Путин ограничил доступ к сведениям о работе российских НПЗ

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

В России ограничил доступ к некоторым видам информации о топливно-энергетическом комплексе, включая сведения об объемах переработки и производства товаров российскими нефтеперерабатывающими заводами.

Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовой информации.

В перечень запрещенных к разглашению сведений также внесены данные об экспорте товаров юридическим лицом, включая наименования и количество вывозимых товаров, информацию о цене, продавцах и покупателях, о порядке взаиморасчетов по контрактам, транспортных средствах и номерах контейнеров, о направлениях поставок и маршрутах перевозки, о наименованиях морских терминалов и их операторов, а также о дате и времени начала и окончания операций с поставляемой продукцией.

Кроме того, ограничен доступ к агрегированной информации таможенной статистики об экспорте и к сведениям о планируемых объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.

Распространение перечисленных выше видов данных, в том числе через СМИ и интернет, не допускается, за исключением «раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности».

Сведения предоставляются на основании соглашения между обладателем информации и получателем доступа, а федеральными органами власти – в рамках их компетенции и в порядке, предусмотренном законодательством.

Правительству РФ поручено за десять дней определить перечень кодов товаров по ТН ВЭД и Общероссийскому классификатору продукции, в отношении которых применяются положения документа, а также утвердить типовой регламент автоматизированной обработки информации из государственных информационных систем. Указ главы государства вступает в силу со дня подписания.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. В конце августа в России временно разрешили продавать на АЗС бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5, или «Евро-2» – «Евро-5». Мера будет действовать до 30 июня следующего, 2027 года.

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых заправках. Банк России ожидает прояснения ситуации на топливном рынке к концу октября. ФАС обнаружила в регионах непрозрачные цепочки поставки топлива.

Владимир Путин сначала заявил, что не отремонтированы лишь 10% поврежденных атаками НПЗ, а потом выразил уверенность, что страна должна быть готова к потенциально возможному дефициту топлива.

Президент США Дональд Трамп как минимум дважды призывал украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от ударов по российским НПЗ из-за последствий этих атак для цен на дизельное топливо во всем мире.