По факту роста цен на замороженные куры и яйца УФАС проводит проверку в Татарстане

Существенный рост цен на замороженные куры, куриные яйца, свежие капусту и помидоры зафиксировало УФАС по РТ с начала года в Татарстане. Об этом сообщил сегодня замруководителя Татарстанского УФАС России Андрей Розенталь на публичных обсуждениях правоприменительной практики антимонопольной службы.

«Потребительская инфляция в октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в республике, по данным Татарстанстата, составила 6,37%, это шестое место среди регионов ПФО. Из продовольственных товаров в ноябре по сравнению с началом года зафиксирован наибольший рост цен на куры охлажденные и мороженые (39,4%), яйца куриные (37,6%), капусту белокочанную свежую (41,9%) и помидоры (56,6%)», - сказал он.

Спикер отметил, что сейчас УФАС проводит проверки в отношении крупнейших производителей яиц и куриц, затребована информация об отпускных ценах и экономическое обоснование повышения стоимости готовой продукции.

«В случае выявления признаков нарушения законодательства будут приняты меры антимонопольного реагирования», - подчеркнул Розенталь.

Публичные обсуждения контрольно-надзорной деятельности Татарстанского УФАС России проходят сегодня в Казани. В дискуссии принимают участие представители республиканских и муниципальных органов власти, Прокуратуры РТ, крупнейшие игроки рынка, руководители общественных организаций.