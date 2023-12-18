В Кремле объяснили подорожание яиц и курятины

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Стоимость яиц и курятины снижается медленно из-за естественных рыночных процессов. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Энергичные меры принимаются, рынок это такой, достаточно подвижный. Существует целый ряд причин, коими был обусловлен рост. Почему говорят о том, что моментально нельзя обеспечить снижение цен», — сказал официальный представитель Кремля.

В связи с этим Песков заметил, что между поступлением товаров в оптовую продажу и снижением цен в розничной торговле должно пройти некоторое время и что этот процесс абсолютно естественен.

Он также обратил внимание, что Минсельхоз РФ совместно с Правительством принимал самые активные меры для стабилизации цен на эти продукты еще до проведения «Прямой линии» с Президентом России Владимиром Путиным.

Четырнадцатого декабря, отвечая на вопрос пенсионерки, глава государства пообещал, что стоимость яиц и курятины в новом году постепенно снизится. При этом он объяснил их резкое подорожание растущим спросом со стороны россиян.

По данным Росстата, с 5 по 11 декабря в целом по стране куриные яйца подорожали на 5%. В Татарстане они стали дороже на 8,75%. При этом производство яиц в республике, по данным Минсельхозпрода РТ, на 13% выше нормы.