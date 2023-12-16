Производство яиц в Татарстане на 13% выше нормы — Минсельхозпрод РТ

Производство яиц в Татарстане на 13% превышает норму потребления. На 28% превышает показатель производство молока, на 29% — мяса. Об этом сообщает Минсельхозпрод Татарстана по итогам сельхозярмарок, прошедших в Казани и крупных городах республики.

Несмотря на это, с самого утра на ярмарочных площадках наблюдался ажиотажный спрос на яйца — к 8 утра только в Казани было приобретено более 200 тыс. штук.

С января по ноябрь 2023 года в Татарстане произведено свыше 1,45 млрд штук яиц — на 33,6 млн больше, чем годом ранее. Завершающая ярмарка в этом году пройдет 23 декабря.

Напомним, что во время прямой линии Президент России Владимир Путин объяснил скачок цен на яйца в стране «сбоем в работе Правительства». Минсельхозпрод РФ объявил, что планирует решить проблему обнулением пошлин на импортную продукцию из ряда стран.