Вражеские БПЛА рано утром ударили по резервуарам для хранения нефти под Альметьевском. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.



«Благодаря автоматической системе пожаротушения и слаженной работе служб безопасности удалось избежать крупного пожара. Все необходимые силы и средства работают на месте», – рассказала она.

По данным пресс-службы Раиса Татарстана, осколки повредили несколько гражданских объектов. Погибших и пострадавших нет.