дизельным топливом. Об этом заявил курирующий топливно-энергетический комплекс страны вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.
«Российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ.
Новак также подтвердил анонсированные ранее Президентом США Дональдом Трампом после телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным объемы поставок дизтоплива из РФ за рубеж. «<...> 300 тыс. тонн уже в октябре с дальнейшим ростом поставок дизеля на экспорт до 500 тыс. тонн в ноябре и до 1 млн тонн в декабре. В перспективе объем может вырасти до 3 млн тонн в месяц», – заметил он.
Президент РФ в заявлении, распространенном пресс-службой Кремля, заявил о готовности Москвы поставлять углеводороды как Вашингтону, так и на другие рынки.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения. Разрешение будет действовать до 00.01 7 апреля 2027 года по восточному летнему времени США (7.01 по московскому времени).
Еще весной, 1 апреля, Правительство РФ распространило введенные ранее ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов. Запрет на экспорт бензина, как и эмбарго на поставки за рубеж дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с мощностью переработки менее миллиона тонн топлива в год), были введены еще раньше.
С 1 июня оказались запрещены поставки за рубеж авиационного керосина. Позднее, 8 июля, был введен полный запрет на экспорт дизельного топлива. Эмбарго продлевалось в конце июля, в конце августа и в конце сентября. Теперь запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей для непосредственных производителей останутся в силе как минимум до 31 октября. Ограничения для непроизводителей действуют до 31 января 2027 года.
С учетом продолжающего действовать эмбарго Александр Новак теперь заверил, что российская сторона «незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков».
С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. В конце августа в России временно разрешили продавать на АЗС бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5 («Евро-2» – «Евро-5»). Мера будет действовать до 30 июня следующего, 2027 года.
Дональд Трамп несколько раз призывал украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от ударов по российским НПЗ из-за последствий этих атак для цен на дизельное топливо во всем мире.
В сентябре Владимир Путин сначала заметил, что не отремонтированы лишь 10% поврежденных атаками НПЗ, а потом выразил уверенность, что страна должна быть готова к потенциально возможному дефициту топлива. В конце первого месяца осени он ограничил доступ к некоторым видам информации о топливно-энергетическом комплексе, включая сведения об объемах переработки и производства товаров отечественными НПЗ. В начале октября Путин пояснил, что дизель в стране есть, но не будет экспортироваться из-за санкций.