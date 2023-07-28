Будут гореть, как «Леопарды»: Кнутов о поставках «Абрамсов», F-16 и «контрнаступе» Киева

Появление «Абрамсов» на Украине серьезного значения иметь не будет

ru.wikipedia.org, общественное достояние

Американские танки ждет судьба британских «Челленджеров», которые находятся на Украине, но в боях не участвуют

Сегодня американские СМИ выдали новость, что первая партия танков «Абрамс» будет поставлена Украине уже в сентябре. Как вы оцениваете эту технику и как она может повлиять на ход СВО?

В свое время американцы заявляли, что это будет устаревшая модификация, которая находится на вооружении национальных гвардий США. Лобовая броня и «маска» башни – без слоя из обедненного урана, который обеспечивает большую прочность брони этих танков. То есть это будет обычная броня, которая достаточно уязвима для российских противотанковых ракет и бронебойных снарядов. Появление «Абрамсов» на Украине серьезного значения иметь не будет.

Более того, уже была информация, что «Абрамсы» находятся на юге Польши и там уже идет подготовка непосредственно украинских боевых расчетов. Подготовка танкистов занимает порядка 10 месяцев, но американцы специально затягивают ввод «Абрамсов» в боевые действия. Причина понятна – они будут гореть столь же ярко, как немецкие «Леопарды». А это серьезный удар по имиджу американского военпрома. Я думаю, что американские танки ждет судьба британских «Челленджеров», которые находятся на территории Украины, но в боях не участвуют.

Юрий Кнутов: «Подготовка танкистов занимает порядка 10 месяцев, но американцы специально затягивают ввод «Абрамсов» в боевые действия» Фото: скриншот видео ютуб-канала «День ТВ», youtube.com/@DenTVinform

Как некие экспонаты американской военной помощи для Украины?

Да, где-то демонстрировать их будут, но постараются, чтобы они практически не воевали. Или были задействованы на второстепенных участках без серьезной противотанковой обороны, чтобы показать, насколько эти танки эффективны, результативны и что они являются чуть ли не лучшими в мире. Ну, это чисто маркетинговая история, которая призвана поднять авторитет американского военпрома.

«Леопарды» горели, как факелы, еще в Ираке

А можно подробнее о разнице современных «Абрамсов» и тех, что отправят Киеву?

С новейшей модификацией было бы гораздо сложнее за счет брони из обедненного урана. Поэтому если мы бьем в борт или тем более в корму, то танк становится также уязвим, именно поэтому «Леопарды» горели, как факелы, в Ираке даже от РПГ-7, а не только от более серьезных машин. Так же горят сейчас и на Украине. Американцы это понимают и, естественно, попытаются, как я уже сказал, свести к минимуму участие своих танков в серьезных боевых действиях.

«Леопарды» горели, как факелы, в Ираке даже от РПГ-7, а не только от более серьезных машин. Так же горят сейчас и на Украине» Фото: ru.wikipedia.org, CC BY-SA 4.0

Вы сказали про неудачи «Леопардов» на СВО, а какая западная техника, на ваш взгляд, также провалилась?

Западную бронированную технику – те же танки – очень переоценили по критерию живучести. К такому выводу приводит их использование на Украине. Такая же история с БМП «Брэдли» была в Ираке. На них было много жалоб, военные требовали, чтобы их сняли с вооружения, но Пентагон на это не пошел. Ее поставили на Украину с расчетом, что она покажет себя с самой лучшей стороны, но оказалось, что она даже не держит снаряды от наших 30-миллиметровых пушек, которые стоят на БМП. В общем, показали себя слабыми, неустойчивыми. На сегодня эти машины понесли огромные потери. Из всех поставленных машин 30% уже выведено из строя. По HIMARS работать мы также научились очень эффективно. Хорошо работает система РЭБ, работают «Панцири». Были случаи, когда по 12 ракет HIMARS сбивались залпами «Панциря». В общем, на сегодняшний день HIMARS для нас не представляет угрозы.

В целом можно сказать, что СВО на Украине бьет по имиджу западного оружия?

На мой взгляд, российское вооружение показывает на порядок лучшие характеристики, особенно новейшие танки T-90М «Прорыв», российский истребитель Су-35, вертолеты Ка-52, модернизированные гаубицы МСТА. Эта техника оказалась надежной, живучей, простой в обслуживании и эффективной с точки зрения ведения боя. Системы противовоздушной обороны показали свою эффективность: С-300, С-300В4, С-400, «Панцирь». Практически справляются со всеми целями.

Кроме того, работают средства РЭБ, которых раньше не было в достаточных количествах. Сейчас их хватает, и они постоянно совершенствуются. Также беспилотники развиваются быстрыми темпами. «Орион-10», «Орион-30» хорошо себя проявляют при ведении огня, в разведке и наведении на цель. Особенно «Ланцет-3» превзошел все ожидания и для противника является одним из страшных средств поражения.

«Передача Украине F-16 будет означать, что украинских пилотов будут обучать использовать тактическое ядерное оружие» Фото: ru.wikipedia.org, Общественное достояние

Новые F-16 Украине не дадут, но и старые могут нести тактическое ядерное оружие

С танками и прочей наземной техникой понятно, но продолжаются, скажем так, дискуссии по самолетам F-16. Что скажете о них?

F-16 – это, по сути, Миг-29. Последняя модификация американского истребителя очень дорогая из композитных материалов, с активной фазированной решеткой. Их, понятно, Украине никто не даст. Дадут старые. Но среди них есть три модификации, которые могут нести тактическое ядерное оружие. То есть передача Украине F-16 будет означать, что украинских пилотов будут обучать использовать тактическое ядерное оружие. И это самый тяжелый и неприятный вопрос для России и проблема для наших ВКС. Для нас будет стоять задача уничтожать эти самолеты везде, где только можно.

А можно ли это сделать на этапе поставки и откуда они будут вылетать на боевые задачи?

Базироваться они будут, вероятнее всего, в Польше и Румынии. Аэродромы «подскока» будут на Украине. Конечно же, будет скрываться, что они базируются на аэродромах НАТО. Но главное, повторюсь, что Украина может получить носители ядерного оружия.

Как ВКС России будет сбивать F-16?

Здесь несколько средств. Например, с помощью ракетного комплекса «Искандер-М», которые могут уничтожать самолеты прямо на аэродромах. Также у нас есть крылатые ракеты, тот же «Кинжал» или Х-55. Они также способны уничтожать цели на земле. А в воздухе эти истребители станут целью для зенитно-ракетных комплексов С-400, которые уверенно поражают цели на дистанции более 200 км.

«Прошел внеочередной совет Украина – НАТО по отмене зерновой сделки. Он прошел для киевского режима неблагоприятно» Фото: nato.int

Идея Киева о конвое зерна кораблями НАТО поддержку США не получила

Новость про «Абрамсы» отчасти приурочена к активизации контрнаступления Украины? Как оцениваете состояние дел на фронте последних дней?

Как вы знаете, прошел внеочередной совет Украина – НАТО по отмене зерновой сделке. Он прошел для киевского режима неблагоприятно. Они рассчитывали на поддержку инициативы Киева о формировании конвоев по 5-7 кораблей НАТО для транспортировки украинского зерна по Черному морю. Предполагалось, что эти корабли будут двигаться до Одессы с оружием, а обратно с зерном. Идея эта не прошла. Западные партнеры сказали Киеву, что это путь к третьей мировой войне. И более того, потребовали от Зеленского результатов по «контрнаступу».

И буквально через день мы увидели очередную попытку активизировать наступление от Киева. В первую очередь, на Ореховском направлении. Сообщу вам, что Украина ввела в бой пресловутый «Десятый корпус». Он входил в состав стратегических резервов Киева, изначально должен был использоваться после прорыва российской обороны на оперативном просторе. Ничего из этого не произошло. И киевский режим был вынужден вводить его в ход сейчас для решения текущих задач по прорыву линии обороны. «Десятый корпус» уже понес значительные потери. Условно на 100 единиц техники безвозвратно уничтожено порядка 40 – танки, бронетранспортеры и так далее. Ну и плюс, вернее минус, – 200 человек личного состава только на Ореховском направлении.

В общем, истерика в Киеве наблюдается. Она уже выразилась в сегодняшней атаке беспилотником по Москве. Цель атаки понятна – попасть в гражданский объект и вызвать панику или раздражение российской стороны. Ну, а на самой Украине отвлечь граждан от очередных неудач на фронте. Но и с этой атакой у Украины не получилось.

«Наша задача – измотать, обескровить противника, а в середине сентября начнется сезон дождей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

НАТО не пойдет по пути полной заморозки конфликта, попробуют достичь хоть каких-то результатов в следующем году

А при самых пессимистичных для России раскладах чего может достигнуть Украина в своем «контрнаступе»?

Теоретически они могут продавить нашу оборону на Артемовском и Запорожском направлениях. Но только количественно, буквально заваливая трупами наши оборонительные порядки. У них идут «мясные штурмы», они не считаются с потерями. Такой шанс существует, но наши вооруженные силы сейчас готовы к любым сценариям. Наша задача – измотать, обескровить противника, а в середине сентября начнется сезон дождей.

И «контрнаступ» остановится?

Да. Более того, скорее, к этому моменту украинские резервы иссякнут.

Напрашивается вопрос: есть ли сценарий, что конфликт в результате этого будет завершен к Новому году?

Думаю, что нет. Скорее, активная фаза военных действий будет приостановлена на зиму. Но я не верю, что НАТО пойдет по пути полной заморозки конфликта. Думаю, они попытаются еще раз в следующем году добиться хоть каких-то результатов.

Многое будет зависеть от действий наших войск в атаке. На сегодняшний день у нас есть успехи на Купянском и Краснолиманском направлениях. Наши войска прижали противника к реке Оскол, что угрожает уничтожению личного состава украинских войск. Более того, прошла уже эвакуация из Купянска украинских госучреждений, архивов и так далее. Такие же меры принимаются в Харьковской области. Даже торговое оборудование вывозят из супермаркетов. То есть у нас есть шансы переломить ситуацию. Но все это будет ближе к зиме.