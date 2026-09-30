Правительство РФ продлило эмбарго на экспорт дизеля

Правительство России продлило на месяц, до 31 октября текущего, 2026 года включительно, запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей для непосредственных производителей. О подписании соответствующего постановления сообщает пресс-служба кабинета.

Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо, который наблюдается в период сельскохозяйственной уборочной кампании, пояснили в пресс-службе.

Ранее о принятом на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака 14 сентября решении продлить эмбарго на экспорт дизеля со ссылкой на информированные источники написала газета «Коммерсантъ». ТАСС 28 сентября подтвердил эти планы со ссылкой на источник в отрасли.

В начале сентября Новак обещал, что экспорт будет возобновлен по мере накопления запасов внутри страны. Прежде до половины произведенных в России объемов дизеля ежегодно отправлялось на экспорт.

Еще весной, 1 апреля, введенные ранее ограничения на экспорт бензина распространили на непосредственных производителей нефтепродуктов. Запрет на экспорт бензина, как и эмбарго на поставки за рубеж дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с мощностью переработки менее миллиона тонн топлива в год), были введены еще раньше.

С 1 июня оказались запрещены поставки за рубеж авиационного керосина. Позднее, 8 июля, был введен полный запрет на экспорт дизельного топлива. Эмбарго продлевалось в конце июля, а затем в конце августа. При этом ограничения для непроизводителей действуют до 31 января следующего, 2027 года.

В августе продление ограничений на экспорт дизеля инициировали операторы независимых автозаправок. Соответствующую просьбу Правительству тогда направил Российский топливный союз (РТС). Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин отмечал, что даже при закрытом экспорте спрос на дизель продолжает превышать предложение для независимых операторов, а сам рынок еще не восстановился.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. В конце августа в России временно разрешили продавать на АЗС бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5, или «Евро-2» – «Евро-5». Мера будет действовать до 30 июня следующего, 2027 года.

Президент США Дональд Трамп как минимум дважды призывал украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от ударов по российским НПЗ из-за последствий этих атак для цен на дизельное топливо во всем мире.

Президент РФ Владимир Путин сначала заявил, что не отремонтированы лишь 10% поврежденных атаками НПЗ, а потом выразил уверенность, что страна должна быть готова к потенциально возможному дефициту топлива. Сегодня он своим указом ограничил доступ к некоторым видам информации о топливно-энергетическом комплексе, включая сведения об объемах переработки и производства товаров отечественными НПЗ.