«Татар-информ» в 2023 году: рост аудитории, развитие соцсетей и ВИП-интервью

Агентство «Татар-информ» в этом году обновило дизайн, логотип, структуру и мобильную версию сайтов tatar-inform.ru и tatar-inform.tatar

Фото: © «Татар-информ»

Количество просмотров на основном сайте выросло на 40%

Читательская аудитория «Татар-информа» и его проектов в уходящем году существенно выросла. Кроме основного ресурса – tatar-inform.ru у нас есть отдельные медиапроекты, связанные со спортом («ТИ-Спорт»), освещением событий в татарском мире («Миллиард.Татар»). Помимо татароязычной версии «Татар-информа» есть портал Intertat.tatar – самый посещаемый в мире веб-ресурс на татарском языке.

Сайт tatar-inform.ru в этом году посетили 14,7 млн пользователей – в 1,5 раза больше, чем годом ранее, количество просмотров на сайте выросло на 40% – до 33,9 млн.

Суммарно же все ресурсы информагентства посетили 17,6 млн пользователей (рост на 38%), количество просмотров увеличилось на 23% – до 54,6 млн.

Другой немаловажный показатель работы СМИ – уровень его цитируемости в общем медиаполе. По последним данным «Медиалогии» – за III квартал 2023 года, «Татар-информ» возглавил рейтинг СМИ Татарстана по цитируемости.

Отдельными достижениями «Татар-информа» стали отраслевые награды. Так, в апреле этого года информагентство победило в конкурсе Торгово-промышленной палаты РФ и Союза журналистов России как лучшее региональное издание России, пишущее об экономике. А в декабре наше издание было признано Агентством инвестиционного развития РТ лучшим СМИ Татарстана по освещению инвестиционной деятельности.

Наше информагентство победило в конкурсе Торгово-промышленной палаты РФ и Союза журналистов России как лучшее региональное издание России, пишущее об экономике Фото: news.tpprf.ru

Топ-5 материалов года

Интересно сравнить пятерки самых читаемых текстов «Татар-информа» в этом и прошлом годах. В 2023-м топ-5 без учета спортивных материалов (о них расскажем отдельно) выглядит так:

1. «Жена геройски погибшего на СВО офицера: «У него за спиной был ад, а он – меня жалел» – 200 540 (здесь и далее — количество просмотров по данным Яндекс.Метрики).

2. «Не носите на могилы крашеные яйца, водку и мертвые цветы»: традиции и мифы Радоницы» – 155 101.

3. «Будто вырвали кусок сердца»: жена погибшего бойца СВО рассказала о потере любимого» – 133 046.

4. «Потом он сказал: «Иду на посадку»: отец пилота о сыне, погибшем в самолете Пригожина» (перевод с татарского статьи Интертат.татар) – 127 250.

5. «Нумеролог Фарида Вафина: «Путина я посчитала. Но не знаю, какой он истинный» – 121 237.

Как видим, наибольший интерес у читателей «Татар-информа» вызывала тема специальной военной операции и связанные с ней сюжеты.

Довольно неожиданно для нас завирусился материал о мифах Радоницы. Впрочем, понятно, что и в наше неспокойное время не политикой единой жив человек. А интервью с нумерологом попало в топ явно благодаря заголовку.

Годом ранее в пятерке были два материала о СВО, в том числе самый популярный — о Фанисе Хусаинове, угнавшем БТР ВСУ (впоследствии Фанис погиб).

При этом число просмотров у самого читаемого материала этого года выше, чем у прошлогоднего лидера, на 45 тысяч. Вырос этот показатель и в среднем «по топу».

В топе видео – СВО

Росли и каналы «Татар-информа» во всех основных социальных сетях. Рост был органическим. Отметим наиболее важные для нас соцсети.

Число подписчиков канала «Татар-информа» на блог-платформе «Дзен» выросло за год в 2,7 раза – до 19 тыс., в «Телеграме» – почти в 30 раз, до 6,4 тыс.

Аудитория нашего YouTube-канала увеличилась за год в 1,5 раза – до 211 тысяч человек. Самым популярным здесь стало трогательное видео «Боец из Татарстана, объявленный погибшим, вернулся домой живым» – о Райхане из Заинского района, приехавшем домой в краткосрочный отпуск без предупреждения (1,8 млн просмотров). Второе место заняло интервью с героем-танкистом Расимом Баксиковым о разгроме техники ВСУ (1,2 млн просмотров). На третьем месте еще один эксклюзив – интервью с 23-летней разведчицей Мартой (700 тыс. просмотров). Отметим, что весь топ-10 видеороликов этого года связан с СВО.

Суммарное же количество подписчиков всех ресурсов «Татар-информа» на всех площадках в этом году превысило 1 миллион человек.

В проекте «12 этаж» VIP-спикеры дают видеоинтервью в стенах редакции Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«12 этаж»: самые интересные собеседники

«Татар-информ» продолжил работу над проектом «12 этаж», в котором VIP-спикеры дают видеоинтервью в стенах редакции. В этом году у нас было 32 таких гостя.

Так, мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о работе предприятий города в условиях санкций, о новых инфраструктурных проектах, в том числе об освоении и застройке территории Речного порта, а также о вызовах, которые стоят перед столицей Татарстана.

Генконсул КНР в Казани Сян Бо акцентировал внимание на том, что экономическое и культурное сотрудничество России и Китая переживает бурный рост Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Генконсул КНР в Казани Сян Бо акцентировал внимание на том, что экономическое и культурное сотрудничество России и Китая переживает бурный рост за счет укрепления региональных связей двух государств. Большую роль в этом процессе играет Татарстан.

О болезнях агломераций, которыми так или иначе страдают все мегаполисы, «Татар-информу» рассказал директор Института пространственного планирования Татарстана Олег Григорьев.

Известная телеведущая Арина Шарапова рассуждала о том, какой будет журналистика ближайшего будущего, зачем смотреть политические эфиры и почему стоит приезжать в Татарстан.

Телеведущая Арина Шарапова рассуждала о том, почему стоит приезжать в Татарстан Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

О новом избирательном цикле, который стартовал в России 10 сентября, рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Под тегом #интервью с экспертом в ТИ вышли интервью с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, военным экспертом и историком Юрием Кнутовым, муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным, управляющим Национальным банком по Республике Татарстан Маратом Шарифуллиным, гендиректором компании «Флот РТ» Романом Лизалиным, экскурсоводом Марком Шишкиным и многими другими интересными собеседниками.

«ТИ-Спорт»: переехал на новый сайт

Проект «ТИ-Спорт», реализуемый созданной лишь в сентябре прошлого года спортивной редакцией «Татар-информа», стал за это время одним из ключевых в информагентстве. В этом году у «ТИ-Спорт» было много нового — переход на новый сайт с более современными дизайном и навигацией, изменение логотипа, запуск видеоподкаста «Вброс по фактам».

Но самое главное – «ТИ-спорт» пополнился новыми молодыми кадрами и вырос содержательно. Что отразилось и на статистике: среднемесячная посещаемость ресурса за этот год составила 688 тыс. просмотров.

Самыми посещаемыми спортивными материалами года стали:

1. «Произвол САS в деле Валиевой, переезд Тутберидзе и хиджаб Медведевой: что происходит в мире «фигурки» – 136 215.

2. «Белый флаг» от США, песня о мести и массовый отзыв исков из CAS: итоги первого дня суда над Валиевой» – 132 308.

3. «Хрустальный» посыпался без «Самбо-70»: почему «Тутберидзе-тим» стал проигрывать чаще?» – 89 585.

4. «Ак Барс» теряет Толчинского, из ЦСКА ушел герой плей-офф, а «Салават» передумал: трансферный гид КХЛ» – 83 580.

5. «Кто давит на CAS и как раскрылся обман американцев: итоги второго дня суда над Валиевой» – 58 653.

Бросается в глаза читательский интерес к женскому фигурному катанию, точнее, к событиям вокруг уроженки Казани Камилы Валиевой.

Бросается в глаза читательский интерес к женскому фигурному катанию, точнее, к событиям вокруг уроженки Казани Камилы Валиевой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, за три месяца на созданный в этом году канал «ТИ-Спорт» в «Дзене» подписались более 2 тысяч читателей (показы материалов в Дзене — более 5 млн; просмотры и дочитывания — более 500 тысяч), а телеграм-канал нашей спортредакции вырос почти в три раза – до 460 человек.

Закономерно, что и в этом году «ТИ-Спорт» был отмечен Министерством спорта РТ на церемонии вручения премии «Спортсмен года Республики Татарстан» в номинации «Средства массовой информации». Напомним, год назад наша спортивная редакция была признана лучшей в Татарстане.

В 2023 году «Интертат» стал самым читаемым среди татароязычных сайтов и среди сайтов, издающихся в России на национальных языка Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Интертат.татар»: самый читаемый из сайтов, издающихся в России на национальных языках

И «Интертат», и татарская редакция «Татар-информа» тоже заметно улучшили свои позиции за этот год. Так, в «Интертате» за неполный год было 1,42 млн уникальных посетителей и 17,7 млн просмотров (в прошлом году 900 тыс. и 16,3 млн соответственно).

Наибольшее количество прочтений собрали публикации о трагической смерти блогера Дианы Сафаровой, гибели Фаниса Хусаинова (об этом мы упомянули выше), певце Ринате Рахматуллине, получившем срок за ДТП в пьяном виде, и свадьбе певцов Ришата Тухватуллина и Алии Карачуриной. Большой отклик имели тексты об участии в специальной военной операции певцов Радика Динахметова и Тагира Асылгареева, а также об оказании гуманитарной помощи в зоне СВО певцом Фирдусом Тямаевым.

Татарская редакция «Татар-информа» регулярно публикует журналистские расследования (например, о попытке отобрать урожай у фермера, о закрытии татарской школы в Башкортостане, о малоимущих, которым пытаются продать дом по ипотеке по завышенным ценам), пишет о татарах, живущих за пределами Татарстана, о татарском театре и кинематографе. Интересно, что практически все журналисты татарской редакции ведут персональные рубрики или видеоблоги. А журналистка Зиля Мубаракшина получила в этом году «Хрустальное перо» за серию публикаций о ветеранах татарской журналистики.

У YouTube-канала Tatar-inform.tatar впечатляющая динамика по количеству подписчиков за этот год, и дело вовсе не в «низкой базе» – база уже была на уровне. Сейчас у канала 174 тысячи подписчиков, и за год их стало больше на 102 тысячи (!). У телеграм-канала «Интертат: иң популяр татар сайты» 9080 подписчиков.

Неудивительно, что в 2023 году «Интертат» стал самым читаемым среди татароязычных сайтов и самым читаемым среди сайтов, издающихся в России на национальных языках.

«Миллиард.Татар»: медиа плюс креативная лаборатория

Интересная трансформация произошла в 2023 году с проектом «Миллиард.Татар». Работающая над ним команда превратила его из классического медиа в дискуссионную площадку, креативную лабораторию и организатора ивентов.

Комикс на 10 разворотов о путешествии Ибн Фадлана в Волжскую Булгарию Фото: © «Миллиард.Татар»

Помимо 4,7 тыс. с лишним статей и новостей, вышедших за неполный год, «Миллиард.Татар» реализовал несколько проектов по популяризации татарского контента в молодежной среде. Среди них — полноценный комикс на 10 разворотов о путешествии Ибн Фадлана в Волжскую Булгарию, манга, посвященная Муллануру Вахитову, веб-комикс о Зиланте, созданный с помощью нейросетей, и перевод на татарский комикса «Северный паук» Евгения Зубкова.

Развивая графическое направление, «Миллиард.Татар» создал стикерпаки, связанные с казанскими котами и барсом Хан-барысом. Отдельным проектом стала серия открыток «Казан урамнары» («Улицы Казани»). Были и коллаборации — вместе с учеными Института истории им. Марджани «Миллиард.Татар» создал плакат с генеалогическим древом казанских ханов, а с волонтерами международного проекта Build The Earth провел несколько серий турнира «Таткрафт», в рамках которого участники строили Татарстан во вселенной Майнкрафт.

Кроме того, «Миллиард.Татар» провел международный литературный конкурс «Мы из Тартарии», в котором участвовали около 200 рассказов авторов из России, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и других стран.

Проектом года стал рейтинг «Татары 2023 года» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Проектом года стал рейтинг «Татары 2023 года», в рамках которого «Миллиард.Татар» привлек около 50 экспертов и провел несколько десятков голосований в соцсетях с участием более 120 тыс. человек. Победители номинаций были награждены на специальной церемонии, которую «Миллиард.Татар» провел совместно с Институтом истории им. Марджани.

В некоторых социальных сетях каналы «Миллиард.Татар» стали крупнейшими группами о татарах на русском языке. В этом году канал «Миллиарда» на YouTube вырос в три раза (+7450 подписчиков, 2 897 524 просмотра за год). Более чем в полтора раза вырос канал в Дзене (13,5 тыс. подписчиков). Отдельная гордость «МТ» – телеграм-канал, число подписчиков которого увеличилось с 2900 до 5600.

«У вас всегда получаешь полную картину происходящего»

«Татар-информ» обратился к своим экспертам и спикерам с вопросом «Почему вы нас читаете и что бы вы нам посоветовали?»

Эдвард Абдуллазянов: «Ваша работа важна в современном неспокойном мире. Информационной пустоты ведь не бывает: если не скажете вы, скажет кто-то другой» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Эдвард Абдуллазянов, ректор Казанского государственного энергетического университета:

– Информирование населения – работа и важная, и сложная. Человек должен, получая вашу информацию, суметь правильно оценить ситуацию. Это как со стаканом воды – можно сказать, что он наполовину полон или наполовину пуст. Но вашу задачу облегчает то, что позитива в нашей республике больше. Здесь и людей хороших очень много. Просто показывать их, рассказывать об их опыте, отношении к делу – и уже совсем другая картина.

И тем более ваша работа важна в современном неспокойном мире. Информационной пустоты ведь не бывает: если не скажете вы, скажет кто-то другой. И скажет по-другому. Как говорили в древности, язык может убить, а может и вылечить. И хорошее слово многое делает лучше, чем пушки.

Поэтому я хотел бы просто пожелать вам терпения и дальнейших успехов.

Радмир Беляев: «Сейчас от людей идет запрос на позитив, и мне нравится, что «Татар-информ» пишет и о позитивных вещах» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Радмир Беляев, глава Менделеевского муниципального района:

– Вообще «Татар-информ» стал совершенно другим СМИ. Во-первых, он стал очень доступным и удобным, особенно телефонное приложение, – и в читке, и в открытии. А в качестве пожелания – хотелось бы, наверное, побольше аналитических материалов. Да, изначально «Татар-информ» – это скорее новостное информагентство, но в последнее время у вас стали появляться аналитические материалы. Это радует, и хотелось бы, чтобы их было еще больше.

Кроме того, сейчас от людей идет запрос на позитив, и мне нравится, что «Татар-информ» пишет и о позитивных вещах. Конечно, хотелось бы, чтобы показывали и районы – те, в которых есть какие-то позитивные интересные практики. Это тоже было бы здорово.

Евгений Богачев: «Пожелаю вам больше писать про баскетбол, а конкретно про УНИКС» Фото: © «Татар-информ»

Евгений Богачев, президент баскетбольного клуба УНИКС:

– Не скажу, что ежедневно просматриваю «ТИ-Спорт». Но то, что попадется на глаза, мне нравится. Особенно интервью с нашими игроками (Эрик Грин и Артем Комолов).

В целом оцениваю вашу работу положительно. Пожелаю вам больше писать про баскетбол, а конкретно про УНИКС. Не забывайте, что именно наша команда является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ.

Андрей Большаков: «Читаю «Татар-информ», потому что в этом издании полная, профессионально подготовленная информация» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Андрей Большаков, директор Регионального диспетчерского управления энергосистемы Татарстана:

– Читаю «Татар-информ», потому что в этом издании полная, профессионально подготовленная, то есть с участием экспертов, информация. При этом она подается в простой и понятной форме (а это больше половины успеха) с независимым взглядом на вопрос, без навязывания редакционного мнения.

Данис Зарипов: «Мне нравятся новости спорта на вашей платформе, у вас они подаются своевременно» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Данис Зарипов, хоккеист, бывший капитан ХК «Ак Барс»:

– «Татар-информ» – это одно из лучших казанских изданий. Мне нравятся новости спорта на вашей платформе, у вас они подаются своевременно. Ну и, конечно, они профессионально раскрываются и описываются.

Владимир Жаворонков: «В работе сотрудников агентства подкупают беспристрастность подачи материала и профессионализм журналистского пула» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Владимир Жаворонков, заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения г. Казани:

– Всегда с большим удовольствием читаю материалы агентства «Татар-информ» как на официальном сайте и в телеграм-каналах, так и обзоры пресс-конференций, а также аналитические материалы. В работе сотрудников агентства подкупают беспристрастность подачи материала и профессионализм журналистского пула.

Ерлан Искаков: «Сотрудничество с «Татар-информом» приобретает уже долгосрочный характер, и я очень рад этому тесному знакомству» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ерлан Искаков, Генеральный консул Республики Казахстан в Казани:

– Должен отметить, что наше сотрудничество с «Татар-информом» приобретает уже долгосрочный характер и я очень рад этому тесному знакомству. Мы уже не просто встречаемся, но и приглашаем друг друга на различные мероприятия. Конечно, я помню и интервью, которые давал вашему информагентству.

В целом меня очень радует профессиональный уровень «Татар-информа». Поднимаемые вами темы всегда актуальны, и, главное, мне интересно то, что вы многогранны. У вас есть не только основной ресурс, но и дополнительные – «Миллиард.татар» и другие, где вы рассматриваете не только социально-экономические, но и, например, исторические вопросы, которые актуальны для двух наших народов. Для нас это важно, потому что в Татарстане живут люди, близкие казахстанцам по духу, языку, истории, религии.

Я очень уважаю ваше агентство и хотел бы пожелать ему процветания и в дальнейшем.

Фирдус Тямаев: «Желаю журналистам «Татар-информа» и «Интертата» огромных успехов, новых идей, новых вершин в наступающем году!» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Фирдус Тямаев, певец:

– Я читаю и «Татар-информ», и «Интертат». Каждый журналист в этих изданиях выполняет свою работу на профессиональном уровне. Вы делаете очень много для развития татарской нации, татарского языка. Особенно «Интертат». Везде, где появляется интересная, порой и острая тема, касающаяся жизни татарского народа, вы замечаете и поднимаете ее первыми. Желаю, чтобы ваши сайты в будущем обрели еще больше читателей и больше интересовались серьезными темами. Ждем от вас еще больше материалов воспитательного характера, о спорте, культуре. Сами видите – уровень культуры надо повышать.

Мне очень радостно бывать в «Литературном кафе» в здании «Татмедиа». Это место со своей атмосферой, где представлена наша национальная культура. Я хотел бы в будущем устраивать в этом месте встречи. В моем творчестве ваши сайты сыграли очень большую роль, они остаются важными для меня и сейчас. Спасибо вам за все!

Желаю журналистам «Татар-информа» и «Интертата» огромных успехов, новых идей, новых вершин в наступающем году!

Марк Шишкин: «Палитру событий из жизни Татарстана за каждый день нашего времени представляет собой сайт информационного агентства «Татар-информ» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Марк Шишкин, краевед:

– У каждого краеведа есть самый приятный момент исследовательской работы, когда раскрываешь подшивку газет за определенный год и начинаешь читать о событиях в родном крае, которые случились в такой-то день. Разумеется, иногда отвлекаешься от своей цели, потому что интересные факты и новые сюжеты возникают на каждой странице.

Вот такую же палитру событий из жизни Татарстана за каждый день нашего времени представляет собой сайт информационного агентства «Татар-информ». Кликнув на любую дату через поиск по календарю, ты можешь быть уверенным, что получишь полную картину происходящего в Татарстане и взгляда на события в России и в мире из Татарстана. Все оперативно, обстоятельно, проверено. Такая информация нужна и нам – современникам, и она обязательно пригодится нашим читателям из будущего.