«Спортсмен года» в Татарстане: триумф молодых, лучший – Перасович и награда «ТИ-Спорт»

Памятные статуэтки победителям премии «Спортсмен года Республики Татарстан» вручал Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лучшие из мира спорта Татарстана – Дьякова и Маринов

В стенах Поволжского государственного университета физической культуры спорта и туризма прошла торжественная церемония вручения премии «Спортсмен года Республики Татарстан – 2023», приуроченная к 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Свои награды нашли лучшие спортсмены, команды и функционеры сезона. Всего было представлено свыше 50 номинаций.

По традиции, наибольший интерес среди всех номинаций вызывали лишь несколько из них. Основной вопрос: «Кто будет признан лучшим спортсменом 2023 года в Татарстане?» Как итог, награды отошли молодой гвардии во главе с пловчихой Софьей Дьяковой (2008 г.р.) и гимнастом Даниелом Мариновым (2004 г.р.). Памятные статуэтки победителям вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Софья Дьякова только в этом году выиграла чемпионат и Кубок России по плаванию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что нужно знать о Дьяковой и Маринове? В своих видах спорта оба являются одними из самых перспективных спортсменов не только республики, но и всей страны. Софья только в этом году выиграла чемпионат и Кубок России по плаванию, попутно установив новый юношеский рекорд страны.

Даниел – действующий чемпион и обладатель Кубка России по спортивной гимнастике, дважды за сезон победивший олимпийского чемпиона Никиту Нагорного.

Софья и Даниел выиграли на внутренней арене уже многое. Но сделать аналогичный рывок на международном уровне спортсменам пока никак не получается из-за ряда причин. По словам Маринова, главная цель сейчас – верить, что России откроют дорогу на все возможные старты.

Даниел Маринов – действующий чемпион и обладатель Кубка России по спортивной гимнастике Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я еще достаточно молодой, и мне, к сожалению, еще не посчастливилось выступать на международной арене по разным причинам: сначала не подходил по возрасту, потом карантин, затем, когда начал выступать среди взрослых, ввели санкции. И поэтому мне пока что не понять, что значит выступать на чемпионате Европы или чемпионате мира. Но очень бы, конечно, хотелось. Главная цель сейчас – продолжать верить в то, что нам, наконец, откроют дорогу на все возможные соревнования, начиная с чемпионата Европы и заканчивая Олимпиадой. Доказать, что Россия — номер один», – подчеркнул Маринов.

Кроме того, дзюдоистка и самбистка Ксения Задворнова и борец Ильнар Закиров стали спортсменами года по неолимпийским видам спорта, а в инклюзивных дисциплинах были отмечены победительница летних Игр паралимпийцев Анастасия Огнева и чемпион России по прыжкам в длину Иван Пакин.

Дзюдоистка и самбистка Ксения Задворнова cтали спортсменкой года по неолимпийским видам спорта Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лучший тренер – Перасович. Команду оставили в секрете

Лучшим тренером в командных видах спорта был признан наставник баскетбольного УНИКСа Велимир Перасович, прибывший на церемонию и получивший награду лично. В этом году хорватский специалист впервые в истории привел казанский клуб к золотым медалям чемпионата России и Единой лиги ВТБ. Особенным же это событие получилось еще и в связи с тем, что именно в этом году клуб празднует своеобразный юбилей – 25 лет назад УНИКС возглавил Евгений Богачев, руководящий клубом и по сей день.

Отметили заслуги баскетбольного клуба Рустам Минниханов, а также министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Очень рад за УНИКС. 2024-й – год УНИКСа, год Евгения Борисовича [Богачева]. 25 лет он возглавляет клуб. Спасибо и Велимиру Перасовичу — для него это тоже был большой вызов. Много было сложностей в связи с его нахождением здесь. Все прекрасно знают, как, несмотря ни на что, он решил остаться и довел команду до высшей ступени. Я считаю, что для бренда «УНИКС» это большой-большой успех», – заявил Леонов.

Лучшим тренером в командных видах спорта был признан наставник баскетбольного УНИКСа Велимир Перасович (в центре) Фото: пресс-служба Минспорта Татарстана

Отметили на мероприятии и другие коллективы: хоккейный клуб «Ак Барс», футбольный «Рубин», волейбольные «Зенит-Казань» и «Динамо-Ак Барс», ватерпольный «Синтез», регбийный «Стрела-Ак Барс», клубы хоккея на траве «Динамо-Ак Барс» и «Ак Барс-Динамо», команда по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо» (ранее «Ракета»).

Особый след в истории оставил и 19-кратный победитель ралли «Дакар» – «КАМАЗ-мастер», который, к слову, был признан лучшей командой год назад.

В этом же году в Минспорте Татарстана один отдельный коллектив решил не выделять.

Удостоились наград ветераны спорта, спортивные общественные организации. Минниханов поблагодарил органы власти и спонсоров, вносящих вклад в спортивные достижения республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Обращение к спонсорам и награда для СМИ

Удостоились своих наград на торжественном мероприятии и спортивные общественные организации. Лучшими федерациями Республики Татарстан по неолимпийским видам спорта стали борьба на поясах, корэш и самбо. По командным видам спорта – волейбол, хоккей и футбол. По олимпийским видам спорта – стендовая и пулевая стрельба, плавание и спортивная борьба.

Не забыли и про СМИ. Так, в номинации «Средства массовой информации» был отмечен «ТИ-Спорт» – проект «Татар-информа». Памятную награду получил главный редактор информационного агентства Ринат Билалов. Стоит отметить, что «ТИ-Спорт» отмечается Министерством спорта республики второй год подряд. Год назад наше издание было признано лучшим в Татарстане.

В номинации «Средства массовой информации» был отмечен проект «Татар-информа» «ТИ-Спорт» Фото: © «Татар-информ»

Рустам Минниханов подчеркнул, что СМИ, спортивные федерации, органы государственной власти и местного самоуправления вносят большой вклад в спортивные успехи Татарстана. Обратился Раис республики и к спонсорам.

«Без денег ничего не получается», – сказал Минниханов во время своей речи, перечислив компании, вкладывающиеся силы и средства в татарстанский спорт. В числе спонсоров он отметил «Связьинвестнефтехим», «Ак Барс Банк» и СИБУР.

Что ждет Татарстан в 2024-м?

По традиции не обошли стороной и предстоящие старты. В 2024 году Казань и Татарстан впервые примут два крупнейших мультиспортивных мероприятия – «Игры будущего» и Спортивные игры стран БРИКС.

«Начнём сезон с «Игр будущего» – большой проект, к которому мы полномасштабно готовимся с 21 февраля по 3 марта. Очень много будет нового и интересного, не хочу открывать все тайны, но будет мощно и очень необычно. Мы хотим задать очень высокую планку этому большому мероприятию.

Владимир Леонов: «Самый главный наш вызов – это сделать географию, чтобы к нам приехали спортсмены из 50 и более государств» Фото: пресс-служба Минспорта Татарстана

В начале лета мы соберем здесь спортсменов как минимум из 11 стран БРИКС, но хотим еще пригласить порядка 50-60 стран. Сегодня количество видов еще плавающее, это будет около 30 видов спорта. Инфраструктурно мы полностью готовы, ничего строить не надо, проведем все на существующей инфраструктуре. Не будет точно крупных игровых видов спорта, таких как футбол, большой волейбол, большой баскетбол. Это будет пляжный, либо 3 на 3, в таком формате.

Самый главный наш вызов – это сделать географию, чтобы к нам приехали спортсмены из 50 и более государств. Вторая задача, которую мы тоже ставим... Были дискуссии по поводу того, чтобы сделать Игры юниорским турниром, но все-таки мы хотим сделать стандартный турнир. Есть у нас кое-какие задумки, о которых мы скажем позже, чтобы сюда приехали ведущие спортсмены в тех или иных видах спорта», – подчеркнул Леонов.

По словам Минниханова, эти соревнования оставят огромный след в истории Татарстана.

«Уверен, они оставят огромный след в истории республики и страны, а участники и гости столицы получат множество незабываемых эмоций», – подытожил Раис Татарстана.