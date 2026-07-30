Правительство России продлило эмбарго на экспорт бензина и дизеля

Правительство России вновь ввело временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива. Эмбарго будет действовать вплоть до 31 января следующего, 2027 года, но с определенными исключениями. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями», – уточнили в пресс-службе Правительства.

Кроме того, вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений, для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений кабинета, для нужд военных, дислоцированных за рубежом, и космодрома Байконур, частным лицам для личного пользования и еще в некоторых случаях. Три из них не раскрыты, так как предназначены для служебного пользования.

Еще весной, 1 апреля, введенные ранее ограничения на экспорт бензина распространили на непосредственных производителей нефтепродуктов. Запрет на экспорт бензина, как и эмбарго на поставки за рубеж дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с мощностью переработки менее миллиона тонн топлива в год), были введены еще раньше.

С 1 июня оказались запрещены поставки за рубеж авиационного керосина. Позднее, 8 июля, был введен полный запрет на экспорт дизельного топлива.

Об обсуждении в Правительстве России возможного продления эмбарго на экспорт бензина на полгода, а дизеля – на месяц 23 июля со ссылкой на источник рассказали «Интерфакс» и ТАСС. Оба запрета действовали до 31 июля. О вероятном их продлении со ссылкой на мнения экспертов писал и журнал Forbes.

Вице-премьер РФ Александр Новак 25 июля анонсировал продление эмбарго на поставки бензина до конца года, а также постепенную отмену запрета на экспорт дизеля – «по мере восстановления рынка».

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов от атак украинских дронов. Согласно подсчетам компании Kpler, объем нефтепереработки в РФ в июне снизился до 4,1 млн баррелей в сутки – минимального значения за последние годы.

Правительство России 2 июля снизило вплоть до 30 сентября текущего, 2026 года норматив биржевых продаж бензина класса «Евро-5» с 15% до 10%. Тогда же кабинет разрешил до конца текущего, 2026 года выпуск бензина класса «Евро-3», не соответствующего требованиям технического регламента Евразийского экономического союза. До этого газета «Коммерсантъ» писала, что части НПЗ еще осенью 2025 года позволили выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса «Евро-5», но с содержанием серы и другими показателями «Евро-3».

Государственная Дума 21 июля поддержала расширение механизма топливного демпфера и уточнила механизм взимания акцизов с автомобильного бензина, произведенного путем смешения нафты и иных компонентов.

Президент России Владимир Путин 22 июля сообщил о «временном характере» трудностей на топливном рынке. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина 24 июля проинформировала о постепенной нормализации ситуации с топливом, сославшись на данные региональных учреждений регулятора. Позднее, 25 июля, в схожем духе высказался и Александр Новак.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил регулярно проверять АЗС из-за ажиотажа с бензином «и в случае выявления нарушений принимать соответствующие меры». Позднее он создал штаб для контроля ситуации с топливом во главе с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев 24 июля сообщил об улучшении ситуации с обеспечением топливом в Татарстане и ряде других регионов страны. На следующий день, 25 июля, Рустам Минниханов в контексте планов на уборочную кампанию подчеркнул, что вопрос обеспечения топливом сельхозтехники в республике решен.