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Руспродсоюз: Яйца в рознице начнут дешеветь с Нового года
Нынешние розничные цены на куриные яйца являются рекордными за последние десять лет, но уже после Нового года они начнут снижаться. Своим видением перспектив поделился заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов, передает РИА Новости.
«Средняя розничная цена десятка яиц в России на неделе с 11 по 17 декабря составила 121,8 рубля. Текущий уровень цен является рекордным за последние десять лет начиная с 2013 года. Однако уже после Нового года мы можем наблюдать снижение цен», — приводит слова Леонова пресс-служба ассоциации.
При этом, по мнению зампреда правления «Руспродсоюза», стабилизировать цены помогут договоренности с торговыми сетями и, дополнительно, открытие импорта. Он добавил, что летом сети вынуждали птицеводов продавать яйца ниже себестоимости, что отчасти привело к текущей ситуации.
По данным Росстата, с 5 по 11 декабря в целом по стране куриные яйца подорожали на 5%. В Татарстане они стали дороже на 8,75% (в ноябре темпы их подорожания в республике ускорились в два раза). При этом производство яиц в регионе, по данным Минсельхозпрода РТ, на 13% выше нормы.
Ранее во время «Прямой линии» Президент России Владимир Путин извинился за высокие цены на яйца. По его словам, они стали расти из-за сбоя в работе Правительства. После этого в Минсельхозе РФ рассказали, что совсем скоро в страну начнут поступать яйца из Азербайджана, а через две-три недели — из Турции. Позднее в Кремле объяснили ситуацию со стоимостью яиц естественными рыночными процессами.
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