«Татар-информ» возглавил рейтинг цитируемости СМИ Татарстана за III квартал 2023 года

Фото: © «Татар-информ»

Информационное агентство «Татар-информ» заняло первое место в списке самых цитируемых СМИ Татарстана по итогам III квартала 2023 года. Рейтинг медиаресурсов республики подготовили аналитики сервиса «Медиалогия».

Индекс цитирования «Татар-информа» составил 357,80 балла, на втором месте — газета «Бизнес Онлайн» с 300,32 балла. Третьим с большим отставанием стало сетевое издание Inkazan с индексом в 87,12 балла.

В десятку лидеров вошли и другие ресурсы АО «Татмедиа». Это телеканал «Татарстан 24» (5-е место) и газета «Челнинские известия» (6-е место).

«Медиалогия» — российская компания-разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей в режиме реального времени. При подсчете учитывается количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, который опубликовал ссылку.

Напомним, что «Татар-информ» является самым цитируемым СМИ Татарстана и по итогам 2022 года, когда «Медиалогия» в последний раз публиковала годовой рейтинг.