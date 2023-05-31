Роман Лизалин: «Мы на слиянии Камы и Волги не имеем межрегиональных перевозок. Абсурд!»

В прошлом легендарный капитан «Арабеллы» Роман Лизалин рассказал «Татар-информу», какой видит концепцию нового перевозчика

Фото: предоставлено Романом Лизалиным

«Потенциал велик. Этим просто надо заниматься»

Роман Евгеньевич, вы недавно возглавили вновь созданную компанию «Флот РТ». Чем она будет заниматься?

В нашей концепции сделан акцент на нескольких направлениях. Основных – три. Прежде всего, мы считаем себя социально направленным предприятием, поэтому на первом месте – внутренние социальные перевозки. То, ради чего мы и «родились».

Второе – туризм, а третье – межрегиональные пассажирские перевозки.

Что вы имеете в виду под внутренними социальными перевозками?

Это действующие для нашего населения и дачников водные маршруты по Республике Татарстан.

Теньки, Верхний Услон, Печищи и так далее?

Да. Туризм мы тоже делим на две части: внутренний и внешний. Внутренний – это когда гости республики садятся на какое-нибудь судно и мы им показываем Казань, везем в Свияжск, где также проходит организованная экскурсия. Этот продукт нам нужно выводить на совершенно другой уровень. И в целом необходимо развивать туризм, чтобы у людей было желание к нам приехать и увидеть воочию наши достопримечательности.

В том числе хочется освоить реку Казанку. Недаром мы столько сил потратили на то, чтобы она вновь стала «судоходной». Мы знаем, что бизнес туда сейчас уже заходит, он в этом заинтересован. Мы этому только рады. Конкуренция – это всегда хорошо

«Хочется освоить реку Казанку. Недаром мы столько сил потратили на то, чтобы она вновь стала "судоходной"» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Не уточните, о какой части Казанки идет речь?

Сейчас она судоходная от выхода на Волгу до стадиона «Ак Барс Арена», можно подходить прямо к нему.

Круизное судно у нас всего одно, оно находится на балансе «Татфлота», – это теплоход «Павел Миронов». Я на нем, кстати, в свое время даже начинал работать. Его тоже надо немного «причесать».

Наших туристов можно спокойно возить в Москву, Астрахань, Пермь. Мы ходили по реке Оке до Первопрестольной, до Рязани, Твери, по реке Белой – до Уфы. Все эти направления, безусловно, надо развивать. Я знаю, что потенциал велик. Этим просто надо заниматься.

«Татарстан — жемчужина водной среды»

Как у компании «Флот РТ» обстоит дело с транспортным парком?

Пока сейчас идет процесс оценки имущества судоходной компании «Татфлот», которое мы хотим взять себе на баланс, – это пассажирские пароходы и так далее. Мы понимаем, что это вопрос не очень быстрый. И, наверное, так как в этом году лот субсидий уже был выигран «Татфлотом», они все-таки доработают эту навигацию. То есть социальные перевозки, я так понимаю, в этом году останутся за ними. Мы просто не успеем.

Когда вам предполагается передать имущество «Татфлота»?

Процесс передачи имущественного комплекса «Флоту РТ», наверное, будет происходить осенью: в сентябре-октябре.

«Раз наши “Метеоры” более комфортабельные и могут автономно двигаться на большие расстояния, мы хотели бы с их помощью соединить Казань, Ульяновск и Самару с заходом в Тольятти» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Зеленодольский судостроительный завод имени Горького в ближайшее время должен передать компании два «Метеора-2020» и судно проекта А-217. Как планируется их использовать?

Я думаю, мы будем их ориентировать на внутренний туристический бизнес. Будем пытаться «обкатать» их здесь у нас в Татарстане с тем, чтобы на будущий год их можно было ставить на межрегиональные линии.

Помните, как раньше в Советском Союзе было? Проще было добраться по воде, чем по дороге. Дорог где-то даже и не было. Почему бы нам это не вернуть, не убежать от автомобильных пробок и дорожной пыли?

Мы – обладатели уникальных водных дорог. Республика Татарстан просто жемчужина водной среды. Мы на слиянии Камы и Волги не имеем межрегиональных перевозок. Абсурд! Мы должны их иметь. Я знаю, что все регионы нас поддержат.

Сейчас вот Чебоксары организовали скоростное транспортное сообщение: они возят людей на «Валдаях» до Казани. Я знаю, что это направление пользуется популярностью.

Раз наши новые «Метеоры» более комфортабельные и могут автономно двигаться на большие расстояния, мы хотели бы с их помощью соединить Казань, Ульяновск и Самару с заходом в Тольятти. Интересно? Да. Идем вверх: Казань, те же самые Чебоксары, Макарьевский монастырь (находится почти в 90 км от Нижнего Новгорода вниз по течению Волги, основан в XV веке преподобным старцем Макарием Желтоводским, – прим. Т-и) и Нижний Новгород. Тоже любопытно. Причем «Метеор» может «добежать» за светлое время суток и с комфортом доставить пассажиров.

«Понимаю, какая ответственность на мне лежит. И точно так же понимаю, что нужно предпринять» Фото: предоставлено Романом Лизалиным / «Татар-информ»

«Понимаю, какая ответственность на мне лежит»

Концепция, о которой вы рассказали, уже утверждена?

Все, что я вам рассказал, пока на уровне пожеланий. Понятно, что мы будем сталкиваться с какими-то трудностями – без них никак. Но двигаться надо. Хватит уже стоять на месте: столько времени в нашей речной отрасли ничего не происходило.

Понимаю, какая ответственность на мне лежит. И точно так же понимаю, что нужно предпринять. По мановению волшебной палочки или по щелчку пальцев точно не получится, но делать надо – пришло время, ситуацию нужно менять.

У нас в республике такие реки! У нас такая республика, которую нужно всем показывать, тащить сюда как можно больше туристов и гордиться своим регионом. Он у нас очень богат, и не только просторами и широкими реками, но и людьми.

Я думаю, что в будущем мы, а со временем у меня появится своя команда, будем нацелены на развитие внутреннего водного транспорта нашего региона. Нужно сделать так, чтобы другие на нас посмотрели и сказали: «Мы тоже так хотим».

Вы взяли какую-то компанию за образец?

Подобных компаний существует много. У меня даже был опыт, я в таких работал. Какие-то из них, допустим, больше направлены на внутренние социальные перевозки. Они даже не замахиваются на внешний туризм: занимаются «социалкой», и всё. Другие, наоборот, ориентированы только на него. У них большие круизные суда, и им абсолютно не интересны внутренние маршруты. А мы хотим все это объединить: развивать и те, и эти направления. Это важно, поэтому нужно попытаться.

В социальном направлении, я считаю, нужно стремиться повысить качество. Самое главное – поднять уровень безопасности перевозок. Что еще? Нужно, чтобы сервис определенно точно шел в ногу со временем. Надо стараться выполнять все современные требования, которые сейчас существуют. Наши люди уже попутешествовали по миру и многое повидали.

Круизы – это уже коммерческий бизнес, это деньги. Почему бы и нет? Фирма должна развиваться.

«Круизы — это уже коммерческий бизнес, это деньги. Почему бы и нет?» Фото: © «Татар-информ»

Говоря о безопасности, вы имеете в виду то, что необходимо обновлять парк судов?

В том числе. Конечно, хорошо, когда суда новые. Но все понимают, что мгновенно они не строятся. Это финансово и временноемкий проект, который происходит не очень быстро.

Постепенно мы придем к обновлению флота. Во всяком случае, будем стремиться. Пока же надо поддерживать в том числе и те суда, которые есть на балансе, заниматься их реновацией, модернизировать. Я думаю, что это тоже будет наша работа. А дебаркадеры? Ими абсолютно точно тоже надо заниматься. Они лицо нашей республики: к этим причалам пристают туристические теплоходы.

Какие моменты вы считаете главными?

Безопасность пассажиров и их комфорт. Когда мы говорим про безопасность, не нужно забывать еще и про кадровые решения, стараться привлекать в отрасль молодежь. Нужно создавать такие условия, чтобы она хотела идти на флот. Что мы сегодня имеем? Молодые люди заканчивают учебу, и никто не хочет трудиться по своему направлению, потому что вы же понимаете – полгода находиться «на железе» и не видеть родных-близких. И при всем этом если они еще и зарплату не будут получать достойную, какой стимул им вообще туда идти?

Надо переломить этот момент, надо поднимать авторитет речного флота.

«Постепенно мы придем к обновлению флота. Пока же надо поддерживать в том числе и те суда, которые есть на балансе, заниматься их реновацией, модернизировать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Перспективы большие, планы просто грандиозные»

На ваш взгляд, чем можно заинтересовать молодежь?

Я считаю, что, во-первых, необходимо создать хорошие условия труда. Второе – это достойная оплата. Но мотивация заключается не только в этом: нужно еще и популяризировать это направление. Сейчас в нашу отрасль попадает много случайных людей.

Допустим, пришел молодой человек на пляж искупаться. Смотрит – по реке идет красивый белый пароход, на нем играет музыка. Эта увиденная идиллическая картинка рождает в нем желание: «Хочу работать на таком теплоходе!» Он поступает в речное учебное заведение, оканчивает его. Но трудоустроившись на судно, понимает, что это не только красота, но еще и труд, и свои сложности, которые необходимо преодолевать. И он уже идет на попятную: «Кажется, я не туда попал». А если еще и зарплата его не устраивает, в этом случае работника, конечно же, не удержать. Развернется и уйдет, к примеру, продавать сотовые телефоны.

Но только высокой зарплатой проблему не решишь. Надо работать с молодежью: встречаться с ней, объяснять, проводить открытые мероприятия, где можно было бы показать абитуриентам, куда по окончании учебы они попадут и что их ждет. Вот тогда они будут делать осознанный выбор и нас будет ждать успех.

Мы счастливые люди. У нас в республике и в целом в России молодежь классная. Ее просто нужно направить, показать дорогу, а дальше она уже все сделает сама. Я знаю, что наши парни и девушки очень перспективны и амбициозны. И это здорово.

«Надо работать с молодежью: встречаться с ней, объяснять, проводить открытые мероприятия, где можно было бы показать абитуриентам, куда по окончании учебы они попадут и что их ждет» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Параллельно мы должны работать над модернизацией наших судов. Иначе говоря, молодые люди, отучившись, должны приходить работать на современные комфортные суда с хорошими условиями и зарплатами. Если мы общими усилиями сможем этого добиться, нас ждет успех. Это очень долгая дорога, но по ней нужно начать идти.

А кто сейчас выпускает кадры для этой отрасли в Казани – речной техникум?

И он, и речной университет (Институт морского и речного флота им. М. П. Девятаева – Казанский филиал Волжского государственного университета водного транспорта, – прим. Т-и). Вы, кстати, видели, какой он у нас? Приходите, мы вам покажем. Я как раз состою в попечительском совете университета. Будете удивлены, насколько он хорош.

А какие там специалисты! Созданы потрясающие условия: пожалуйста, получай образование. Общежитие новое, комфортное. Большое спасибо Рустаму Нургалиевичу Минниханову, он нас поддержал в этом вопросе. Благодаря Ильясу Рахимзяновичу Салахову, это ректор университета, был проведен просто огромнейший труд и создано такое учебное заведение.

У нас там, кстати, сейчас и иностранцы учатся. Из Египта и других стран приезжают. Все довольны. И это только начало: перспективы большие, планы просто грандиозные. Я думаю, что все должно быть хорошо.

Роман Лизалин родился 18 марта 1981 года в городе Чистополе Татарской АССР.

В 1996 году окончил 9 классов Мамадышской средней школы №1, после чего учился в Чистопольском профессиональном училище №5 по специальности «рулевой-моторист».

В 1998-2002 годах обучался в Казанском речном техникуме по специальности «техник-судоводитель».

12 июля 2001 года на теплоходе «Константин Циолковский», готовившемся выйти из порта Санкт-Петербурга в Казань, взорвался паровой котел, что привело к пожару и затоплению судна. Роман Лизалин, находившийся в момент взрыва в машинном отделении, получил ожоги 36% тела.

В 2002-2006 годах постигал специальность «инженер-судоводитель» в Волжской государственной академии водного транспорта. В 2007-2011 годах учился в Московской государственной академии водного транспорта на факультете судовождения и эксплуатации флота.

Параллельно с учебой начал работать капитаном на туристском теплоходе «Борис Полевой».

Начиная с 2009 года в зимний период преподавал в Чистопольском речном училище спецпредметы: судовождение, правила плавания и так далее.

Весной 2011 года возглавил теплоход «Арабелла».

10 июля 2011 года Лизалин, будучи капитаном «Арабеллы», организовал спасательную операцию пассажиров затонувшего вблизи Камского Устья теплохода «Булгария»: из воды тогда были подняты 79 человек.

17 июля 2011 года награжден медалью МЧС «За содружество во имя спасения», а 6 декабря того же года — орденом Мужества.

Лизалин почетный гражданин городов Чистополь и Мамадыш, член Центрального штаба общественной организации «Общероссийский народный фронт».

В мае 2023 года назначен генеральным директором АО «Флот РТ». Ранее работал капитаном и директором дочернего предприятия Зеленодольского судоремонтного завода АО «Волгататсудоремонт».