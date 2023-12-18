Руспродсоюз: Яйца в рознице начнут дешеветь с Нового года

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Нынешние розничные цены на куриные яйца являются рекордными за последние десять лет, но уже после Нового года они начнут снижаться. Своим видением перспектив поделился заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов, передает РИА Новости.

«Средняя розничная цена десятка яиц в России на неделе с 11 по 17 декабря составила 121,8 рубля. Текущий уровень цен является рекордным за последние десять лет начиная с 2013 года. Однако уже после Нового года мы можем наблюдать снижение цен», — приводит слова Леонова пресс-служба ассоциации.

При этом, по мнению зампреда правления «Руспродсоюза», стабилизировать цены помогут договоренности с торговыми сетями и, дополнительно, открытие импорта. Он добавил, что летом сети вынуждали птицеводов продавать яйца ниже себестоимости, что отчасти привело к текущей ситуации.

По данным Росстата, с 5 по 11 декабря в целом по стране куриные яйца подорожали на 5%. В Татарстане они стали дороже на 8,75% (в ноябре темпы их подорожания в республике ускорились в два раза). При этом производство яиц в регионе, по данным Минсельхозпрода РТ, на 13% выше нормы.

Ранее во время «Прямой линии» Президент России Владимир Путин извинился за высокие цены на яйца. По его словам, они стали расти из-за сбоя в работе Правительства. После этого в Минсельхозе РФ рассказали, что совсем скоро в страну начнут поступать яйца из Азербайджана, а через две-три недели — из Турции. Позднее в Кремле объяснили ситуацию со стоимостью яиц естественными рыночными процессами.