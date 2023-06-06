Генконсул КНР в Казани: «Торговля и инвестиции между Татарстаном и Китаем расширяются»

Сян Бо: «Прочные китайско-российские отношения на высоком уровне не только способствуют защите коренных интересов обеих стран, но и являются важной гарантией поддержания международного стратегического баланса и сохранения стабильности во всем мире»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Прочные китайско-российские отношения – гарантия стратегического баланса в мире»

Двусторонние отношения между Россией и Китаем вступили в новую эпоху. В марте этого года председатель КНР Си Цзиньпин совершил государственный визит в Россию. Несколько дней назад Премьер-министр России Михаил Мишустин совершил официальный визит в Китай. Как вы оцениваете развитие отношений между двумя странами?

Китай и Россия – это мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Важность развития их двусторонних отношений подразумевается само собой. Прочные китайско-российские отношения на высоком уровне не только способствуют защите коренных интересов обеих стран, но и являются важной гарантией поддержания международного стратегического баланса и сохранения стабильности во всем мире.

В марте этого года успешный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию вывел китайско-российские отношения на новый уровень развития. Лидеры наших стран подписали совместное заявление о плане развития ключевых направлений китайско-российского экономического сотрудничества до 2030 года.

Для реализации этих договоренностей премьер Госсовета КНР Ли Цян и Премьер-министр России Михаил Мишустин недавно провели встречу в Пекине, также организовали Китайско-российский бизнес-форум в Шанхае, где был подписан ряд важных соглашений.

Недавно Раис Татарстана Рустам Минниханов совершил визит в Шанхай и провинцию Аньхой Китая. Во время поездки он провел ряд встреч с руководителями этих регионов, и были достигнуты новые договоренности о сотрудничестве. Уверен, что это будет эффективно способствовать взаимовыгодному сотрудничеству между Татарстаном и регионами Китая, также внесет вклад в развитие межгосударственных отношений в целом.

«Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию вывел китайско-российские отношения на новый уровень развития» Фото: kremlin.ru

«Товарооборот Татарстана с Китаем стремительно растет, он достиг рекордного уровня в 1,6 млрд долларов»

С февраля 2022 года Россия испытывает беспрецедентное санкционное давление. Как эта ситуация сказалась на товарообороте между Россией и Китаем? Наблюдаете ли вы переориентацию грузопотоков с Запада на Восток? Какие изменения произошли в структуре товарооборота между нашими странами?

На фоне сложной международной обстановки и слабого восстановления глобальной экономики китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество продолжает развиваться и достигло новой исторической высоты. В 2022 году объем двусторонней торговли между Китаем и Россией достиг 190,2 млрд долларов США, увеличившись на 29,3%. Китай сохраняет позицию крупнейшего торгового партнера России уже 13 лет подряд.

Торговля энергоресурсами выступает как балласт в двусторонней торговле. Россия является основным источником импорта нефти, газа и угля для Китая. Например, импорт сырой нефти из России в Китай в прошлом году вырос на 8%. Объем поставок природного газа по Восточному маршруту газопровода «Китай – Россия» достиг рекордных 15,5 млрд кубометров.

Объем торговли сельскохозяйственной продукцией между двумя странами вырос на 43%. Такие российские продукты как мука, говядина и мороженое, пользуются большой популярностью среди китайских потребителей.

Экспорт высокотехнологичной продукции из Китая в Россию вырос на 51%. Доля расчетов в национальной валюте между двумя странами постоянно растет. Все больше компаний предпочитают заключать торговые контракты с использованием национальных валют.

«Товарооборот Татарстана с Китаем также стремительно растет. В 2022 году объем достиг рекордно высокого уровня в 1,6 млрд долларов, увеличился более чем на 58%» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Согласно китайской статистике, за первые четыре месяца этого года двусторонняя торговля сохраняет сильную динамику роста. Общий объем достиг 73,1 млрд долларов США, увеличившись на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы уверены в скорейшем достижении цели в 200 млрд долларов по объему торговли, установленной главами наших стран.

На таком фоне товарооборот Татарстана с Китаем также стремительно растет. В 2022 году объем достиг рекордно высокого уровня в 1,6 млрд долларов США. Он увеличился более чем на 58%. В прошлом году Китай также стал страной с самым высоким ростом инвестиций в Татарстан. Думаю, что по мере дальнейшего развития китайско-российских отношений масштабы торговли и инвестиций между Татарстаном и Китаем будут продолжать расширяться.

«Наши компании могут совместно использовать новые возможности на рынке электромобилей»

После ухода компании Ford с российского рынка в ОЭЗ «Алабуга» будут производить китайские легкие грузовики под собственной маркой. При этом российский рынок испытывает потребности и в легковых автомобилях. Есть ли планы со стороны крупных автопроизводителей Китая открыть в России производство легковых автомобилей? Какие есть шансы у Татарстана стать площадкой для создания такого производства?

Мы видим значительное развитие российско-китайского сотрудничества в автомобильной отрасли. Согласно статистике, в прошлом году Китай экспортировал в Россию 162 тысячи автомобилей. Это на 33% больше по сравнению с предыдущим годом. Доля китайских брендов на российском рынке выросла с 7% до 19%. Такие бренды, как Haval, Chery, Geely, пользуются популярностью среди российских потребителей. Кстати, я и сам здесь приобрел автомобиль одной из китайских марок.

Приволжский федеральный округ имеет мощную базу автомобильной промышленности. Татарстан имеет особенно развитый сектор автомобилестроения. Это и традиционный известный бренд КАМАЗ, и новый бренд Aurus.

«Во время недавнего визита в провинцию Аньхой Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил производство JAC Motors» Фото: пресс-служба Раиса РТ

Китай и Татарстан установили хорошее сотрудничество в автомобильной сфере. Например, JAC Motors и КАМАЗ сотрудничают в области сборки и продажи легковых грузовиков. Во время недавнего визита в провинцию Аньхой Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил производство JAC Motors. Это придает новый импульс нашему сотрудничеству в автомобильной сфере.

КНР является крупнейшим в мире производителем электромобилей, при этом Россия поощряет развитие электромобильной индустрии. Предприятия Татарстана сейчас активно разрабатывают электромобили. В рамках KazanForum 2023 был представлен прототип одного из таких авто. Думаю, что наши компании могут изучить возможности сотрудничества в этой области и совместно использовать новые возможности на рынке электромобилей.

«Все больше российских и китайских компаний будут размещаться на площадках ОЭЗ двух стран»

С 2016 года ОЭЗ «Алабуга» разрабатывала совместный проект с Тянцзиньской зоной экономического развития TEDA. Идея была в том, чтобы привлекать резидентов из КНР в Татарстан и, наоборот, развивать кооперацию между ними. На ваш взгляд, что необходимо, чтобы этот проект получил свое развитие? Возможны ли такие проекты в будущем?

Из всех российских регионов именно Татарстан наиболее привлекателен для инвесторов. Сейчас крупные китайские компании Midea и Haier запустили здесь свои заводы по выпуску телевизоров, стиральных машин и другой продукции.

«Сейчас крупные китайские компании Midea и Haier запустили здесь свои заводы по выпуску телевизоров, стиральных машин и другой продукции» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Особая экономическая зона «Алабуга» поддерживает дружеские обмены и взаимные визиты с Тяньцзиньской зоной экономического развития для изучения и продвижения совместных проектов. Насколько мне известно, «Алабуга» подписала меморандум о сотрудничестве с Демонстрационной зоной Китай-ШОС. Обе площадки создали представительство друг у друга в начале этого года, провели видеоконференции и встречи, чтобы содействовать практическим обменам между компаниями обеих зон в инвестициях, торговле, промышленности и логистике.

Китайская сторона активно поддерживает особые экономические зоны двух стран в укреплении обменов и сотрудничества. Благодаря устойчивому развитию двусторонних отношений между Китаем и Россией, мы верим, что все больше компаний будут размещаться на таких площадках друг у друга для достижения взаимовыгодного сотрудничества.

В России к концу 2023 году запустят скоростную автомагистраль М12 Москва – Казань, которая станет частью маршрута «Европа – Западный Китай». На ваш взгляд, способен ли Татарстан стать транспортно-логистическим хабом на пути грузов из Китая в европейскую часть России?

Трасса М12 – это проект, которому уделяют большое значение и внимание со стороны Правительства России. Он также является составной частью маршрута «Западная Европа – Западный Китай». Маршрут начинается в Китае, в порту Лианьюньган, и тянется на запад до Санкт-Петербурга. После завершения строительства этого международного транспортного пути он объединит просторы от Западного Китая до Западной Европы и существенно снизит затраты на перевозки.

«Открытие трассы М12 еще больше увеличит пропускную способность грузоперевозок Татарстана и западных регионов России» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан имеет хорошо развитую инфраструктуру и значительные преимущества в области транспорта и географического расположения. Это делает республику важным узлом для грузоперевозок в европейской части России. Открытие трассы М12 еще больше увеличит пропускную способность грузоперевозок Татарстана и западных регионов России.

Также Татарстан будет играть все более значимую роль в транспортной логистике между Китаем и европейской территорией России. Мы готовы укреплять сотрудничество с вашей республикой в области транспорта и логистики.

«Сотрудничество в рамках механизма “Янцзы – Волга” имеет широкие перспективы для развития»

С 2013 году реализуется формат российско-китайского сотрудничества «Волга – Янцзы» между регионами ПФО и провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы. Какие экономические и гуманитарные проекты удалось реализовать за прошедшие 10 лет? Какие соглашения возможны в будущем? Как вы видите перспективы развития этого формата?

Формат «Янцзы – Волга» – это уникальный механизм сотрудничества между регионами Китая и России, не имеющих сопредельных границ. За последние 10 лет был создан Совет по межрегиональному сотрудничеству, сформированы совместные рабочие группы по экономическому, торговому и культурному сотрудничеству. Были созданы платформы для гуманитарных связей, например Молодежный форум и Ассоциация вузов. Они являются важными каналами для продвижения дальнейшего сотрудничества.

«Ассоциация вузов “Янцзы – Волга” объединяет более 80 высших учебных заведений обеих сторон» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Торгово-экономическое сотрудничество между двумя регионами продолжает расширяться. Китай стал важным торговым партнером для ПФО. В 2021 году объем торговли между ПФО и Китаем достиг 6 млрд долларов. В 2022 году во всех шести провинциях среднего и верхнего течения реки Янцзы наблюдался рост объемов торговли с Россией. Например, объем торговли между провинцией Хубэй и Россией вырос на 68%, в провинции Хунань – рост примерно на 40%, а в провинции Аньхой – на 35%.

Ассоциация вузов «Янцзы – Волга» объединяет более 80 высших учебных заведений обеих сторон. Были организованы пять форумов Ассоциации вузов, продвигается работа по созданию совместных лабораторий, центров научно-технического инновационного развития и высокоуровневых экспертных центров. Это полезные площадки для обмена опытом и научным сотрудничеством между регионами Китая и России. Обе стороны ежегодно проводят молодежный форум «Янцзы – Волга». В феврале этого года был восьмой форум, где молодые люди обеих стран обменялись идеями и опытом в области цифровой экономики, инноваций и культуры.

Я считаю, что сотрудничество в рамках механизма «Янцзы – Волга» имеет широкие перспективы для развития. Согласно договоренности о двустороннем механизме, в этом году предполагается провести четвертое заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству «Янцзы – Волга». Это будет первая офлайн-встреча после пандемии. Она придаст новый импульс высококачественному развитию сотрудничества между двумя регионами.

«В феврале этого года Китай возобновил групповые туристические поездки в Россию и еще 19 стран. Двери для туристического обмена между Китаем и Россией уже открыты» Фото: © «Татар-информ»

«Изучается возможность открытия прямого авиасообщения из Казани в Китай»

Татарстан является частью «Красного маршрута»: в Казани жил и учился Владимир Ленин. Также в республике есть уникальная природа и богатое архитектурное наследие. Могут ли эти факторы стать импульсом для привлечения в регион китайских туристов? Что нужно сделать, чтобы о Татарстане узнали путешественники из КНР?

Ваш регион имеет многовековую историю. Здесь можно наблюдать гармоничное сосуществование различных этнических групп и культур. Все это привлекательно для наших туристов.

Китайская сторона придает большое значение развитию туристического сотрудничества с Россией. В 2019 году, до пандемии, число китайских туристов в России достигло 2,25 млн человек, а число российских туристов в Китае было еще больше. Обе страны являются важными источниками туристов друг для друга.

В феврале этого года Китай возобновил групповые туристические поездки в Россию и еще 19 стран. Двери для туристического обмена между Китаем и Россией уже открыты. Но необходимо понимать, что это будет происходить постепенно.

Недавно я встречался с руководителями туристических ведомств республики и Казани. Мы обсудили вопросы взаимного продвижения туризма и содействия контактам между туркомпаниями. Обе стороны активно изучают возможность открытия прямого авиасообщения между Казанью и Китаем. Генеральное консульство КНР в Казани постарается открыть визовый отдел в этом году, чтобы повысить комфорт для граждан России и Китая при взаимных поездках.

Кроме того, в следующем году в Казани пройдет саммит БРИКС. Это позволит еще большему количеству китайских граждан познакомиться с Казанью и узнать о Татарстане. Уверены, что в республику будет приезжать все больше и больше китайских туристов.

«В следующем году в Казани пройдет саммит БРИКС. Это позволит еще большему количеству китайских граждан познакомиться с Казанью и узнать о Татарстане» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане действует много инвестиционных проектов, связанных с развитием туризма и гостеприимства. Например, строительство отелей, туристических кластеров. На ваш взгляд, могли бы инвесторы из КНР принять участие в этих проектах?

Как я уже упоминал, республика обладает богатыми туристическими ресурсами и хорошо развитой туристической индустрией. Это создает значительный спрос на расширение туристической инфраструктуры, такой как гостиницы, туристические автобусы, водный транспорт и так далее. С учетом развития обменов и туристического сотрудничества, мы поощряем китайские компании в инвестировании и строительстве туристической инфраструктуры в Татарстане.

Казань известна как столица гастрономии. Сейчас в Казани мало китайских ресторанов. Мы надеемся способствовать открытию лучших китайских ресторанов в Казани, чтобы местные люди могли наслаждаться китайской кухней.

«В университетах Казани обучается почти 1,9 тысяч китайских студентов. Это одна из самых больших групп иностранных студентов в столице республики» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Все больше молодых людей в Татарстане предпочитают изучать китайский язык»

В ноябре прошлого года в Казани состоялся форум «Россия – Китай», посвященный развитию научных, культурных и образовательных связей между нашими странами. Какие российско-китайские гуманитарные проекты сейчас реализуются между нашими вузами? Насколько Казань востребована у китайских студентов?

В настоящее время в университетах Казани обучается почти 1,9 тысяч китайских студентов. Это одна из самых больших групп иностранных студентов в столице республики. Только один КФУ имеет около 1,6 тысяч китайских студентов, а Казанская государственная консерватория – более 200 наших студентов.

В марте этого года Казанская государственная консерватория впервые провела специальный концерт для китайских студентов. Это является полным признанием консерваторией учебных достижений китайских студентов. Думаю, что эти китайские студенты являются посланниками дружбы между Китаем и Россией и вносят свой вклад в развитие двусторонних отношений.

Татарстан – один из первых регионов в России, открывших кафедру китаеведения. В настоящее время немало университетов, а также начальных и средних школ предлагают курсы китайского языка. Не так давно я посетил гимназию №183 Казани, где четверть от общего числа учеников изучает китайский язык. Я рад видеть, что все больше молодых людей в Татарстане предпочитают изучать китайский язык и решают связать свою жизнь с Китаем.

Помимо укрепления преподавания языков и расширения числа студентов мы готовы продвигать совместные образовательные и исследовательские проекты между вузами двух стран.

«Помимо укрепления преподавания языков и расширения числа студентов мы готовы продвигать совместные образовательные и исследовательские проекты между вузами двух стран» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В этом году проведем в Казани фестиваль лодок-драконов, турнир по игре в го и Неделю китайского кино»

Китай имеет богатую многотысячелетнюю культуру, колоссальное историческое наследие. Особое внимание к культурному наследию также уделяется и в Татарстане. Стоит ли ожидать активизации совместных проектов в культурной сфере? Возможно, ряд из них запланирован на этот год?

Китай и Россия имеют большое культурное богатство и наследие. Наши страны служат примером межцивилизационного обмена, взаимного обогащения и сосуществования. За прошедшие годы Китай и Россия провели ряд Национальных годов по языкам, туризму, молодежи, спорту. Это сыграло важную роль в углублении традиционной дружбы между двумя странами и укреплении взаимопонимания между народами.

В этом году в Татарстане отмечается Год национальной культуры и традиций. Мы готовы способствовать разнообразному культурному обмену между Татарстаном и Китаем. В первой половине этого года Генеральное консульство Китая организовало ряд мероприятий, таких как «Китайский язык – это мост» и Международный день китайского языка.

«В этом году в Татарстане отмечается Год национальной культуры и традиций. Мы готовы способствовать разнообразному культурному обмену между Татарстаном и Китаем» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дальше мы планируем организовать китайский фестиваль лодок-драконов во время традиционного праздника Сабантуй, в июне организуем турнир на кубок Генерального консула по игре в го, а осенью проведем Неделю китайского кино.

В будущем рассматриваем организацию обменов художественных групп, проведение художественной выставки в области культуры и туризма и сотрудничество между музеями для укрепления взаимопонимания и дружбы между народами наших стран.