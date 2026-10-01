Путин: России хватает дизеля, но на мировые рынки он не попадет из-за санкций

Президент России Владимир Путин

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России хватает дизельного топлива, но на мировые рынки оно не попадет из-за санкций, введенных против РФ. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», проходящего в Подмосковье.

Еще весной, 1 апреля, Правительство РФ распространило веденные ранее ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов. Запрет на экспорт бензина, как и эмбарго на поставки за рубеж дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с мощностью переработки менее миллиона тонн топлива в год), были введены еще раньше.

С 1 июня оказались запрещены поставки за рубеж авиационного керосина. Позднее, 8 июля, был введен полный запрет на экспорт дизельного топлива. Эмбарго продлевалось в конце июля, в конце августа и в конце сентября. Теперь запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей для непосредственных производителей останутся в силе как минимум до 31 октября. Ограничения для непроизводителей действуют до 31 января 2027 года.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. В конце августа в России временно разрешили продавать на АЗС бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5 («Евро-2» – «Евро-5»). Мера будет действовать до 30 июня следующего, 2027 года.

Президент США Дональд Трамп несколько раз призывал украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от ударов по российским НПЗ из-за последствий этих атак для цен на дизельное топливо во всем мире.

В сентябре Президент РФ Владимир Путин сначала заявил, что не отремонтированы лишь 10% поврежденных атаками НПЗ, а потом выразил уверенность, что страна должна быть готова к потенциально возможному дефициту топлива. В конце месяца он ограничил доступ к некоторым видам информации о топливно-энергетическом комплексе, включая сведения об объемах переработки и производства товаров отечественными НПЗ.