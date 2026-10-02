Главные заявления Новака: ситуация с бензином и восстановление НПЗ

Зампред Кабмина РФ Александр Новак в Совете Федерации дал оценку текущей ситуации и обозначил прогнозы на ближайшие годы. Ключевые заявления вице-премьера – в материале «Татар-информа».





Александр Новак в Совете Федерации дал оценку текущей ситуации в экономике России

Фото: council.gov.ru

Экономика переходит к более умеренным темпам роста

По словам Новака, после высоких темпов роста в 2023–2024 годах российская экономика перешла к более умеренной динамике. Вице-премьер назвал это ожидаемым этапом нормализации после перегрева и условием для снижения инфляции.

В августе ВВП вырос на 0,8% в годовом выражении, а за восемь месяцев – на 0,6%. До конца года правительство ожидает примерно такой же уровень роста.

При этом поддержку экономике продолжают оказывать доходы населения и потребительский спрос. Реальная заработная плата с начала года выросла на 6%, реальные располагаемые доходы – на 1,5%. Безработица, по данным Новака, сохраняется на историческом минимуме – 2,2%.

Отдельно вице-премьер остановился на инвестициях. После роста почти на 40% в 2021–2024 годах текущую ситуацию он охарактеризовал как коррекцию. В 2026 году ожидается снижение инвестиций, в 2027-м – небольшой рост на 0,2%, а в 2028–2029 годах – на 2,5% и 3% соответственно.

Правительство ставит задачу восстановить устойчивые темпы роста экономики, расширять внутреннее производство, повышать эффективность использования ресурсов и создавать условия для новых инвестиций.

Есть текущие объективные сложности в нефтепереработке, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве Фото: © Мария Сушкова / «Татар-информ»

Проблемные отрасли остаются под контролем правительства

Новак отметил, что сложности в отдельных секторах экономики находятся в зоне повышенного внимания правительства. В их числе он назвал нефтепереработку, транспортно-логистическую сферу и сельское хозяйство.

«Есть текущие объективные сложности в отдельных отраслях, о которых вам хорошо известно. Речь идет о нефтепереработке, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве. Все эти вопросы в зоне повышенного внимания и контроля правительства», – сказал вице-премьер.

Для решения этих вопросов работает подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики.

Россия также полностью обеспечила топливом потребности сельхозпроизводителей для осенних полевых работ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что происходит с топливом

Для насыщения внутреннего рынка правительство ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, организовало поставки импортного топлива, скорректировало правила биржевых торгов и приняло меры по налоговому стимулированию дополнительного производства и импорта.

Новак заявил, что рынок дизельного топлива сейчас сбалансирован: его производится и поставляется на внутренний рынок в необходимом объеме. При этом на рынке бензина сохраняется незначительный дефицит, который власти намерены покрыть.

Импорт автомобильного бензина вице-премьер назвал временной мерой. По его словам, производственные мощности России обычно позволяют выпускать на 10–15% больше бензина, чем требуется внутреннему рынку.

Россия также полностью обеспечила топливом северные регионы и потребности сельхозпроизводителей для осенних полевых работ.

При этом Новак объяснил, почему излишки дизеля нельзя накапливать без ограничений. Россия производит примерно на 80% больше дизельного топлива, чем потребляет внутри страны. Если хранить избыточные объемы сверх имеющихся мощностей, придется сокращать нефтепереработку, что может повлиять на выпуск другой востребованной продукции.

К экспорту автомобильного бензина Россия также намерена вернуться после стабилизации внутреннего рынка Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Экспорт могут частично открыть

Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива на октябрь, однако ситуация может измениться при перепроизводстве. Новак заявил, что в этом случае власти рассмотрят возможность частично открыть экспорт.

К экспорту автомобильного бензина Россия также намерена вернуться после стабилизации внутреннего рынка. По словам вице-премьера, сейчас компании уже организовали импорт нефтепродуктов, чтобы покрыть потребности рынка.

Новак также отметил, что ажиотажного спроса на АЗС, который наблюдался летом, сейчас нет. По его словам, такой спрос сам по себе способен усиливать дефицит, поскольку потребители начинают создавать дополнительные запасы топлива.

Компании совместно с Минэнерго и Минобороны усилили защиту НПЗ Фото: © Алексей Майшев / РИА Новости

НПЗ восстанавливают после повреждений

Отдельный блок выступления Новака касался нефтеперерабатывающих заводов. Правительство рассматривает меры поддержки предприятий, которые из-за объективных причин не укладываются в ранее согласованные сроки модернизации. Им могут перенести сроки завершения работ.

При этом сейчас более актуальной задачей вице-премьер назвал восстановление НПЗ и технологического оборудования, поврежденного в результате атак.

По словам Новака, компании совместно с Минэнерго и Минобороны усилили защиту предприятий. Создана пассивная защита, а активная усилена средствами противовоздушной обороны. В результате, отметил вице-премьер, ущерб от атак в последнее время значительно снизился, а нефтяные компании научились быстрее возвращать поврежденное оборудование в эксплуатацию.

«Вот только сегодня ночью на наши четыре завода была атака. Мы фактически отбили все атаки на наши предприятия. Технологическое оборудование не пострадало. На одном только заводе сейчас идет оценка, какой там есть ущерб», – сообщил Новак.

Инфляция по итогам текущего года может составить 6,8% Фото: © «Татар-информ»

Инфляция и прогноз на ближайшие годы

По оценке Новака, инфляция по итогам текущего года может составить 6,8%. С начала года она достигла 4,93%, а в годовом выражении на конец сентября составила 6,26%.

Рост ВВП в 2027 году правительство ожидает на уровне 1,4%. К 2029 году показатель, по прогнозу, должен выйти на 2,4%.

Вице-премьер также сообщил о прогнозируемом росте нефтегазового экспорта – с $220 млрд до $260 млрд в реальном выражении. Ожидаемые темпы роста этого показателя составляют 3–5% в год.

Мировой рынок дизельного топлива испытывает дефицит Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мировой рынок дизеля

Новак отдельно оценил ситуацию на мировом рынке дизельного топлива. По его словам, он испытывает дефицит из-за сокращения поставок через Ормузский пролив, санкций и атак на нефтеперерабатывающие предприятия.

«Рынок сегодня дефицитный мировой. И это отражается сегодня на мировых ценах. Рекордные цены на мировых рынках, именно на дизель», – сказал вице-премьер.

По его словам, рекордные цены на дизель фиксируются в Европе и США. Россия при этом продолжает оценивать ситуацию на рынке и принимать решения с учетом баланса внутреннего производства, потребления и экспорта.