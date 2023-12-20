Цены на яйца в России выросли еще на 4,6% за неделю

С 12 по 18 декабря в России на 4,6% подорожали яйца. Это самое значительное изменение в стоимости среди продуктов, свидетельствуют данные Росстата.

К примеру, мясные консервы для детского питания за неделю подорожали на 0,6%, а сосиски и сардельки — на 0,5%.

Из овощей на 8,2% повысились цены на огурцы, на 1,6% — на белокочанную капусту, а на помидоры — на 1,4%.

Есть и продукты, стоимость которых снизилась. К примеру, курятина подешевела на 0,6%, сахар — на 0,5%, пшенная и гречневая крупы — на 0,3%, пшеничная мука — на 0,2%.

Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что после Нового года стоимость яиц начнет падать.

Напомним, что во время прямой линии Президент России Владимир Путин объяснил скачок цен на яйца в стране «сбоем в работе Правительства». Минсельхозпрод РФ объявил, что планирует решить проблему обнулением пошлин на импортную продукцию из ряда стран.