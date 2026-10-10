Новак: Россия уже в октябре готова экспортировать 300 тыс. тонн дизеля

Александр Новак в 2020 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уже в октябре Россия готова поставить на рынки Соединенных Штатов и других стран 300 тыс. тонн дизельного топлива, а в ноябре экспорт дизеля может быть доведен до 500 тыс. тонн. Об этом рассказал курирующий топливно-энергетический комплекс страны вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«<...> 300 тыс. тонн уже в октябре с дальнейшим ростом поставок дизеля на экспорт до 500 тыс. тонн в ноябре и до 1 млн тонн в декабре. В перспективе объем может вырасти до 3 млн тонн в месяц», – заявил Новак.

После телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива аналогичные данные привел американский лидер. Трамп сообщил, что РФ немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизеля, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн «сразу после этого». Всего, по оценке американского лидера, Россия в ближайшее время отправит на экспорт 3 млн тонн дизельного топлива – впрочем, с учетом текущего состояния российских нефтеперерабатывающих заводов.

Владимир Путин в заявлении, распространенном пресс-службой Кремля, подтвердил готовность Москвы поставлять углеводороды как Вашингтону, так и на другие рынки.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения. Разрешение будет действовать до 00.01 7 апреля 2027 года по восточному летнему времени США (7.01 по московскому времени).

Россия 8 июля ввела полный запрет на экспорт дизельного топлива. Эмбарго продлевалось в конце июля, в конце августа и в конце сентября. Теперь запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей для непосредственных производителей останутся в силе как минимум до 31 октября. Ограничения для непроизводителей действуют до 31 января 2027 года.

С учетом продолжающего действовать эмбарго Новак заверил, что российская сторона «незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков».

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. В конце августа в России временно разрешили продавать на АЗС бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5 («Евро-2» – «Евро-5»). Мера будет действовать до 30 июня следующего, 2027 года.

Дональд Трамп несколько раз призывал украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от ударов по российским НПЗ из-за последствий этих атак для цен на дизельное топливо во всем мире.