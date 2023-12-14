Путин извинился за высокие цены на яйца из-за сбоя в работе Правительства

Президент России Владимир Путин объяснил, почему подорожали яйца, и рассказал, когда стабилизируются цены.

«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства. Спрашивал, как у него с яйцами. Говорит, что у них все в порядке. Я говорю: «А у граждан наших есть проблема. Рост на яйцо курицы 40%, а в некоторых местах и больше. И на мясо куриное», — сказал лидер страны.

Он объяснил, что ситуация возникла из-за увеличения спроса, который последовал после роста зарплат у жителей страны. При этом куриное яйцо — продукт популярный у граждан. «Сам с удовольствием яичницу ем», — признался Путин.

Спрос увеличился, а объемы производства — нет. При этом вовремя не открылся импорт в должном объеме. Сейчас Турция предложила дополнительные поставки, есть предложения из Белоруссии.

«Решение принято будет в декабре. Ситуация будет улучшаться. Я очень на это надеюсь. Потому что минимум две недели назад эти разговоры с министерством сельского хозяйства имели место быть. Сожалею и приношу извинения на этот счет. Сбой в работе Правительства», — заявил Владимир Путин.

Во время Прямой линии к главе российского государства обратилась российская пенсионерка.

«Владимир Владимирович, ну пожалейте пенсионеров. Мы же не получаем миллионами пенсию. Наведите порядок, не к кому обратиться», — сказала Ирина Александровна.