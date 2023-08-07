Камиль Самигуллин: «Пора уже оставить все споры и начинать строительство соборной мечети»

Камиль хазрат Самигуллин: «Если сейчас в городе появится новая соборная мечеть, это не значит, что она последняя»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Не надо думать, что строительство одной соборной мечети – это раз и навсегда»

Камиль хазрат, не так давно было определено окончательное место строительства соборной мечети в Казани. Хотелось бы уточнить, каковы аргументы за территорию Адмиралтейской слободы.

Во-первых, для строительства соборной мечети нужна большая территория. На данный момент в Адмиралтейской слободе под нее уже есть 16 га, а с планами последующего намыва должно стать еще больше. Возможно, дойдет до 20 га.

Помимо этого, строительство мечети здесь станет своего рода исправлением исторической несправедливости. Известно, что татарам долгое время нельзя было селиться и обживаться у воды. Первое татарское поселение на берегу реки появилось только в советское время – это Кызыл-Байрак в Верхнеуслонском районе. В результате сегодня вдоль рек мы не видим мечетей, но зато есть храмы. То есть соборная мечеть будет встречать гостей, прибывающих в город на всех видах транспорта, и заранее обозначать, что Казань – это исламский центр России. Поэтому можно сказать, что ее строительство в этом месте будет иметь символическое значение.

Третий и, пожалуй, самый главный аргумент заключается в вердикте специалистов, которые детально объяснили все риски и сложности возведения мечети на территории бывшего парка «Кырлай». Их вывод: строить на этом участке сложно. Со специалистами мы спорить не можем, можем только довериться их мнению, поскольку сами компетенций для вынесения и оспаривания таких решений не имеем. Пусть это останется на их совести. В конце концов, все по воле Аллаха – если Он что-то пожелает, это непременно произойдет. Все, что Он не пожелает, не случится никогда, ни при каких обстоятельствах.

В итоге из предложенных альтернатив Адмиралтейская слобода кажется мне самым подходящим местом, особенно с учетом планов по развитию этой территории и ее будущей застройки.

«Попросили возвести хотя бы небольшую мечеть в память об этом важном событии. Все-таки мусульмане вместе с высокими гостями уже прочитали там намаз, заложили камень» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тем более что территорию «Кырлая» все равно удалось отстоять для исламской инфраструктуры – на совещании с мэром Ильсуром Раисовичем (Метшиным, – прим. Т-и) мы предложили здесь построить парк 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией и попросили возвести на этой локации хотя бы небольшую мечеть в память об этом важном событии, а не многоэтажную застройку. Все-таки мусульмане вместе с высокими гостями уже прочитали там намаз, заложили камень. ИншаАллах, все получится.

О конкретной концепции парка пока говорить рано, есть только решение. Но самое главное для меня, чтобы в этом месте было пространство, где можно будет прочитать намаз, а парк останется на пользу всем жителям города.

Еще один важный момент: вокруг соборной мечети столько споров, будто она будет последней в Казани. Кто такое сказал? Не надо думать, что строительство одной соборной мечети – это раз и навсегда. Тем более она будет не такой уж и большой как кажется, на самом деле. Сколько соборных мечетей было построено в Казани до революции? Их даже нумеровали по мере открытия. Первая соборная мечеть, которая появилась в Казани – «Марджани». Затем в силу потребности открылась вторая – Апанаевская, третья соборная – Бурнаевская, четвертая – «Зэнгэр», пятая – Галеевская и так далее. Поэтому если сейчас в городе появится новая соборная мечеть, это не значит, что она последняя. Аллаһ язган булса, потом будет еще одна. В другом месте – более удачном и удобном для тех оппонентов, которые сейчас выступают против Адмиралтейской слободы. Всем угодить разом в принципе невозможно.

Вспомните, сколько было критики, когда открывали «Чашу». Сейчас наверняка все эти люди делают на ее фоне селфи. И все довольны, как будто она всегда была на этом месте.

«Мы видим потребность огромного количества людей в соборной мечети. Они вынуждены читать намаз на улице» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Почему городу нужна соборная мечеть? Среди тех, кто выступал против, звучала мысль, что в Казани и без того более 80 мечетей.

Если исходить из этого принципа, то в Казани есть и много других объектов, которые я лично не посещаю. Есть, например, много видов спорта, которыми я лично не занимаюсь. Есть много мест в городе, которые мне не интересны. Это разве значит, что я должен выйти и громко заявить, что они не нужны? Просто потому что я ими не пользуюсь?

Мы видим потребность огромного количества людей в соборной мечети. Они вынуждены читать намаз на улице и в летний зной, и под дождем. Мы Республиканский ифтар столько лет вынуждены были проводить на стадионе, а теперь – в выставочном центре! Этот ифтар подтверждает, что среди мусульман Татарстана есть запрос на то, чтобы собираться вместе на одной площадке. И один только этот ифтар собирает более 10 тысяч человек. Хотя мы каждый год слышим критику, что билетов на всех желающих не хватает. То есть даже вместимость 10 тысяч человек – это не так много, на самом деле.

А имеется ли статистика, сколько человек в Казани ходит на пятничную молитву и на праздничные намазы?

Можно посчитать только примерно, но в пятничный намаз мечети заполняются и переполняются. В 2019 году, когда начались споры о том, нужна ли городу соборная мечеть, мы опросили имамов казанских мечетей и приблизительно подсчитали, что джума и гает-намазы в столице посещают более 33 тысяч казанцев. Поэтому говорить, что соборная мечеть в Казани не нужна, в то время, когда мусульмане прямо заявляют об обратном, – это некорректно и несправедливо.

«Территориально Адмиралтейская слобода – это практически центр» Фото: на основе сервиса google.com/maps

«Хотелось бы, чтобы посещение соборной мечети было неким праздником, а не повседневной рутиной»

Самый больной вопрос в строительстве соборной мечети в Адмиралтейской слободе – это транспортная доступность.

Город – большой, и где бы ни построили соборную мечеть, все равно кому-то добираться будет далеко или неудобно. Поэтому, Аллаһка шөкер, в разных уголках Казани в шаговой доступности работают мечети. А соборная мечеть – это про особый случай. По случаю пятницы или гаета. Хотелось бы, чтобы джума и посещение соборной мечети для каждой татарской семьи были неким праздником, радостным событием, а не повседневной рутиной. То есть отец семейства должен брать своих сыновей и внуков и вместе ехать на пятничную молитву, одевшись в красивые одежды, в приподнятом настроении, в молитвах... В хадисах, к слову, говорится о том, что чем дальше находится мечеть, тем больше награды для молящихся.

Но ведь туда еще надо доехать.

На самом деле, это довольно близко. Если посмотреть на карту Казани, включая поселки Залесный и Петровский, то территориально Адмиралтейская слобода – это практически центр. Тем более территория позволит развивать инфраструктуру. Ежедневные намазы мы можем совершать в 77 мечетях, которые находятся в шаговой доступности.

Большая мечеть подразумевает, что мы идем туда или в пятницу, или на праздничный намаз, или на республиканский ифтар, например. Соборная мечеть – событийная.

«Ежедневные намазы мы можем совершать в 77 мечетях, которые находятся в шаговой доступности» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если резюмировать, нет такого требования, чтобы в городе была только одна соборная мечеть – главная?

Приведу пример из российской практики: соборная мечеть в Махачкале. Сначала она была рассчитана на 7 тысяч человек. Когда ее строили в 1995 году, местные аксакалы спрашивали: «Зачем? Где вы наберете столько людей?» В 2003 году ее начали перестраивать, чтобы расширить до 14 тысяч человек. Возникла такая потребность.

В дальнейшем эта потребность выросла еще больше. По дороге в Каспийск, прямо в поле выделили большой участок и начали строить мечеть теперь уже на 50 тысяч человек. Сейчас это здание практически достроено, и там уже облагородили территорию: сделали парковую зону, дорогу, которая выходит на море. Эта мечеть находится не в центре, но она сама стала центром. Возле нее уже понастроили жилые дома, и их цена заметно выросла, поскольку появилась хорошая инфраструктура.

При этом та первая соборная мечеть на 14 тысяч человек в Махачкале функционирует тоже, но теперь появилась новая. Может быть, нас ждет что-то подобное. Если на то будет воля Аллаха, то мы и к парку [«Кырлай»] вернемся еще когда-нибудь… Мы не знаем, знает лишь Он. Все может быть.

«Хазраты и аксакалы напомнили архитекторам о том, что в эскизе не хватает татарской идентичности, национального колорита» Эскиз: архитектурное бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры»

«Спорить об облике мечети можно бесконечно, а строительство так и не начнется»

А уже есть «добро» по маленькой мечети на территории «Кырлая»?

Пока все находится в процессе обсуждения. Нет четкого понимания, но самое главное – у властей есть желание разбить в этом месте парк 1100-летия. И будет очень обидно, если кто-то застроит эту территорию многоэтажками. Поэтому мы и обратились с просьбой построить на этом месте какое-то молитвенное пространство или небольшую мечеть. В целом в мэрии отнеслись положительно.

Один из последних эскизных проектов мечети – это стилизация под Каабу. Этот вариант вызвал бурную реакцию, а на ваш взгляд, насколько он приемлем? И какие требования со стороны архитектуры сейчас выдвигаются ДУМ РТ?

Проект будет дорабатываться.

Но он все-таки принят за основу?

Решено, что будет собрана комиссия для доработки. Представителей ДУМ РТ тоже обещали привлечь. Наши хазраты и аксакалы напомнили архитекторам о том, что в эскизе не хватает татарской идентичности, национального колорита.

Все-таки наша соборная мечеть, какой бы архитектуры она ни была, должна ассоциироваться у людей с Казанью и отражать татарскую культуру. Архитектура может быть совершенно неожиданной, но элементы татарского колорита должны присутствовать.

Другой вопрос – а что такое татарская мечеть? Это широко открытый вопрос, требующий обсуждения и изучения. Возьмем, к примеру, татарский макам в азане или в стиле рецитации Корана. Если татарский обыватель услышит татарский макам, он сразу узнает родные мелизмы, почувствует татарский колорит, этот макам затронет глубину его души. Условно, он, скорее всего, вспомнит, что «у нас в детстве так дедушки или бабушки читали».

«В проект одной строящейся мечети в Казани мы включили копию малого минарета болгарской мечети, а архитектор нас стала убеждать, что это – не татарская архитектура» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

А какая она – татарская мечеть? Те каменные мечети, которые были построены еще при Российской империи, – у них одна архитектура, да и архитекторы в большинстве случаев не были татарами. В 90-е стали вообще иначе строить.

Вы правильно отметили, что архитекторами почти всех исторических мечетей в Казани были обладатели немецких или русских фамилий. Абсолютно, по-настоящему татарских мечетей у нас осталось только две. Вернее, их фундаменты – в Биляре и Ханская мечеть в Болгаре. Только глядя на них, мы можем понять, какие опоры строили наши предки для мечетей, какие углы, какой была крыша... То есть нам примерно известны технические характеристики.

Но был любопытный случай. В проект одной строящейся мечети в Казани мы включили копию малого минарета болгарской мечети, а архитектор нас стала убеждать, что это – не татарская архитектура. Но как же она не татарская, если это точная копия болгарского минарета? То есть этот вопрос открыт для дискуссий и обсуждений. Сейчас мы судим о «татарскости» мечетей лишь интуитивно: если татарин, глядя на мечеть, увидел в ней что-то родное, то это и есть показатель.

«Архитекторы рисуют и уходят, а имаму потом с этим зданием работать. Поэтому для меня гораздо важнее функционал мечети, нежели облик» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Если говорить об архитектурном стиле соборной мечети, вы бы сами какой ее видели?

Я архитектуру любой мечети оцениваю не как обыватель, а как имам, который ходит по земле и на плечи которого ложатся заботы по дальнейшей ее эксплуатации. Архитекторы рисуют и уходят, а имаму потом с этим зданием работать. Поэтому для меня гораздо важнее функционал мечети, нежели облик и ее туристическая привлекательность. Например, у мечетей с куполами в нашей местности часто возникают проблемы с конденсатом, а некоторые мечети сложно очищать от снега.

Если все же говорить о моих личных ожиданиях, то мне соборная мечеть представлялась как нечто схожее с Ханской мечетью в Болгаре. Но сколько людей, столько и мнений. Концепция о том, что «Кул Шариф» – это наша история, а новая соборная мечеть должна олицетворять современность, мне кажется вполне логичной.

Но спорить об облике мечети можно бесконечно, а строительство так и не начнется. Споры длятся уже слишком долго и сильно тормозят процесс. Еще раз подчеркиваю, что угодить всем не получится, всегда кто-то будет недоволен. Время покажет.

Пора уже оставить все споры и начинать строительство. И надо помочь тем, кто в этом задействован, а не только критиковать. И ИншаАллах, это же не последняя наша соборная мечеть в Казани.

Крупнейшая из строящихся мечетей сейчас в Татарстане – это «Джамиг» в Челнах Фото: vk.com/dzhamig_mechet

«В парке тоже надо сделать мечеть, пусть пока и скромную»

Когда будет закладка первого камня новой соборной мечети в Казани?

Мы ее сделали год назад! (Улыбается.)

Снова придется делать, получается? Кстати, в районе «Кырлая» вообще нет мечетей.

Поэтому я и говорю о том, что в парке тоже надо сделать мечеть, пусть пока и скромную. Возможно, со временем что-то поменяется, и построим большую.

А какие еще крупные мечети предполагаются к строительству в Татарстане?

В районе Агропромпарка есть гектар земли, там зарегистрирована мечеть «Абу Ханифа», но строительство пока не начато. В Мирном достраивается небольшая мечеть, обсуждался проект мечети на комплексе «Курган», в ДРКБ сейчас заложили камень, в Пестрецах достраивается соборная мечеть, а также в Лаишевском районе.

Но крупнейшая из строящихся сейчас – это, наверное, «Джамиг» в Челнах?

Думаю, да.

А как обстоит ситуация с проектом и строительством соборной мечети в Челнах в целом? Для города это очень важная история.

Значит ,теперь вы можете сравнить и заметить, что в Казани мечети строятся гораздо быстрее, чем в Челнах. В целом мечеть – это показатель духовного развития и самоорганизации общества в одном конкретно взятом городе или поселении. Вспомним мусульманские страны, например город Абу-Даби (столица Объединенных Арабских Эмиратов, – прим. Т-и). Страна стала благосостоятельной, и здесь сразу начали строить красивые мечети, чтобы показать всему миру, как они относятся к своей религии, как они ее уважают и любят. То же самое мы видим в Стамбуле. Еще в Грозном, в Махачкале и так далее. Челнинцы и казанцы должны радоваться, когда строится большая, качественная мечеть. Она должна быть лучше, чем дом любого человека.

«Челнинцы и казанцы должны радоваться, когда строится большая, качественная мечеть. Она должна быть лучше, чем дом любого человека» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Камиль хазрат, спасибо вам за разговор, это очень важная тема.

Да, вопрос строительства соборной мечети непростой и одновременно радостный, перспективный для развития татарской уммы. Главное, чтобы все те оппоненты, которые сегодня по-своему ратуют за судьбу мечети, такое же активное участие принимали в ее жизни и после открытия. Она не должна превратиться в музей для туристов, а должна жить полнокровной жизнью, стать центром притяжения для верующих. Вот что самое важное. Алла бирса, так и будет, потому что мусульмане республики очень ждут ее.