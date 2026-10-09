Трамп заявил, что договорился с Путиным о поставках дизеля в США

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным договорился о поставках дизельного топлива на американский и мировой рынок. Об этом американский лидер рассказал в основанной им социальной сети Truth Social.

Трамп охарактеризовал беседу как очень успешную и заявил, что Россия немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизеля, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн «сразу после этого».

Всего, по оценке Президента США, с учетом состояния российских нефтеперерабатывающих заводов РФ в ближайшее время поставит 3 млн тонн дизельного топлива.

«Благодаря нашему ТОТАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ над Ормузским проливом и этому важному заявлению об энергетике России цены на дизельное топливо для американцев и для мира в целом значительно снизятся, и это ПРОИЗОЙДЕТ В РЕКОРДНЫХ МАСШТАБАХ И ОЧЕНЬ БЫСТРО!» – анонсировал политик.

Еще весной, 1 апреля, Правительство РФ распространило введенные ранее ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов. Запрет на экспорт бензина, как и эмбарго на поставки за рубеж дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с мощностью переработки менее миллиона тонн топлива в год), были введены еще раньше.

С 1 июня оказались запрещены поставки за рубеж авиационного керосина. Позднее, 8 июля, был введен полный запрет на экспорт дизельного топлива. Эмбарго продлевалось в конце июля, в конце августа и в конце сентября. Теперь запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей для непосредственных производителей останутся в силе как минимум до 31 октября. Ограничения для непроизводителей действуют до 31 января 2027 года.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. В конце августа в России временно разрешили продавать на АЗС бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5 («Евро-2» – «Евро-5»). Мера будет действовать до 30 июня следующего, 2027 года.

Президент США Дональд Трамп несколько раз призывал украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от ударов по российским НПЗ из-за последствий этих атак для цен на дизельное топливо во всем мире.

В сентябре Президент РФ Владимир Путин сначала заявил, что не отремонтированы лишь 10% поврежденных атаками НПЗ, а потом выразил уверенность, что страна должна быть готова к потенциально возможному дефициту топлива. В конце месяца он ограничил доступ к некоторым видам информации о топливно-энергетическом комплексе, включая сведения об объемах переработки и производства товаров отечественными НПЗ. В начале октября Путин заверил, что дизель в стране есть, но не будет экспортироваться из-за санкций.

Наблюдающемуся сейчас росту нефтяных котировок способствуют, по мнению экспертов, продолжающиеся иранские атаки на проходящие через Ормузский пролив танкеры и отсутствие прогресса в переговорах между США и ИРИ. Вместе с тем экспорт стран Персидского залива, за исключением Ирана, в последнее время вернулся к довоенному уровню (речь идет именно о нефти, а не о нефтепродуктах). Как подсчитала компания Kpler, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт и Катар в сентябре экспортировали 16,5 млн баррелей нефти в сутки.