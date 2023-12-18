Зяббаров: В течение месяца после Нового года ситуация с ценами на яйца нормализуется

В течение месяца после Нового года ситуация с ценами на куриные яйца нормализуется. На сегодня в Татарстане ажиотажа вокруг этой продукции не наблюдается. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на 50-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«На федеральном уровне приняты меры для решения проблемы. Открывается импорт яиц из Азербайджана, Турции и Ирана», — сказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров отметил, что в настоящее время республика по производству яйц идет с двухпроцентным ростом. «Несмотря на то, что был птичий грипп, Лениногорскую птицефабрику пришлось ликвидировать. В соседних регионах, Башкортостане и Марий Эл, произошло закрытие птицефабрик», — подчеркнул он.

При этом министр заметил, что себестоимость этой продукции в этом году серьезно выросла. «Это связано с увеличением льготных кредитов почти в два раза, импортной составляющей, запчастями, ГСМ, упаковкой — это всё в комплексе увеличило стоимость яиц», — заключил он.

По данным Росстата, с 5 по 11 декабря в целом по стране куриные яйца подорожали на 5%. В Татарстане они стали дороже на 8,75% (в ноябре темпы их подорожания в республике ускорились в два раза). Впрочем, в производство яиц в регионе, по данным Минсельхозпрода РТ, на 13% выше нормы.

Ранее во время «Прямой линии» Президент России Владимир Путин извинился за высокие цены на яйца. По его словам, они стали расти из-за сбоя в работе Правительства. Позднее в Кремле объяснили ситуацию со стоимостью яиц естественными рыночными процессами. Вместе с тем в Руспродсоюзе ожидают, что яйца в рознице начнут дешеветь с Нового года.