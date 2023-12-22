Стоимость куриных яиц в Татарстане поднялась еще на 8%

За неделю с 11 по 17 декабря в Татарстане вновь подорожали куриные яйца. Стоимость десятка поднялась с 113,3 до 123,35 рубля, или на 8,19%. Такие данные приведены в статистике Татарстанстата.

Кроме того, на 10,66% подорожали огурцы — до 169,23 рубля за килограмм, на 4,65% увеличились цены на морковь — до 31,42 рубля. Помидоры, яблоки, свекла, лук, картофель, вермишель, рис шлифованный, соль, молочные смеси для детского питания, творог, сметана, маргарин, сосиски, сардельки и другие продукты изменились в цене не столь значительно.

Есть и продовольственные товары, цены на которые, напротив, снизились. Это, к примеру, пшенная и гречневая крупы, бананы, белокочанная капуста, хлебобулочные изделия, пшеничная мука, черный байховый чай, печенье, сахар-песок, молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, подсолнечное масло, вареная и полукопченая колбаса, курятина, свинина и говядина.