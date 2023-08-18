Марат Шарифуллин: «Партнерские финансы строятся вокруг реальных активов, а не денег»

Марат Шарифуллин: «Финансовые продукты, основанные на принципах и этических нормах ислама, доступны всем, независимо от вероисповедания»

Фото: предоставлено пресс-службой Нацбанка РТ

«Сделки должны совершаться только в отношении реальной деятельности и активов»

Марат Дамирович, с сентября будет запущен проект по внедрению исламских финансов, в том числе в Татарстане. Поясните, пожалуйста, в чем их отличие от традиционных инструментов.

Партнерские финансы достаточно широко распространены в мире. Как правило, под партнерскими понимаются финансовые продукты, основанные на принципах и этических нормах ислама. Однако партнерские продукты и услуги доступны всем, независимо от вероисповедания.

В основе партнерского финансирования лежат следующие принципы.

Во-первых, это соблюдение этических норм и социальная справедливость. Так, нельзя финансировать некоторые виды деятельности. Например, производство и торговлю алкоголем, табачными изделиями, азартные игры.

Во-вторых, это равноправное распределение ответственности и рисков. Отношения сторон строятся не по схеме «кредитор – должник», а на основе партнерства. Если в традиционных финансах кредитор получает вознаграждение вне зависимости от успешности деятельности заемщика, то в партнерских финансах стороны совместно несут риски убытков. Все условия договоров должны быть обговорены заранее. Запрещены контракты с высокой долей неопределенности, например традиционное страхование и различные производные финансовые инструменты – гарар.

Еще один принцип – сделки должны совершаться только в отношении реальной деятельности и активов. Поскольку деньги не являются реальным активом, в партнерских финансах они не могут быть предметом сделок сами по себе. Поэтому запрещены ростовщичество и ссудный процент – риба, а также спекуляция и получение дохода от случайных событий – майсир. Чтобы получить доход в партнерских финансах, необходимо либо совершить операцию с реальным активом, либо вложить средства в реальную экономическую деятельность и принять на себя все соответствующие риски.

Что дает принятый закон?

– Закон впервые вводит в правовое поле понятие «деятельность по партнерскому финансированию». Он устанавливает требования к организациям, осуществляющим такую деятельность, порядок их включения и исключения из числа участников эксперимента, особенности бухгалтерского учета и отчетности, ряд других требований.

Немаловажно и то, что законом определен надзорный орган – Банк России. В целом основная цель эксперимента – апробация подходов к регулированию инструментов партнерского финансирования и подготовка предложений о внесении соответствующих изменений в российское законодательство.

Закон впервые вводит в правовое поле понятие «деятельность по партнерскому финансированию» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане уже сегодня можно приобрести жилье в ипотеку по шариату

Чем ипотека в рамках партнерских финансов отличается от обычной? Когда ее можно будет взять?

Отличия обусловлены принципами партнерских финансов. В традиционном ипотечном кредитовании вы получаете деньги в долг под залог жилья. Объектом в данном случае выступают именно деньги.

В случае с партнерским финансированием банк, или другая организация, предоставляющая услуги партнерского финансирования, может сам купить жилье и продать его вам с некоторой наценкой в рассрочку – это контракт типа «мурабаха». Здесь важно отметить, что величина наценки и, соответственно, общая сумма, которую вы должны выплатить банку, фиксируется при заключении договора и не может быть изменена.

Еще один вариант: банк совместно с вами на партнерских принципах инвестирует средства в недвижимость. Вы получаете эту недвижимость в пользование и постепенно выкупаете долю банка – это контракт типа «убывающая мушарака».

В обоих случаях объектом выступает непосредственно жилье, а не деньги. При этом отсутствуют штрафы, пени и неустойки в традиционном понимании.

В Татарстане уже сегодня работают организации, которые предоставляют финансирование на приобретение жилья с помощью контрактов «мурабаха» или «мушарака».

Решил ли закон вопрос по налоговым вычетам, к примеру по партнерской ипотеке?

Нормы об имущественных налоговых вычетах по аналогии с теми, которые применяются к традиционному ипотечному кредитованию – заемщик может получить имущественный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц на сумму уплаченных процентов по кредиту, – в законе не прописаны. Но в практике организаций, предоставляющих услуги партнерского финансирования на приобретение недвижимости, есть примеры, когда их клиенты получали такие вычеты по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа.

«В Татарстане уже сегодня работают организации, которые предоставляют финансирование на приобретение жилья с помощью контрактов «мурабаха» или «мушарака» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Эксперимент – чтобы понять, какие риски характерны для этого сектора и как его следует регулировать»

Можно ли теперь при покупке жилья с помощью партнерских финансов использовать материнский капитал?

Такая возможность включена в закон для кредитных организаций – в том числе благодаря усилиям Правительства Республики Татарстан. При заключении с банком договора купли-продажи жилья в рассрочку клиент сможет направить средства материнского капитала на погашение обязательств по этому договору.

Нет ли опасения, что ипотеку без процентов в рамках партнерского финансирования будут использовать по принципу «ипотеки от застройщика» с минимальным первоначальным взносом и процентами, с которой борется Банк России?

Если говорить о схемах «ипотеки от застройщика», то напомню, что низкие ставки там достигались за счет нескольких факторов: завышение стоимости квартиры для покупателя; выплата застройщиком банку комиссии для компенсации его выпадающих доходов; использование субсидируемой ставки от государства по программе «льготной ипотеки».

В сегменте партнерского финансирования пока мы не видим предпосылок для появления таких факторов: действующие продукты ориентированы на вторичный, а не первичный рынок жилья, а программы субсидирования от государства отсутствуют.

Если говорить в целом о рисках различного рода «схем» и мошенничества, то мы рассчитываем, что этические принципы, которые лежат в основе партнерских финансов, уже сами по себе могут стать первой линией защиты от недобросовестных действий. Особенности операций партнерского финансирования – в том числе запрет неопределенности в договорах, обязательное наличие реального актива и другие – также способствуют снижению подобных рисков.

Учитывая, что рынок партнерского финансирования пока относительно небольшой, любые попытки недобросовестных действий станут быстро известны сообществу и регулятору. И, безусловно, Банк России как надзорный орган будет на них реагировать. При этом для организации, уличенной в недобросовестном поведении, помимо чисто регуляторных последствий это будет серьезный удар по репутации. А в партнерских финансах репутация имеет очень большое значение. Не думаю, что те компании, которые уже давно работают в этом секторе, захотят ею рисковать.

Будут ли меры макропруденциального регулирования Банка России распространяться и на такую ипотеку?

В настоящее время мы говорим о проведении эксперимента, поэтому введение такого же сложного регулирования, как для кредитных организаций, законодатель посчитал нецелесообразным. Кроме того, хотя сектор партнерских финансов активно развивается, ему еще далеко до таких масштабов, когда он начнет оказывать системное влияние на финансовую стабильность.

Мы уже говорили, что все операции в партнерских финансах строятся вокруг реальных активов, а не денег. Соответственно, профиль рисков для них отличается от традиционных финансов. Именно поэтому и проводится эксперимент – чтобы понять, какие риски характерны для этого сектора и как его следует регулировать.

«Сегодня в Татарстане работают восемь организаций, которые предлагают ряд продуктов по финансированию и привлечению средств в соответствии с принципами партнерских финансов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это сигнал для зарубежных инвесторов из дружественных государств»

Какие еще продукты, проекты в рамках партнерских финансов уже действуют в Татарстане и люди могут ими воспользоваться прямо сегодня?

Сегодня в Татарстане работают восемь организаций, которые предлагают ряд продуктов по финансированию и привлечению средств в соответствии с принципами партнерских финансов.

Во-первых, это предоставление потребительского и бизнес-финансирования на условиях рассрочки.

Следующий тип – жилищное финансирование также на условиях рассрочки или на условиях партнерства.

Еще один тип продуктов – лизинг в соответствии с требованиями шариата.

В части вложения средств предлагаются инвестиционные договоры и паевые фонды.

Два банка предлагают дебетовую карту, соответствующую принципам партнерских финансов.

Какие вы видите перспективы развития партнерских финансов и их влияние на финансовый рынок?

Уверен, что у партнерского финансирования есть большой потенциал. Его развитие будет способствовать повышению финансовой доступности за счет расширения инструментов, привлечения новой категории клиентов, которые в силу убеждений не шли в традиционные банковские продукты. Принятие закона также может стать сигналом для зарубежных инвесторов из дружественных государств о готовности нашей страны к использованию инструментов партнерского финансирования.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»