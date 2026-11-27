Татарстанское УФАС в 2026 году выдало шесть предупреждений в адрес сетей АЗС «ТАИФ-НК» и «Ирбис». Во исполнение предупреждений компании снизили цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо. Об этом журналистам перед началом публичных обсуждениях правоприменительной практики сообщил заместитель руководителя Татарстанского УФАС России Андрей Розенталь.

По его словам, одной из основных проблем уходящего года стал топливный дефицит, вызванный сокращением объемов производства нефтепродуктов. Среди факторов, повлиявших на ситуацию на рынке, Розенталь назвал внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов, изменение логистических схем и внешние ограничения. Для стабилизации ситуации в республике был принят комплекс административных и организационных мер.

«В целом отмечу ответственную и конструктивную позицию компаний, реализующих топливо в республике», – подчеркнул Розенталь.

Замруководителя управления объяснил, что разница в стоимости топлива на заправках обусловлена различными механизмами ценообразования. Вертикально интегрированные нефтяные компании обеспечивают весь производственный цикл – от добычи нефти до реализации нефтепродуктов, тогда как независимые сети АЗС зависят от условий закупки топлива и его последующей перепродажи.

По оценке УФАС, крупные нефтяные компании, в частности «Татнефть» и «Газпром нефть», проявляют сдержанность в повышении розничных цен на бензин. При этом независимые сети АЗС и оптовый сегмент рынка остаются в фокусе внимания антимонопольного ведомства.

«Мы в ежедневном режиме анализируем как розничные, так и мелкооптовые цены, проверяем экономическую обоснованность затрат на транспортировку, хранение и сбыт, следим за наличием остатков на нефтебазах Республики Татарстан», – объяснил Розенталь.

Одной из мер стабилизации цен стало заключение соглашения между Минпромторгом Татарстана и сетью АЗС «Ирбис» о добровольном ограничении наценки на реализуемое топливо. Соглашение заключено по инициативе Татарстанского УФАС. Как отметил Розенталь, «Ирбис» является крупнейшей независимой сетью АЗС в республике, насчитывающей более 60 заправок.

«Возникающие проблемы на топливном рынке нельзя решить исключительно административными мерами. В связи с чем мы стараемся выстраивать открытый диалог с бизнесом по вопросам ответственного ценообразования, совершенствуем механизмы мониторинга рынка в целях оперативного реагирования на возникающие сложности», – подчеркнул он.

Розенталь также отметил роль руководства Татарстана в стабилизации ситуации на топливном рынке.