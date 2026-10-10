Новак заверил, что российский рынок будет полностью обеспечен дизтопливом

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Возобновление поставок дизельного топлива другим государствам не скажется на российском внутреннем рынке, его полностью обеспечат дизельным топливом. Об этом заявил курирующий топливно-энергетический комплекс страны вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«Российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ.

Новак также подтвердил анонсированные ранее Президентом США Дональдом Трампом после телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным объемы поставок дизтоплива из РФ за рубеж. «<...> 300 тыс. тонн уже в октябре с дальнейшим ростом поставок дизеля на экспорт до 500 тыс. тонн в ноябре и до 1 млн тонн в декабре. В перспективе объем может вырасти до 3 млн тонн в месяц», – заметил он.

Президент РФ в заявлении, распространенном пресс-службой Кремля, заявил о готовности Москвы поставлять углеводороды как Вашингтону, так и на другие рынки.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения. Разрешение будет действовать до 00.01 7 апреля 2027 года по восточному летнему времени США (7.01 по московскому времени).

Еще весной, 1 апреля, Правительство РФ распространило введенные ранее ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов. Запрет на экспорт бензина, как и эмбарго на поставки за рубеж дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с мощностью переработки менее миллиона тонн топлива в год), были введены еще раньше.

С 1 июня оказались запрещены поставки за рубеж авиационного керосина. Позднее, 8 июля, был введен полный запрет на экспорт дизельного топлива. Эмбарго продлевалось в конце июля, в конце августа и в конце сентября. Теперь запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей для непосредственных производителей останутся в силе как минимум до 31 октября. Ограничения для непроизводителей действуют до 31 января 2027 года.

С учетом продолжающего действовать эмбарго Александр Новак теперь заверил, что российская сторона «незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков».

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. В конце августа в России временно разрешили продавать на АЗС бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5 («Евро-2» – «Евро-5»). Мера будет действовать до 30 июня следующего, 2027 года.

Дональд Трамп несколько раз призывал украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от ударов по российским НПЗ из-за последствий этих атак для цен на дизельное топливо во всем мире.

В сентябре Владимир Путин сначала заметил, что не отремонтированы лишь 10% поврежденных атаками НПЗ, а потом выразил уверенность, что страна должна быть готова к потенциально возможному дефициту топлива. В конце первого месяца осени он ограничил доступ к некоторым видам информации о топливно-энергетическом комплексе, включая сведения об объемах переработки и производства товаров отечественными НПЗ. В начале октября Путин пояснил, что дизель в стране есть, но не будет экспортироваться из-за санкций.