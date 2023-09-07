Председатель ЦИК РТ: «Кампания 10 сентября открывает новый избирательный цикл»

Андрей Кондратьев: «От уровня профессионализма конкретного члена избиркома во многом зависит отношение избирателя к целому институту выборов»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В Татарстане на 161 мандат претендуют 545 кандидатов»

– Андрей Станиславович, добрый день! Расскажите подробнее, что нас ждет 10 сентября.

– Добрый день! 10 сентября в 36 районах Татарстана пройдут муниципальные довыборы. На 161 мандат претендуют 545 кандидатов. В республике всего 7,5 тысячи муниципальных депутатов, то есть речь идет о замещении чуть более двух процентов мандатов. Казалось бы, немного, но в традициях Татарстана заложено, что мы не делим избирательные кампании на большие и малые. Мы всегда готовимся к выборам очень серьезно, как говорится, с полной выкладкой.

Говоря о партийном участии, отмечу, что всего в РФ официально зарегистрировано 26 партий. 23 из них будут принимать участие в избирательных кампаниях этого года. В Татарстане в довыборах муниципальных депутатов принимают активное участие все пять парламентских партий.

«Мы всегда готовимся к выборам очень серьезно»

– Расскажите о подготовке избирательных участков.

– Избирательные участки в муниципальных районах республики и в Павлюхинском одномандатном избирательном округе №16 в Казани откроются в ближайшее воскресенье в семь часов утра. Расстановка технологического оборудования там будет соответствовать всем требованиям закона. К примеру, на участках предусмотрены специальные места для работы наблюдателей, располагаться они должны так, чтобы наблюдатель имел возможность видеть весь процесс голосования, однако тайна голосования должна быть соблюдена.

В день голосования на избирательных участках, как и в прежние годы, будут работать представители служб силового блока. Мы находимся в постоянном контакте с МВД, Росгвардией, ФСБ, МЧС, Роспотребнадзором, готовы к любой ситуации. Комфорт и безопасность избирателей – это главное.

Правоохранительные органы проводят огромную работу, действуют слаженно, предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить максимально безопасные выборы. Я благодарен всем коллегам из разных ведомств за понимание и поддержку.

«Мы постоянно поддерживаем профессиональный уровень знаний членов всех избирательных комиссий» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Доверие, легитимность, открытость – главные задачи избирательной системы»

– Как прошел процесс формирования участковых избирательных комиссий? Состав известен?

– Мы завершили формирование новых составов около 2700 участковых избирательных комиссий. Срок их полномочий составляет пять лет и заканчивается в 2028 году. Мы сформировали основной состав – это 21 тысяча наших граждан, которые за 10 дней до выборов работают на избирательных участках. В обычной жизни они врачи, учителя, рабочие, сотрудники предприятий.

Организация и проведение выборов – ответственный процесс. Поэтому у нас действует постоянная программа обучения. Избирательное законодательство динамично развивается, появляются новые технологии, стандарты. Поэтому мы постоянно поддерживаем профессиональный уровень знаний членов всех избирательных комиссий. По сути, именно от уровня профессионализма конкретного члена избиркома во многом зависит отношение избирателя к целому институту выборов.

– Ранее вы анонсировали проведение масштабной образовательной программы для членов избирательных комиссий. На какой стадии сейчас этот проект?

– Проект запущен и работает. Мы уже провели образовательные сессии. В первую очередь мы охватываем образовательной программой те 36 районов, где пройдут муниципальные выборы. На сегодня зональные семинары прошли в большинстве городов и районов Татарстана.

Это действительно очень важный проект. Программа была разработана и реализуется совместно с Казанским федеральным университетом.

Мы пригласили для участия в данном проекте лучших экспертов, лучших педагогов в этой области. Их не так много, и нам даже приходится по некоторым позициям приглашать специалистов из других регионов, из Москвы. Избирательное законодательство постоянно совершенствуется. Поэтому столь важно экспертное обеспечение.

Параллельно в каждом районе Татарстана образованы клубы молодых избирателей.

«На президентские выборы, которые состоятся в марте 2024 года, придут 86 тысяч впервые голосующих молодых избирателей» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Можно об этом поподробнее?

– На президентские выборы, которые состоятся в марте 2024 года, придут 86 тысяч впервые голосующих молодых избирателей, а если взять тех, кто впервые голосует за Президента России, то это 214 тысяч человек. Это огромная армия избирателей, вот почему появилась необходимость в создании площадок для информирования впервые голосующих, для преподавания знаний о правах и обязанностях граждан России.

В Татарстане очень активно работают клубы молодых избирателей в Набережных Челнах, Нижнекамске. При этом студенты из Нижнекамска летом этого года приняли участие в открытии Межрегионального клуба молодых избирателей в Нижнем Новгороде, а также удостоились благодарственных писем Российского фонда свободных выборов.

У этих ребят в глазах я видел понимание важности данного процесса, необходимости изучения избирательного права. Все это говорит о живом интересе молодежи к избирательному процессу, и мы даем такую возможность. Открытость в том числе для таких вот проектов – важный принцип нашей работы.

«Члены УИК проводят подомовой обход избирателей для информирования граждан о предстоящем едином дне голосования, запланированном на 10 сентября» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Выборов нет, если не пришли, если не рассказали о них»

– Мы слышали о новом проекте Центризбиркома России «Мобильная участковая избирательная комиссия». Расскажите, что это.

– Я люблю фразу «Новое – хорошо забытое старое». Давайте вспомним времена до пандемии, когда у нас накануне выборов проводился подомовой обход избирателей. Члены участковых избирательных комиссий ходили по домам, квартирам, информировали граждан, вручали памятки со сведениями о том, где находится их избирательный участок, где жители могут проголосовать, какой телефон у участковой комиссии, какие кандидаты участвуют в избирательной кампании. И люди этого ждали. Как говорится, выборов нет, если на дом не пришли, если о них не рассказали.

С учетом таких традиций Центральная избирательная комиссия России запустила пилотный проект, который предусматривает адресное информирование граждан о предстоящих выборах. Он называется «Мобильная УИК». Члены УИК проводят подомовой обход избирателей для информирования граждан о предстоящем едином дне голосования, запланированном на 10 сентября.

Кстати, единый день голосования в 2023 году открывает большой избирательный цикл. В декабре будут объявлены, а в марте 2024-го состоятся выборы Президента РФ. Осенью 2024 года единый день голосования – выборы в Госсовет РТ. Далее в 2025 году выбираем Раиса Татарстана, муниципальных депутатов. Завершится этот цикл в 2026 году выборами депутатов Госдумы Федерального Собрания.

– Очень насыщенный период предстоит.

– Очень. И я считаю, что мы грамотно используем отсутствие больших избирательных кампаний для того, чтобы нацелиться на профессиональную подготовку наших кадров.

«Мы посчитали своим долгом дать избирателям [из новых регионов РФ] осуществить право на голосование по месту пребывания» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– И хотелось бы задать вопрос о выборах в новых регионах. Мы знаем, что голосование стало возможным и у нас в республике. Расскажите, как голосовали жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на территории Татарстана?

– Это субъекты РФ. Они обратились к нам с просьбой о содействии – провести экстерриториальное голосование, открыть здесь избирательные участки. И мы, естественно, им в такой поддержке не отказали.

У нас в Татарстане было открыто четыре экстерриториальных избирательных участка. Два в Казани, один в Набережных Челнах и один в Альметьевске. И на этих участках можно было проголосовать досрочно.

Голосование проходило с 1 по 4 сентября. Здесь нет ничего нового и сверхъестественного, ведь голосование по месту пребывания стало устойчивой традицией. Мы помним, у нас был такой опыт, когда жители Татарстана могли проголосовать на участках в Москве. Мы посчитали своим долгом дать избирателям осуществить такое право. Выборы прошли в штатном режиме и в полном соответствии с российским законодательством. Жалоб и обращений на действия членов экстерриториальных избирательных участков не поступало.

– В завершение отмечу, что общение с представителями Центральной избирательной комиссии у нас уже традиция.

– Вы знаете, мне эта традиция очень нравится.

– Спасибо, что вы рассказываете о многих важных моментах, связанных с выборами. Мы хотели сказать, что читатели «Татар-информа» желали бы задать вам свои вопросы, прислав их на электронную почту.

– Никаких проблем нет, мы открыты для обращений жителей Татарстана. Постараемся оперативно отреагировать на все вопросы читателей и зрителей канала и, поверьте, не обманем ожиданий.