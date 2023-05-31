Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Роман Лизалин: «Мы на слиянии Камы и Волги не имеем межрегиональных перевозок. Абсурд!»
Компания «Флот РТ», которую создали в Татарстане, приступит к работе этим летом. Ее гендиректор – в прошлом легендарный капитан «Арабеллы» Роман Лизалин рассказал «Татар-информу», какой видит концепцию нового перевозчика, как развивать судоходство на Волге и Каме и как поднять престиж речников.
«Потенциал велик. Этим просто надо заниматься»
Роман Евгеньевич, вы недавно возглавили вновь созданную компанию «Флот РТ». Чем она будет заниматься?
В нашей концепции сделан акцент на нескольких направлениях. Основных – три. Прежде всего, мы считаем себя социально направленным предприятием, поэтому на первом месте – внутренние социальные перевозки. То, ради чего мы и «родились».
Второе – туризм, а третье – межрегиональные пассажирские перевозки.
Что вы имеете в виду под внутренними социальными перевозками?
Это действующие для нашего населения и дачников водные маршруты по Республике Татарстан.
Теньки, Верхний Услон, Печищи и так далее?
Да. Туризм мы тоже делим на две части: внутренний и внешний. Внутренний – это когда гости республики садятся на какое-нибудь судно и мы им показываем Казань, везем в Свияжск, где также проходит организованная экскурсия. Этот продукт нам нужно выводить на совершенно другой уровень. И в целом необходимо развивать туризм, чтобы у людей было желание к нам приехать и увидеть воочию наши достопримечательности.
В том числе хочется освоить реку Казанку. Недаром мы столько сил потратили на то, чтобы она вновь стала «судоходной». Мы знаем, что бизнес туда сейчас уже заходит, он в этом заинтересован. Мы этому только рады. Конкуренция – это всегда хорошо
Не уточните, о какой части Казанки идет речь?
Сейчас она судоходная от выхода на Волгу до стадиона «Ак Барс Арена», можно подходить прямо к нему.
Круизное судно у нас всего одно, оно находится на балансе «Татфлота», – это теплоход «Павел Миронов». Я на нем, кстати, в свое время даже начинал работать. Его тоже надо немного «причесать».
Наших туристов можно спокойно возить в Москву, Астрахань, Пермь. Мы ходили по реке Оке до Первопрестольной, до Рязани, Твери, по реке Белой – до Уфы. Все эти направления, безусловно, надо развивать. Я знаю, что потенциал велик. Этим просто надо заниматься.
«Татарстан — жемчужина водной среды»
Как у компании «Флот РТ» обстоит дело с транспортным парком?
Пока сейчас идет процесс оценки имущества судоходной компании «Татфлот», которое мы хотим взять себе на баланс, – это пассажирские пароходы и так далее. Мы понимаем, что это вопрос не очень быстрый. И, наверное, так как в этом году лот субсидий уже был выигран «Татфлотом», они все-таки доработают эту навигацию. То есть социальные перевозки, я так понимаю, в этом году останутся за ними. Мы просто не успеем.
Когда вам предполагается передать имущество «Татфлота»?
Процесс передачи имущественного комплекса «Флоту РТ», наверное, будет происходить осенью: в сентябре-октябре.
Зеленодольский судостроительный завод имени Горького в ближайшее время должен передать компании два «Метеора-2020» и судно проекта А-217. Как планируется их использовать?
Я думаю, мы будем их ориентировать на внутренний туристический бизнес. Будем пытаться «обкатать» их здесь у нас в Татарстане с тем, чтобы на будущий год их можно было ставить на межрегиональные линии.
Помните, как раньше в Советском Союзе было? Проще было добраться по воде, чем по дороге. Дорог где-то даже и не было. Почему бы нам это не вернуть, не убежать от автомобильных пробок и дорожной пыли?
Мы – обладатели уникальных водных дорог. Республика Татарстан просто жемчужина водной среды. Мы на слиянии Камы и Волги не имеем межрегиональных перевозок. Абсурд! Мы должны их иметь. Я знаю, что все регионы нас поддержат.
Сейчас вот Чебоксары организовали скоростное транспортное сообщение: они возят людей на «Валдаях» до Казани. Я знаю, что это направление пользуется популярностью.
Раз наши новые «Метеоры» более комфортабельные и могут автономно двигаться на большие расстояния, мы хотели бы с их помощью соединить Казань, Ульяновск и Самару с заходом в Тольятти. Интересно? Да. Идем вверх: Казань, те же самые Чебоксары, Макарьевский монастырь (находится почти в 90 км от Нижнего Новгорода вниз по течению Волги, основан в XV веке преподобным старцем Макарием Желтоводским, – прим. Т-и) и Нижний Новгород. Тоже любопытно. Причем «Метеор» может «добежать» за светлое время суток и с комфортом доставить пассажиров.
«Понимаю, какая ответственность на мне лежит»
Концепция, о которой вы рассказали, уже утверждена?
Все, что я вам рассказал, пока на уровне пожеланий. Понятно, что мы будем сталкиваться с какими-то трудностями – без них никак. Но двигаться надо. Хватит уже стоять на месте: столько времени в нашей речной отрасли ничего не происходило.
Понимаю, какая ответственность на мне лежит. И точно так же понимаю, что нужно предпринять. По мановению волшебной палочки или по щелчку пальцев точно не получится, но делать надо – пришло время, ситуацию нужно менять.
У нас в республике такие реки! У нас такая республика, которую нужно всем показывать, тащить сюда как можно больше туристов и гордиться своим регионом. Он у нас очень богат, и не только просторами и широкими реками, но и людьми.
Я думаю, что в будущем мы, а со временем у меня появится своя команда, будем нацелены на развитие внутреннего водного транспорта нашего региона. Нужно сделать так, чтобы другие на нас посмотрели и сказали: «Мы тоже так хотим».
Вы взяли какую-то компанию за образец?
Подобных компаний существует много. У меня даже был опыт, я в таких работал. Какие-то из них, допустим, больше направлены на внутренние социальные перевозки. Они даже не замахиваются на внешний туризм: занимаются «социалкой», и всё. Другие, наоборот, ориентированы только на него. У них большие круизные суда, и им абсолютно не интересны внутренние маршруты. А мы хотим все это объединить: развивать и те, и эти направления. Это важно, поэтому нужно попытаться.
В социальном направлении, я считаю, нужно стремиться повысить качество. Самое главное – поднять уровень безопасности перевозок. Что еще? Нужно, чтобы сервис определенно точно шел в ногу со временем. Надо стараться выполнять все современные требования, которые сейчас существуют. Наши люди уже попутешествовали по миру и многое повидали.
Круизы – это уже коммерческий бизнес, это деньги. Почему бы и нет? Фирма должна развиваться.
Говоря о безопасности, вы имеете в виду то, что необходимо обновлять парк судов?
В том числе. Конечно, хорошо, когда суда новые. Но все понимают, что мгновенно они не строятся. Это финансово и временноемкий проект, который происходит не очень быстро.
Постепенно мы придем к обновлению флота. Во всяком случае, будем стремиться. Пока же надо поддерживать в том числе и те суда, которые есть на балансе, заниматься их реновацией, модернизировать. Я думаю, что это тоже будет наша работа. А дебаркадеры? Ими абсолютно точно тоже надо заниматься. Они лицо нашей республики: к этим причалам пристают туристические теплоходы.
Какие моменты вы считаете главными?
Безопасность пассажиров и их комфорт. Когда мы говорим про безопасность, не нужно забывать еще и про кадровые решения, стараться привлекать в отрасль молодежь. Нужно создавать такие условия, чтобы она хотела идти на флот. Что мы сегодня имеем? Молодые люди заканчивают учебу, и никто не хочет трудиться по своему направлению, потому что вы же понимаете – полгода находиться «на железе» и не видеть родных-близких. И при всем этом если они еще и зарплату не будут получать достойную, какой стимул им вообще туда идти?
Надо переломить этот момент, надо поднимать авторитет речного флота.
«Перспективы большие, планы просто грандиозные»
На ваш взгляд, чем можно заинтересовать молодежь?
Я считаю, что, во-первых, необходимо создать хорошие условия труда. Второе – это достойная оплата. Но мотивация заключается не только в этом: нужно еще и популяризировать это направление. Сейчас в нашу отрасль попадает много случайных людей.
Допустим, пришел молодой человек на пляж искупаться. Смотрит – по реке идет красивый белый пароход, на нем играет музыка. Эта увиденная идиллическая картинка рождает в нем желание: «Хочу работать на таком теплоходе!» Он поступает в речное учебное заведение, оканчивает его. Но трудоустроившись на судно, понимает, что это не только красота, но еще и труд, и свои сложности, которые необходимо преодолевать. И он уже идет на попятную: «Кажется, я не туда попал». А если еще и зарплата его не устраивает, в этом случае работника, конечно же, не удержать. Развернется и уйдет, к примеру, продавать сотовые телефоны.
Но только высокой зарплатой проблему не решишь. Надо работать с молодежью: встречаться с ней, объяснять, проводить открытые мероприятия, где можно было бы показать абитуриентам, куда по окончании учебы они попадут и что их ждет. Вот тогда они будут делать осознанный выбор и нас будет ждать успех.
Мы счастливые люди. У нас в республике и в целом в России молодежь классная. Ее просто нужно направить, показать дорогу, а дальше она уже все сделает сама. Я знаю, что наши парни и девушки очень перспективны и амбициозны. И это здорово.
Параллельно мы должны работать над модернизацией наших судов. Иначе говоря, молодые люди, отучившись, должны приходить работать на современные комфортные суда с хорошими условиями и зарплатами. Если мы общими усилиями сможем этого добиться, нас ждет успех. Это очень долгая дорога, но по ней нужно начать идти.
А кто сейчас выпускает кадры для этой отрасли в Казани – речной техникум?
И он, и речной университет (Институт морского и речного флота им. М. П. Девятаева – Казанский филиал Волжского государственного университета водного транспорта, – прим. Т-и). Вы, кстати, видели, какой он у нас? Приходите, мы вам покажем. Я как раз состою в попечительском совете университета. Будете удивлены, насколько он хорош.
А какие там специалисты! Созданы потрясающие условия: пожалуйста, получай образование. Общежитие новое, комфортное. Большое спасибо Рустаму Нургалиевичу Минниханову, он нас поддержал в этом вопросе. Благодаря Ильясу Рахимзяновичу Салахову, это ректор университета, был проведен просто огромнейший труд и создано такое учебное заведение.
У нас там, кстати, сейчас и иностранцы учатся. Из Египта и других стран приезжают. Все довольны. И это только начало: перспективы большие, планы просто грандиозные. Я думаю, что все должно быть хорошо.
В 1996 году окончил 9 классов Мамадышской средней школы №1, после чего учился в Чистопольском профессиональном училище №5 по специальности «рулевой-моторист».
В 1998-2002 годах обучался в Казанском речном техникуме по специальности «техник-судоводитель».
12 июля 2001 года на теплоходе «Константин Циолковский», готовившемся выйти из порта Санкт-Петербурга в Казань, взорвался паровой котел, что привело к пожару и затоплению судна. Роман Лизалин, находившийся в момент взрыва в машинном отделении, получил ожоги 36% тела.
В 2002-2006 годах постигал специальность «инженер-судоводитель» в Волжской государственной академии водного транспорта. В 2007-2011 годах учился в Московской государственной академии водного транспорта на факультете судовождения и эксплуатации флота.
Параллельно с учебой начал работать капитаном на туристском теплоходе «Борис Полевой».
Начиная с 2009 года в зимний период преподавал в Чистопольском речном училище спецпредметы: судовождение, правила плавания и так далее.
Весной 2011 года возглавил теплоход «Арабелла».
10 июля 2011 года Лизалин, будучи капитаном «Арабеллы», организовал спасательную операцию пассажиров затонувшего вблизи Камского Устья теплохода «Булгария»: из воды тогда были подняты 79 человек.
17 июля 2011 года награжден медалью МЧС «За содружество во имя спасения», а 6 декабря того же года — орденом Мужества.
Лизалин почетный гражданин городов Чистополь и Мамадыш, член Центрального штаба общественной организации «Общероссийский народный фронт».
В мае 2023 года назначен генеральным директором АО «Флот РТ». Ранее работал капитаном и директором дочернего предприятия Зеленодольского судоремонтного завода АО «Волгататсудоремонт».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»