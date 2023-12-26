ФАС возбудила еще четыре дела против производителей яиц

Федеральная антимонопольная служба России возбудила еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц, которые в октябре допустили рост оптово-отпускных цен на них в диапазоне от 9 до 40% по сравнению с сентябрем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Кемеровское УФАС обнаружило, что ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика» являются одной группой и занимают доминирующее положение на рынке. В октябре цены в регионе повысились на 31−40% по сравнению с сентябрем, несмотря на снижение средневзвешенной себестоимости продукции.

В Воронежской области ООО «Птицефабрика Бобровская», ООО СХП «ППХ «Заброденское», ООО «Ряба» и сельскохозяйственный производственный кооператив — производитель куриных яиц под брендом «Птицефабрика Третьяковская» единовременно повысили цены на 16−37%.

В Ивановской области АО «Птицефабрика Кинешемская» и ООО «Ивановская птицефабрика» также единовременно повысили цены, но на 18−23%.

В Донецкой народной республике сходным образом поступили ООО «Новоазовская птицефабрика», ООО «Птицефабрика Пролетарская», ООО «Зугрэсский репродуктор» и ООО «Амвросиевская птицефабрика». Эти компании допустили единовременный рост цен на 9−24%.

В результате в деятельности кемеровских производителей антимонопольщики усмотрели признаки злоупотребления доминирующим положением (пункт 1 часть 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции»). В свою очередь Воронежское, Ивановское и Донецкое управления ФАС возбудили дела по признакам заключения картельных соглашений (пункт 1 часть 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции»).

Ранее Федеральная антимонопольная служба инициировала антикартельные проверки в десяти регионах. В частности, по факту роста цен на замороженных кур и яйца УФАС по РТ организовало проверку в Татарстане. В середине декабря были возбуждены дела против производителей яиц в Крыму и Кировской области.

По данным Росстата, с 12 по 18 декабря в целом по стране куриные яйца подорожали на 4,6%. В Татарстане они стали дороже на 8,19% (в ноябре темпы их подорожания в республике ускорились в два раза). Впрочем, производство яиц в регионе, по данным Минсельхозпрода РТ, на 13% выше нормы.

Во время «Прямой линии» Президент России Владимир Путин извинился за высокие цены на яйца. По его словам, они стали расти из-за сбоя в работе Правительства. Позднее в Кремле объяснили ситуацию естественными рыночными процессами.

В Руспродсоюзе ожидают, что яйца в рознице начнут дешеветь с Нового года. Аналогичной точки зрения придерживаются в Минсельхозе России и Минсельхозпроде Татарстана. В свою очередь председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заметила, что яйца в России подорожали не только из-за инфляции.