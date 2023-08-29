«Потом он сказал: «Иду на посадку»: отец пилота о сыне, погибшем в самолете Пригожина

Вторым пилотом в потерпевшем крушение бизнес-джете Евгения Пригожина был житель Пермской области Рустам Каримов

Фото: социальные сети

Был самым молодым на борту

В Тверской области 23 августа потерпел крушение Embraer-135 (EBM-135 BJ), который направлялся из Москвы в Санкт-Петербург. На борту самолета было 10 человек. Среди пассажиров был основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин.

По данным Росавиации, в списке погибших пассажиров также значатся Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев. Экипаж состоял из командира воздушного судна Алексея Левшина, второго пилота Рустама Каримова и бортпроводницы Кристины Распоповой.

Второму пилоту Рустаму Каримову было 29 лет. Он был самым молодым на борту. Женат, с супругой прожили 4 года, детей у пары не было. Каримов родился в Перми, учился в лицее №1. Будущий пилот в 2014 году окончил Сасовское летное училище гражданской авиации в Рязанской области. Такую информацию опубликовал телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь».

В день трагедии Рустам Каримов перед вылетом звонил матери. Разговор шел в привычном ключе, Рустам попрощался перед отправлением на рейс. В интервью журналистам отец пилота Шукур Каримов не смог сказать, осматривал ли он самолет перед вылетом или нет.

«В последний раз с нашим сыном говорили перед тем самым полетом, он звонил маме. Интересовался моим здоровьем, здоровьем матери, узнавал, как у нас дела. Потом он сказал: “Иду на посадку”. Мы ему пожелали счастливого полета. Никакого предчувствия у него не было. Осматривал ли он самолет – я не в курсе», – сказал отец Рустама Каримова газете «Комсомольская правда».

В Тверской области 23 августа потерпел крушение Embraer-135. На борту самолета было 10 человек Фото: t.me/grey_zone

Шукур Каримов также рассказал, что сын с детства мечтал стать пилотом. После окончания Сасовского летного колледжа отслужил в армии. Затем начал работать в компании S7. В связи с проведением специальной военной операции количество рейсов существенно сократилось. Рустам переехал в Санкт-Петербург и три месяца назад нашел новую работу. По словам отца, он не знал, кого сын перевозит, и никогда не спрашивал про зарплату.

«С женой они вместе 4 года. Планировали детей. Все ждали, когда он начнет работать. Ребенка хотели завести уже в ближайшее время, но не успели. Его жена сейчас в Петербурге. Она себя очень плохо чувствует», – рассказал Шукур Каримов.

«Мы всего лишь «таксисты»

По словам однокурсника и коллеги, пилота Карена Новицкого, Рустам был очень добрым и жизнерадостным человеком.

«Гражданские пилоты не входят в военную структуру, званий у нас нет, мы просто перевозчики (таксисты). Куда нам скажут, туда летим. Вот так получилось, на том рейсе в состав экипажа попал Рустам. Не забудем, скорбим», – написал Карен Новицкий в Telegram.

Вдова Рустама Каримова тяжело переживает гибель мужа Фото: социальные сети

«Оберегай меня, мой ангел-хранитель»

Вдова Рустама Каримова, тяжело переживающая гибель мужа, обратилась к нему в соцсетях.

«Я знаю, ты все видишь и слышишь. Любимый мой, самый лучший, незаменимый мой человечек на свете, зачем ты меня оставил? У нас было столько планов, хотели уже скоро делать маленьких „каримчиков“, оставил бы хоть одну свою копию мне. Знай, что я тебя люблю всех больше и всегда буду любить! Ты мое сокровище, приходи ко мне во сне почаще, оберегай меня, мой ангел-хранитель. Ты мое целое, мне, одной половинке, без тебя будет очень тяжело», – написала она.

По факту крушения самолета 23 августа в Тверской области возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Официальная версия причины авиакатастрофы пока не объявлена.

Алена Низамова, intertat.tatar, перевод с татарского