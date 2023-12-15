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ФАС возбудила дела против производителей яиц в Крыму и Кировской области
Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела в отношении четырех региональных компаний — производителей куриных яиц, которые допустили рост оптово-отпускных цен на них в диапазоне от 60 до 94%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, Крымское межрегиональное УФАС обнаружило «единовременное повышение цен на куриные яйца» со стороны двух местных компаний. С начала сентября 2023 года ООО «Партизан» и ООО «СП „Октябрьское“» допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц.
В свою очередь Кировское УФАС также выявило повышение цен на куриные яйца со стороны двух компаний. Это ООО «Советская агрофирма» и АО «Вятско-Полянская птицефабрика», которые с начала июня по октябрь повысили оптово-отпускные цены на яйца до 60%.
В деятельности крымских производителей антимонопольщики усмотрели признаки нарушения закона «О защите конкуренции», а в деятельности кировских — и вовсе признаки заключения картельного соглашения. Теперь им грозят оборотные штрафы.
Ранее Федеральная антимонопольная служба инициировала антикартельные проверки в десяти регионах. В частности, по факту роста цен на замороженные куры и яйца УФАС по РТ организовало проверку в Татарстане. По данным Росстата, за неделю с 5 по 11 декабря яйца подорожали на 5%.
Накануне во время «Прямой линии» Президент РФ Владимир Путин извинился за высокие цены на яйца. По его словам, они стали расти из-за сбоя в работе Правительства. До этого в Минсельхозе России спрогнозировали, когда цены на яйца стабилизируются. Подорожание в ведомстве объяснили ростом производственных издержек и увеличением потребительского спроса.
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