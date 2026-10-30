Новак допустил, что объем поставок российского дизеля снизится из-за атак БПЛА

Александр Новак в 2020 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Запланированный объем экспорта российского дизельного топлива может быть уменьшен из-за ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Что касается дизеля, то, безусловно, [атаки БПЛА ВСУ] могут привести к уменьшению объемов поставок. Там незначительно, но всё равно это меньше, чем было запланировано», – констатировал вице-премьер, добавив, что, соответственно, атаки украинских дронов наносят ущерб мировому энергетическому рынку (цитата по ТАСС).

При этом Новак отметил, что Правительство разрешило экспорт дизельного топлива в условиях сохраняющегося общего запрета поставок за рубеж в объеме 510 тыс. тонн в октябре и около 2,1 млн – в ноябре. «<...> из этого объема могут быть поставлены и в Соединенные Штаты Америки, сколько партнеры захотят», – уточнил он.

Вместе с тем вице-премьер подчеркнул, что «нет необходимости сейчас ставить план на декабрь». По его словам, подготовить его можно будет в конце ноября, когда станет понятен уровень производственных мощностей.

Заместитель Премьер-министра России также подтвердил возобновление украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим производствам. «<...> три НПЗ и один газохимический комплекс. Есть на одном заводе небольшие повреждения, а в целом наша система защиты, ПВО сработала», – поделился он оценкой ситуации.

На этом фоне кабинет готовится продлить эмбарго на поставки дизельного топлива до конца января 2027 года – при допущении отдельных исключений по поставкам на мировой рынок. «Да, сейчас готовится распоряжение Правительства о продлении запрета на поставки дизеля до конца января следующего года. То есть фактически на три месяца», – пояснил Новак.

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели 9 октября телефонные переговоры о поставках дизельного топлива. После этого Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения. Разрешение будет действовать до 00.01 7 апреля 2027 года по восточному летнему времени США (7.01 по московскому времени).

Россия 8 июля ввела полный запрет на экспорт дизельного топлива. Эмбарго продлевалось в конце июля, в конце августа и в конце сентября. Пока запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей для непосредственных производителей действует до 31 октября, а для непроизводителей – до 31 января 2027-го.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. В конце августа в России временно разрешили продавать на АЗС бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5 («Евро-2» – «Евро-5»). Мера будет действовать до 30 июня следующего, 2027 года.

Дональд Трамп несколько раз призывал украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от ударов по российским НПЗ из-за последствий этих атак для цен на дизельное топливо во всем мире.

В Татарстане с 19 по 26 октября дизельное топливо подорожало на 17 копеек – до 80,51 рубля за литр.