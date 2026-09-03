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Общество 3 сентября 2026 14:02

Путин: готовность к дефициту топлива – способ предотвратить угрозы

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Президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума, что страна должна быть готова ко всему, говоря о дефицитах топлива. Именно такая готовность, по его словам, дает понять тем, кто хочет навредить России, что этого делать не стоит.

Отвечая на вопрос о возможных дефицитах топлива в условиях работы ПВО и ответных ударов, глава государства подчеркнул, что только готовность ко всему способна удержать потенциальных противников от агрессивных действий.

#Владимир Путин #ВЭФ #топливо
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