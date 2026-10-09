Путин: РФ готова поставлять углеводороды на мировой рынок и рынок США

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Заявление главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

«При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике», – подчеркнул Президент РФ.

Путин добавил, что в ходе беседы с Трампом стороны уделили значительное внимание перспективам урегулирования украинского кризиса. Кроме того, затрагивались ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений, уточнил он.

Российский лидер также заверил, что подтверждена договоренность о продолжении личных контактов между президентами, а также сотрудничества по линии администраций, специальных служб и других ведомств.

Ранее Трамп рассказал, что договорился с Путиным о поставках дизельного топлива. Президент США сообщил, что Россия немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизеля, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн «сразу после этого». Всего, по оценке американского лидера, РФ в ближайшее время отправит на экспорт 3 млн тонн дизельного топлива – впрочем, с учетом текущего состояния российских нефтеперерабатывающих заводов.

После этого Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения. Разрешение будет действовать до 00.01 7 апреля 2027 года по восточному летнему времени США (7.01 по московскому времени).

Россия 8 июля ввела полный запрет на экспорт дизельного топлива. Эмбарго продлевалось в конце июля, в конце августа и в конце сентября. Теперь запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей для непосредственных производителей останутся в силе как минимум до 31 октября. Ограничения для непроизводителей действуют до 31 января 2027 года.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. В конце августа в России временно разрешили продавать на АЗС бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5 («Евро-2» – «Евро-5»). Мера будет действовать до 30 июня следующего, 2027 года.

Дональд Трамп несколько раз призывал украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от ударов по российским НПЗ из-за последствий этих атак для цен на дизельное топливо во всем мире.