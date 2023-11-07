«Будто вырвали кусок сердца»: жена погибшего бойца СВО рассказала о потере любимого

Военнослужащего Артема Прокопчука не стало в апреле этого года

Фото: страница Куркачинской школы во «ВКонтакте»

«Зимой назло заваливал мой автомобиль, чтобы я просила лопату»

Военнослужащего Артема Прокопчука не стало в апреле этого года. В мае ему должно было исполниться 32 года, а его супруга в 29 лет стала вдовой.

Сама Татьяна Лаврова родом из Ижевска. В 2017 году переехала в Казань, тогда Артем работал в управляющей компании дома, где она снимала квартиру. Оказывается, девушка парковала машину на том месте, где он привык оставлять свою.

«Рассказывал позже, что зимой назло заваливал мой автомобиль снегом, чтобы я приходила к ним, просила лопату, — смеется она. — Из-за этих перипетий закрутилось общение».

Потом Татьяна переехала на «Квартала», будущий супруг как раз жил в этом районе. Они стали чаще видеться, общаться, а позже жить вдвоем. В 2019 году заключили официальный брак.

«Думали, что скромно распишемся, но сыграли свадьбу по всем традициям с белым платьем, костюмом, кольцами, в кругу близких. Регистрировали брак в Казани», — поделилась с «Пестрецы-информом» Татьяна.

Затем супруги купили однокомнатную квартиру, а позже решили переехать в дом. На поиски ушло более полугода.

«Как-то поехали смотреть жилье в селе Новое Шигалеево, и сразу захотелось в нем остаться. Продали квартиру и приобрели дом в Пестречинском районе. Но прожили вместе в нем совсем немного времени. Заехали в апреле 2022-го, в октябре его уже забрали», — рассказала Татьяна.

После повестки Артем не стал бегать, а на следующий же день сам пришел в Пестречинский военкомат Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Он хотел связать свою жизнь с военным делом»

Повестка Артему Прокопчуку пришла в Высокогорском районе, откуда он родом. Он — выпускник Куркачинской школы. Успешно ее окончил, ЕГЭ сдал на высокие баллы.

После повестки Артем не стал бегать, а на следующий же день сам пришел в Пестречинский военкомат. Он — старший стрелок первой категории запаса, служил во внутренних войсках в Сочи.

Однако призыв по мобилизации оказался неожиданным для супруги, так как она предполагала, что «забирают» более подготовленных людей.

«Хотя после армии он хотел связать свою жизнь с военным делом, но по состоянию здоровья его перевели на другую категорию, поэтому не смог поступить на учебу», — пояснила Татьяна.

Артем Прокопчук окончил КНИТУ-КХТИ, по профессии был инженером. Незадолго до частичной мобилизации устроился в «Мегастрой», хотел развиваться, руководитель видел в нем потенциал.

По словам Татьяны, муж сильно переживал, что ему придется оставить ее и ребенка. На тот момент она находилась в декретном отпуске, он содержал семью.

Незадолго до отправки на СВО в семье отметили двухлетие дочки Евы. Это был последний совместный праздник.

«В «Казань Экспо» нам дали два часа, чтобы попрощаться. Я была уверена, что он вернется. Не верила в произошедшее до последнего» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Не было никакого предчувствия, что слышу его в последний раз»

На боевое слаживание Артема проводили 27 октября, в зону СВО их отправили в конце декабря.

«В «Казань Экспо» нам дали два часа, чтобы попрощаться. Я была уверена, что он вернется. Не верила в произошедшее до последнего», — вздыхает Татьяна.

Супруги общались крайне редко, так как это было небезопасно в зоне спецоперации. Перед последним штурмом Артем вышел на связь.

«Мы разговаривали буквально за 30-40 минут до его гибели. Не было никакого предчувствия, что слышу его в последний раз. Я советовалась с ним по поводу кредита. Он сказал: „Таня, пока продли кредитные каникулы. Я вернусь и все решу“. Но всегда предупреждал, что если больше недели не звонит и не пишет, значит, его уже нет в живых», — поделилась супруга.

Артем погиб 20 апреля. 21-го числа Татьяна возвращалась из Москвы. Печальное известие застало ее в дороге: ей позвонил сотрудник морга. Последние 150 километров, которые ей оставалось ехать, были как в тумане. Она не помнит, как доехала до родителей.

Затем родные и близкие начали выяснять, правда ли это. Позже стали приходить соболезнования от его сослуживцев, и тогда Татьяна точно поняла, что это действительно случилось. Она сама сообщила его матери, он у нее был единственным сыном, осталось еще две дочери.

«Это долгожданный ребенок для нас. Ему было очень сложно с ней расстаться. Когда мы приехали к нему в крайний раз, он ее не спускал с рук» Фото: pestrecy-rt.ru

«Он закричал: „Все живы?“ Один ответил, а мой муж молчал»

О подробностях последних минут жизни Артема рассказал ей медбрат. Гибель застала бойца во время обстрела в Донецкой Народной Республике под селом Водяное. Трое ребят находились в полуразрушенном домике. В дверь залетели снаряды. Медбрат сказал: «Лежим минут пятнадцать, не двигаемся». Потом он закричал: «Все живы?»

«Один ответил, а мой муж молчал. Подполз к нему, стал щупать тело и понял, что человеку уже ничем не помочь», — рассказала Татьяна. — До места эвакуации было далеко, но Артема донесли. Они там все как семья, все друг за друга переживают. Я безумно благодарна, что сослуживцы смогли вытащить его, чтобы предать тело родной земле».

Разговор с маленькой дочкой был самым сложным моментом. От Евы постоянно сыпались вопросы о папе. Если раньше ей говорили, что папа на войне, то теперь такой ответ был бы неправдой.

«У ребенка с отцом была какая-то космическая связь и огромная любовь. Еще во время беременности он говорил, что будет дочка. С первых дней после рождения нянчился с ней, во всем помогал. Это долгожданный ребенок для нас, — рассказывает Татьяна. — Ему было очень сложно с ней расстаться. Когда мы приехали к нему в крайний раз, он ее не спускал с рук».

Женщина героя не стала выдумывать для нее сказку о том, что папа улетел на небо на шарике. Сказала, что больше они никогда не увидят отца, но его любят и помнят. «После этого она перестала спрашивать о нем. Бывает, видит, как полноценные семьи гуляют на улице и задает вопрос: „А где мой папа?“ Ей его сильно не хватает», — говорит женщина.

«Теперь ощущаю, будто у меня вырвали кусок сердца. Да, я горжусь им, но мы теперь одни» Фото: страница Куркачинской школы во «ВКонтакте»

«Да, я горжусь им, но мы теперь одни»

Со слов Татьяны, ее супруг был галантным, правильным, уравновешенным, всегда успокоит, поддержит. За ним она была как за каменной стеной.

«Теперь ощущаю, будто у меня вырвали кусок сердца. Да, я горжусь им, но мы теперь одни», — голос женщины дрожит.

Каждый год супруги писали сами себе письма в будущее. Когда после похорон вдова собирала его вещи, то нашла его письмо и прочла. «В конце было написано: „Я всех вас люблю“. Будто прощался», — вспоминает Татьяна.

За гибель супруга государство выплатило денежную компенсацию. Ребенок получает пенсию, мама тоже — до совершеннолетия дочери. Семье закрыли ипотеку и кредит.

«Все до мелочей в доме делал сам, с любовью и теплотой. Я продолжаю в нем жить, улучшаю. Хотя как-то ловила себя на мысли, смогу ли потянуть дом одна, — размышляет Татьяна. — Сильно помог житель моего поселка Александр: с отмосткой, забором. Если даже жизненные обстоятельства поменяются, нужно будет переезжать, я этот дом не продам, оставлю его дочери. Потому что это память об отце».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.