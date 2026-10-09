США выдали лицензию на продажу российского дизельного топлива до 7 апреля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения, в том числе его ввоз на американскую территорию.

Разрешение, содержащееся в выданной и опубликованной 9 октября 2026 года лицензии №135, будет действовать до 00.01 7 апреля 2027 года по восточному летнему времени США (7.01 по московскому времени). Оно затрагивает операции, прежде запрещенные двумя упомянутыми в документе санкционными режимами – в отношении вредоносной внешней деятельности России и в связи с конфликтом на Украине.

При этом лицензия не разрешает списывать средства со счетов Банка России, Фонда национального благосостояния и Министерства финансов РФ, имеющихся в американских финансовых учреждениях.

Ранее Президент США Дональд Трамп рассказал, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива на американский и мировой рынок.

Трамп заявил, что Россия немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизеля, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн «сразу после этого». Всего, по оценке американского лидера, РФ в ближайшее время отправит на экспорт 3 млн тонн дизельного топлива – впрочем, с учетом текущего состояния российских нефтеперерабатывающих заводов.

Россия 8 июля ввела полный запрет на экспорт дизельного топлива. Эмбарго продлевалось в конце июля, в конце августа и в конце сентября. Теперь запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей для непосредственных производителей останутся в силе как минимум до 31 октября. Ограничения для непроизводителей действуют до 31 января 2027 года.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. В конце августа в России временно разрешили продавать на АЗС бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5 («Евро-2» – «Евро-5»). Мера будет действовать до 30 июня следующего, 2027 года.

Дональд Трамп несколько раз призывал украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от ударов по российским НПЗ из-за последствий этих атак для цен на дизельное топливо во всем мире.

В сентябре Владимир Путин сначала заявил, что не отремонтированы лишь 10% поврежденных атаками НПЗ, а потом выразил уверенность, что страна должна быть готова к потенциально возможному дефициту топлива. В конце месяца он ограничил доступ к некоторым видам информации о топливно-энергетическом комплексе, включая сведения об объемах переработки и производства товаров отечественными НПЗ. В начале октября Президент РФ заверил, что дизель в стране есть, но не будет экспортироваться из-за санкций.