Нумеролог Фарида Вафина: «Путина я посчитала. Но не знаю, какой он истинный»

Фарида Вафина: «Нумерология, на мой взгляд, гораздо ресурснее, информативнее, полезнее психологии»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Многие коллеги отходят от классической психологии»

– Фарида, сколько времени вы занимаетесь нумерологией и психологией?

– Скоро будет пять лет, как я окунулась в нумерологию с головой. О психологии я мечтала с девятого класса, но так получилось, что дипломированным психологом стала только в мае этого года. Но самое смешное – давно поняла, что не хочу быть психологом.

– Внезапно. И почему?

– Потому что нумерология, на мой взгляд, гораздо ресурснее, информативнее, полезнее психологии. Я общаюсь с коллегами, сейчас многие отходят от классической психологии. Как учили нас в институте, для качественной психологической консультации нужно как минимум 10 сессий. Средний чек за одну консультацию – от 2 до 3 тысяч рублей, то есть 30 тысяч рублей за курс. Но всю эту информацию, и даже больше, можно получить через цифры за одну встречу с нумерологом. Пусть она длится не час, как у психологов, а три часа.

Вот я вас вижу первый раз в жизни, но я знаю, что если вы назовете свою дату рождения и запрос, который вас волнует, я однозначно нащупаю, в чем проблема. Начиная от того, что вам рекомендовано есть и какой образ жизни вести, и заканчивая какими-то интимными вопросами.

– И все по дате рождения?

– Да, моя основная работа – по дате рождения и по имени человека. Хотя к цифрам можно привести всё. Мой супруг, который и подтолкнул меня к нумерологии, оплатил обучение, теперь постоянно предлагает что-то посчитать. Хотя он суперрациональный человек.

– Тогда вопрос: бывает, что в паспорте указывают ошибочную дату рождения. Что в этом случае? Вы же тогда что-то не то человеку посоветуете.

– Здесь важно то, что он сам принял как дату рождения. У моего супруга, кстати, тоже два дня рождения, его мама сдвинула дату с весны на осень, в деревне это было возможно. Но в нашей семье принято отмечать настоящую. И он живет с ней, а паспортную даже не вспоминает. Если же человек привык отмечать «официальный» день рождения, то есть живет по нему, мы смотрим обе даты. Потому что из второй тоже можно что-то выдернуть. То же самое с теми, кто родился на границе дат, с 22:00 до двух ночи.

А еще у меня был такой случай. Разговаривали с девушкой, у нее был запрос по профориентации – в чем ее сильные и слабые стороны. И когда я расписала ей, что да как, она говорит: «Нет-нет, это не про меня, быть такого не может». Я в непонятках. Но недели через три она звонит: «Я рассказала маме про вашу характеристику, она призналась, что удочерила меня в два года. Поменяла дату рождения и Ф.И.О.».

– А кто вы с точки зрения законодательства? Самозанятая?

– Да.

– Что указали в характере занятий?

– «Консультации». Для чего я училась на семейного психолога? Чтобы у меня был диплом. Где-то мельком услышала, что эти консультации нельзя проводить, если у тебя нет официального диплома психолога. Ну и через два года получила образование.

«Моя основная работа – по дате рождения и по имени человека. Хотя к цифрам можно привести всё» Фото: ru.freepik.com

«Как и большинство людей, считала, что нумерология – это ерунда»

– Кем вы работали до ухода в нумерологию?

– Директором комплекса лабораторий в строительной отрасли.

– То есть окончили строительный институт?

– Да, сначала КГАСУ, а потом еще КНИТУ и педуниверситет. Ну шило в одном месте, как говорится (смеется). Искала себя. К тому же в 90-е годы нужно было что-то придумывать, чтобы было жилье, питание и так далее. Поэтому пошла по строительной линии. Потом поступила в КНИТУ с намерением открыть свой бизнес, но когда окончила, поняла, что это вообще не мое.

– А позиция директора хорошие деньги приносила?

– Да, она замечательно кормила. Но куда девать то, что я хотела реализовать что-то свое? Я же говорю, у меня была мечта стать именно психологом. Но когда я в 1992 году окончила школу, мама сказала: «Психология тебя никогда не прокормит. В пединститут идут те, кто никуда больше не поступил. А строительство будет кормить при любой власти». Никто же тогда мог подумать, что психология станет такой востребованной.

В общем, хорошая девочка послушала маму, и то окно, которое давало бы рост, захлопнулось.

– А к нумерологии, говорите, подтолкнул ваш супруг?

– Сначала подтолкнул подарок моей подруги на день рождения. Она тоже пробовала себя в нумерологии, но потом ушла в другую область. Она подарила мне разбор по той системе, по которой я теперь работаю. Я и до этого приглядывалась к нумерологии, но себя в ней не узнавала. Как и большинство людей, считала, что это ерунда. Но этот расклад рассказал мне вещи, в которых я даже сама себе стеснялась признаться.

– И в чем суть этого метода?

– В сравнении того, что у человека непосредственно есть, с тем, что ему хорошо бы иметь. Так, чтобы ему было спокойно, комфортно, не нервозно, удобно, надежно, без каких-то особых волнений. Это некая матрица, идеал при определенном сочетании цифр. А есть реальный, живой человек. Мы сравниваем все это с идеалом, и каждая комбинация цифр, так называемые бантики, дает свой окрас.

Отсюда складывается характеристика человека, исходя из которой, мы говорим: «Так, дружок, тебе лучше делать так-то. Это рекомендация, я не настаиваю, не заставляю. Я обозначаю твой потенциал, а дальше ты либо принимаешь это во внимание, либо мы с тобой просто хорошо поговорили».

Нумерология – это анализ цифр. А сколько лет человек будет жить, я сказать никак не могу Фото: ru.freepik.com

«Уважающий себя нумеролог не скажет человеку, сколько лет тот будет жить»

– При этом вы утверждаете, что это не эзотерика?

– Конечно. Чем нумерология отличается от эзотерики, всевозможных гаданий и предсказаний? Когда человек кому-то что-то предсказывает, он его программирует. Встает в позицию Бога: «Я тебе говорю, что ты будешь делать так». Но ни один уважающий себя нумеролог не скажет человеку, сколько лет он будет жить или сколько у него будет детей. Мы говорим: «Ваш потенциал вот такой. Есть склонности к таким-то заболеваниям…» Кстати, ко мне очень часто обращались онкобольные, и в итоге я прекратила их консультировать.

– Спрашивали, сколько еще проживут?

– Да. Нумерология – это анализ цифр. А сколько лет человек будет жить, я сказать никак не могу. Может, ему кирпич на голову упадет. Я не предсказатель, не гадалка, не знахарка. Нумеролог не имеет права это говорить, брать на себя такую ответственность. Я в это никогда не влезала и не хочу. В том числе потому, что я на намазе, а гадания, предсказания, астрология запрещены исламом. Нумерология не запрещена. В исламе очень много чисел, отмечаются дни рождения – вот сейчас у нас отмечается Маулид, день рождения пророка. Почему, если мы знаем день рождения пророка, мы не можем говорить про свои личные дни рождения?

Прежде чем взяться за обучение, я спрашивала об этом у нашего казанского казыя. Он сказал: не запрещено – значит разрешено.

– Вы так скажете, что и реинкарнация в исламе признается, в Коране же вроде нет ее прямого упоминания.

– Да, реинкарнация в исламе не приветствуется. Вернее, об этом вообще не говорится. Но после рождения третьего ребенка я поняла, что она есть. Как-то ближе годам к пяти он говорит мне: «А почему Алла-бабай дает людям стерки?» – «Какие стерки?» – «У меня внутри стерка есть – я сейчас стал забывать, что я делал на солнышке».

– Разве он не мог просто наслушаться ваших разговоров?

– Нет, это у него свое. Я тогда делала только первые шаги в нумерологии, мы это так не обсуждали.

«В исламе очень много чисел, отмечаются дни рождения – вот сейчас у нас отмечается Маулид, день рождения пророка» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Процент клиентов-мужчин – ноль целых ноль десятых»

– Кто к вам чаще всего обращается? Портрет среднего клиента.

– Женщина 30-50 лет. За пять лет работы у меня было всего 17 или 18 клиентов-мужчин.

– Сколько это в процентах?

– Ноль целых ноль десятых (смеется). И, как ни странно, все они приходили с таким запросом: «Как мне разобраться с моей женщиной?» То есть они не про себя спрашивали, они говорили в таком духе: «Блин, я не знаю, ну что ей надо?!»

Я даже по именам их помню. Потому что мужчина для меня в принципе ценен. Женщина – это волна, она колыхается. Куда ее повернет, так она себя и ведет. А мужчина – частица, твердая личность. Это источник, от него идет начало. И если уж он доведен до такого состояния, что мечется, как при броуновском движении, – это значит, что уже всё. При этом он настолько искренен. Мужчины же вообще очень искренний народ.

Поэтому все их обращения для меня очень ценны. Это не та армия женщин от 30 до 50, как правило, с двумя детьми. Они тоже ценны для меня, но только в этот момент. А обращения мужчин, твердых частиц, – это признание меня как специалиста. Мужчина читай Бог, в каждом из них есть божественное. И когда мужчина признал труд женщины… Ему ведь вообще стоит больших душевных усилий обратиться за помощью к женщине.

– Да и в принципе мужчины реже задают вопросы. Спросить дорогу на улице…

– …да ни в жисть.

И ни один из этих мужчин не обращался с запросом по финансам. Только из-за женщин. Потому что мужчине очень важно понять, как... Вот как вы думаете, какая миссия мужчины на этой Земле?

– Не знаю.

– Сделать счастливой свою женщину. Когда вы женились, ваша душа как бы говорила вашей невесте: «Пойдем со мной, со мной ты будешь счастлива». Так?

– Сделать счастливой свою женщину – это же как-то узковато для миссии, нет?

– Нет, это главная миссия мужчины. Из нее выходит остальное – обеспечить хорошее питание, хорошее жилье, не хуже, чем было у ее родителей, то есть обеспечить материально. В ответ у женщины такая же миссия – сделать счастливым своего мужчину, но здесь уже другие технологии, не материальные. И вот когда мы это поймем, взаимоотношения мужчин и женщин станут гораздо лучше.

Я несу эту мысль уже пять лет. Когда ко мне обращаются женщины с таким запросом: «Мы совсем перестали понимать друга, он такой-рассякой. Я захожу домой, у меня тяжелые сумки, я из садика с ребенком пришла, а он сидит на диване. Он что, не видит, что у меня плохое настроение? Он что, не может мне помочь?»

У них двое детей – и «мы перестали понимать друга». Я в этих случаях говорю: «Так, стой. У него что, фамилия Нострадамус? Как он может из-за двери увидеть, что у тебя плохое настроение? Ты скажи ртом: «Слушай, я устала, помоги мне, пожалуйста». Нужно просто сказать. Если попросить помощи, ни один нормальный мужчина не откажет. Откажет только ненормальный.

«Прочитав человека, можно понять, почему он так поступает. И если я буду вести себя по-другому, он тоже отреагирует по-другому» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Если бы был шанс поговорить с Путиным три часа, с 90-процентной вероятностью достала бы из него истину»

– Тут с вами согласен. У многих женщин есть уверенность, что они умеют читать по лицам и что и по их лицам все остальные тоже всё прочитают.

– Конечно. И главное, зачем читать по лицам, когда Бог дал нам язык и два уха.

Например, в нашей семье практикуется такое: если я пришла домой сильно усталая, я всегда говорю: «Ребят, не трогайте меня полчаса». Я просто затуплю в смартфон без единой мысли и выйду счастливой мамой.

Или, например, после долгой работы без перерывов я или муж можем сказать: «Все, я уехал». И уезжаем на один день в загородный дом в полном одиночестве, несмотря на то что у нас есть ребенок-школьник. То есть все полномочия передаем супругу и просто отдыхаем. Перезарядил батарейки, вернулся, поделился впечатлениями – все опять классно. Зачем доводить до нервного срыва?

– А кем работает ваш муж?

– Он доктор. И я действительно счастлива от того, что я за мужем. Интеллектуально он выше меня, и он тянет меня паровозом. Я не говорю, что у нас нет трений, но именно нумерология позволила мне уменьшить эти трения. До этого я могла где-то обижаться, где-то недопонимать, а прочитав человека, можно понять, почему он так поступает. И если я буду вести себя по-другому, он тоже отреагирует по-другому. А если я иду на таран: «Ты должен прочитать мои мысли и взять у меня сумки», – конечно, будет скандал. Проще говоря, анализ матрицы человека – это как инструкция к нему.

– Первым делом вы прочитали своих близких?

– Конечно. Всегда говорю, особенно новичкам: старайтесь не считать медийные личности, берите своих. Вообще тренируйтесь на детях, они самый искренний народ. Самые честные, по честности за ними мужчины идут.

А вот медийных личностей я, наверное, даже и пятерых не посчитала. Это мне не интересно и не надо. Мы же видим только маску этого артиста или политического деятеля.

– Значит, вам бесполезно задавать вопрос «Что вы скажете о Путине?»…

– Путина я, кстати, посчитала. Но только потому, что у нас с ним один день рождения. Но: я же не знаю, какой он истинный. Если бы у меня был шанс поговорить с ним три часа, я бы с 90-процентной вероятностью достала из него истину.

– То есть вам надо еще и беседовать с человеком?

– Конечно. А как я ему расскажу-то?

– Но у вас же есть экспресс-тест, например?

– Экспресс-тест отвечает на один вопрос. Человек обращается, например, с таким запросом: у меня проблемы с мужем, тогда мы просто берем два теста и считаем. А когда делается полный разбор, это минимум два часа работы.

«В Великую Отечественную войну нас спасла сила женской волны. Да, есть мужская физическая сила, это понятно, но есть и энергетическая сторона» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Разделить и завоевать страну можно через сознание. И они пошли через женщин»

– Медийных людей вы, значит, не трогаете. А допустим, явления или страны?

– В нашей школе мы смотрели только Россию. И не с точки зрения характеристики страны, а с точки зрения того, почему здесь живут именно такие люди. Почему именно мы победили в Великой Отечественной войне, почему сейчас такое происходит. Но это было не по дате рождения страны, а через карму. У каждого есть своя карма, энергия, миссия, и у стран тоже.

– И что показал ваш кармический анализ?

– Что в Великую Отечественную войну нас спасла сила женской волны. Да, есть мужская физическая сила, это понятно, но есть и энергетическая сторона. Кто-то из ученых гитлеровской Германии говорил о том, что Советский Союз не победить, потому что среди его населения…

– ...такой большой процент девственниц.

– Да. То есть это про чистоту. Чистоту помыслов, энергии и так далее. То же самое с девяностыми и двухтысячными. Почему пошел этот раскол? Потому что внедрялись через молодежь и через женщину. Да, мужчина твердая частица, а женщина – только волна. Но если волна будет долбить и долбить, она сточит скалу.

Разделить и завоевать страну можно ведь через сознание. Через другое сознание. И [те, кто против России] пошли через женщин. И именно от женщин у нас все это пошло. Волна ведь не только точит, но и несет, распространяет.

Помните, раньше наши бабушки говорили о некоторых женщинах – «бозык хатын» («развратная женщина», – прим. Т-и)? Вот это и есть. Если в голове у женщины не то... Вообще это ведь женщина отмаливает род. И я всегда говорю в своем окружении тем, кто пишет в этих чатах «Давайте молиться за наших ребят», – молитесь за себя и за своего мужчину. И больше ни за кого.

Когда мы молимся, мы ведь говорим: дай, Боже, благо для меня, а я, в свою очередь, буду делать то-то. То есть идет обмен, ты что-то обещаешь в ответ. А разве ты можешь обещать за весь мир?

– Может, вы сделали какой-то прогноз для России?

– Нет, еще раз говорю, прогнозы мы не делаем.

– Какой календарь – китайский, юлианский, григорианский и т.п. – считать правильным для нумерологии?

– Действующий там, где я живу. Если человек, который пришел ко мне, родился здесь и в этом календаре, о чем тут еще говорить?

– А если к вам придет человек и скажет: хочу посчитаться по хиджре?

– Значит, он идет куда-то в другое место и считает там. Специалисты есть, я уверена. Я же не имею права обманывать людей. Я работаю по этой системе. Если человек обучился быть строителем, он же не может пилотировать самолеты, правильно?

– В вашем случае так и произошло.

– Но я переучилась, это уже другая история.

«Мы основываемся на паспортных данных, на том, как имя записано в этой стране. А в российском паспорте сейчас пишут только по-русски» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Почему у Пушкина и Тукая все так складно и понятно? Потому что они рукой писали»

– Еще один конкретный случай. В русском прочтении имени шесть букв, в татарском – пять, скажем, Рамиль и Рамил. Какой вариант вы берете в работу?

– Здесь мы основываемся уже на паспортных данных, на том, как имя записано в этой стране. А в российском паспорте сейчас пишут только по-русски.

Но, к слову, если человек живет более полугода в другой стране, ее эгрегор, энергия начинает на него действовать. Хочет он или нет, но он вливается в другую жизнь.

– Прямо как с налоговым резидентством, там тоже полгода.

– Ну да. А знаете, как много таких неслучайностей и переплетений? Может быть, это они у нас это забрали, может, мы у них. Это все очень даже не случайно.

Те люди, которые жили гораздо раньше нас, скажем, в XIX веке, очень хорошо считывали энергии. Почему у Пушкина, Тукая все так складно и понятно? Потому что рукой писали. Вы, как журналист, наверняка знаете: когда пишет рука, вы заходите на канал этой информации. У вас бывает так: не идет, не идет, а в какой-то момент хоп и понеслось? Рука сама пишет.

– Бывает, но это называется по-другому – переключением.

– Неважно. Что-то увидел – так, угу, и пошло как по маслу. Какая-то кнопочка нажалась, и ты включился.

– А, вы про «Вселенная дала подсказку»?

– Это ты включился, вот в этот момент. У нас ведь много каналов проходит. Особенно когда вы пишете рукой и не по заказу. Вот Пушкин писал не по заказу, и у него это письмо лилось. Потому что он был на канале, вообще был большой эзотерик. Откуда у него столько чертей и всевозможных сущностей? Как и у Тукая, собственно говоря. Они были сильнейшие канальщики. Им открывался канал, оставалось только записывать. Как Менделееву с его таблицей.

А бывает у вас такое, что какой-то вопрос вас сильно мучает, никак не можете принять решение. И, например, увидели какой-то билборд, условно: «Куплю жене сапоги», как у Лени Голубкова. Как знак. Было такое когда-нибудь?

– Было.

– Вот они, ваши сигналы. Интуиция – это тот самый пеленгатор, который ищет ответы на вопросы. Вот это подсказка Вселенной.

– Разве это не перекладывание ответственности за решение?

– Нет. Какой-нибудь «восьмидесятник» или тем более «шестидесятник» просто пройдет мимо. Он мало того, что мужчина, он еще очень рациональный мужчина. Он даже не заметит этот билборд. А вы увидели.

Хотя эта рациональность тоже может выводить на интуицию. У моего супруга нет интуиции, но он может просчитать все на два шага вперед. Там и тактика, и стратегия, как в шахматах. Но такие люди все равно объясняют все рациональностью, расчетом. Ну, пусть называют как угодно, главное, что этот инструмент работает.

«За два года до того, как зачаться, ребенок присматривает: хочу родиться у этих мамы и папы. Потом он как бы получает от Бога «командировочное удостоверение» с определенным набором качеств» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ребенок показывает, где косяки родителей»

– Цифры ИНН и подобные вещи на что-нибудь влияют?

– По своей профессии, по работе я считаю только дату рождения. Но бывает, что кто-то просит: посчитай мне номер машины или что-то еще. И был такой смешной случай. Обратился один приятель, творческий человек, с просьбой посчитать его паспорт. Ну я посчитала, говорю: слушай, у тебя двойка выходит, это вот такая-то энергия, тебе она вообще не канает.

И знаете, он пошел на то, чтобы всеми правдами и неправдами поменять паспорт (может быть, «потерял», не знаю). В итоге у него вышла единица, а единица – это творчество. Чем больше единиц, тем больше связи с каналами. И жизнь у него поменялась, по-другому пошло. Может, это просто совпадение.

– А вы не думаете, что кто-то захочет таким образом моделировать свою судьбу? Условно, не захочет рожать ребенка в конкретный день. Подожду-ка, мол, денек.

– Не получится. Говорю вам это как мама трех «кесарят». У всех троих были запланированные даты рождения, и ни один не родился в этот день. То есть даже кесарево не всегда совпадает с тем, что хочет мама, что уж говорить про обычные роды.

А вообще за два года до того, как зачаться, ребенок присматривает: хочу родиться у этих мамы и папы. Это не я сказала, не моя мысль. Потом он как бы получает от Бога «командировочное удостоверение» с определенным набором качеств. И я все время говорю: то, каким родится ребенок, всегда идет от мамы. Если мама жила в страхе, в напряжении, то ребенок придет…

– Тревожный?

– Нет, непоседливый, скажем так. Ребенок показывает, где косяки родителей. Очень хорошо показывает. Я поэтому и говорю, что дети самая благодарная, самая искренняя публика, с которой можно работать. Но я беру в работу только детей старше двух лет. До этого, говорю, не суйтесь в энергетику и карму ребенка, не надо его портить.

– Вы один раз были в браке?

– Нет, у меня второй брак. И, опять-таки, к вопросу о мудрости детей. Так получилось, что мой первый, студенческий брак распался, когда ребенку было полгода. Потом я снова вышла замуж, и однажды, когда дочери было пять лет, мне позвонили и сказали, что первый муж умер. Четыре с половиной года о нем не было ни слуху ни духу. И знаете, вот мудрость ребенка. Пятилетняя девочка мне говорит: «Как хорошо, что он нас тогда бросил! Если бы не бросил, у меня бы не было папы. А сейчас у меня самый классный папа на свете».

А ведь тогда, когда это произошло, я очень переживала: ну как же так, ну почему это случилось со мной, это, наверное, я такая-растакая. Это про «Господи, дай мне благо». Мы не знаем, что для нас лучше. Я всегда хотела жить самостоятельно, отдельно от родителей. Но я девочка из классической татарской семьи, которая никогда не должна жить одна – или замужем, или с родителями. И благодаря первому супругу я получила свободу от родителей. Свободу мне не давали, значит, Бог дал мне свободу через мужа.

Почему он меня бросил? Чтобы сегодня я могла всем говорить, что со мной – самый лучший для меня мужчина на свете. Мы не знаем, что для нас приготовила Вселенная. Я любимое дитя Вселенной, она что-то делает для меня, пусть какими-то непонятными путями. Но потом я понимаю, для чего это. Я, скажем так, не совсем нормальный человек (смеется).